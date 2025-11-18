O Polsce i Ukrainie wczoraj i dziś. Rozmowa z historykiem Piotrem Olechowskim, laureatem tegorocznej Nagrody Naukowej POLITYKI

O strategiach przetrwania ofiar wielkiej czystki 1937–38 i stanie polsko-ukraińskiej debaty historycznej opowiada dr Piotr Olechowski, laureat tegorocznej Nagrody Naukowej POLITYKI w kategorii nauki humanistyczne.

TOMASZ TARGAŃSKI: – Mimo obecnej sytuacji kontynuuje pan kwerendy badawcze w archiwach ukraińskich. Jak wygląda rzeczywistość pracy historyka w warunkach wojennych?

PIOTR OLECHOWSKI: – Paradoksalnie obecnie warunki pracy w archiwach ukraińskich znacząco się poprawiły. Wynika to z wprowadzonych w życie przepisów dotyczących możliwości samodzielnego, a przede wszystkim bezpłatnego kopiowania dokumentów. W ubiegłych latach bywało z tym różnie. Niemniej skutki wojny są odczuwalne: pojawiają się ograniczenia czasu pracy niektórych instytucji do kilku – dwóch, niekiedy trzech – dni w tygodniu. Czasami przez kilka godzin nie ma też ogrzewania albo w pracowniach wyłączany jest prąd. Od kilku lat niedostępne są również zasoby archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. A właśnie one są najciekawsze dla historyka XX w., szczególnie jeśli chodzi o działalność ówczesnych służb specjalnych, organów śledczych czy sądów. Jest to jednak sytuacja w pełni zrozumiała, ponieważ tamtejszy personel musiał skupić się na zadaniach związanych z wojną.

Jeździ pan do Ukrainy od kilkunastu lat. Co się w tym okresie zmieniło we współpracy z historykami ukraińskimi?

Moje doświadczenia są o tyle niestandardowe, że w odróżnieniu od wielu polskich badaczy mówię zarówno w języku rosyjskim, który jest mi potrzebny do pracy ze źródłami, jak i w ukraińskim. A to dużo zmienia i wielu ukraińskich kolegów traktuje mnie w sposób życzliwy.

A czy po 2022 r. zaobserwował pan zmianę w ich nastawieniu do badania naszej wspólnej historii?

Z tym bywa różnie. Jeśli chodzi o moją specjalizację, a zajmuję się wiekiem XX, wciąż niestety często spotyka się, nawet w poważnych ukraińskich wydawnictwach naukowych, określenie „polska okupacja Zachodniej Ukrainy” w odniesieniu do całego okresu międzywojennego.