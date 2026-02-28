Gwiazdy, światła miast i statek kosmiczny. Niezwykłe zdjęcie z ISS

25 lutego astronauta NASA Chris Williams wykonał to długotrwałe zdjęcie podczas lotu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która przelatywała ok. 420 km nad granicą indyjsko-pakistańską.

Zdjęcie zostało wykonane w procedurze tzw. długiej ekspozycji. Fotografia długiej ekspozycji, zwana też czasową, polega na użyciu długiego czasu naświetlania filmu lub matrycy. Ścieżki jasnych, poruszających się obiektów stają się wówczas wyraźnie widoczne – chmury tworzą szerokie pasy, światła pojazdów rysują jasne smugi, gwiazdy zostawiają ślady swojego ruchu na niebie. By osiągnąć taki efekt, w długiej ekspozycji fotografuje się obiekty ruchome i świecące lub nieruchome, gdy porusza się osoba wykonująca zdjęcie. Celem tej techniki jest tworzenie zdjęć, które w jakiś sposób ukazują efekt upływu czasu.

Nad miastami i z gwiazdami

I mamy tu właśnie takie zdjęcie. Astronauta Williams wykonał je, gdy Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) krążyła nad granicą indyjsko-pakistańską w środku nocy czasu lokalnego. W tle zdjęcia widać światła wielkich aglomeracji, które przesuwają się szybko, gdy ISS przelatuje nad Ziemią z prędkością orbitalną ok. 28 tys. km/godz. Dalej z tyłu zdjęcia widać gwiazdy w oddali tworzące koliste ślady. Podczas okrążenia Ziemi Międzynarodowa Stacja Kosmiczna również się obraca, aby pozostawać zawsze tą samą stroną zwróconą w kierunku naszej planety. To dlatego tworzą się okrągłe ślady ruchu gwiazd, które widzimy na fotografii. Generalnie fotografia czasowa śladu gwiazd wykorzystuje długie czasy naświetlania do uchwycenia pozornego ruchu gwiazd na nocnym niebie spowodowanym rotacją Ziemi.

Cygnus-23, JAXA HTV-X1, Canadarm2

Na pierwszym planie zdjęcia widoczne są też fragmenty sprzętu ISS w pobliżu miejsca, z którego Williams robił zdjęcie, czyli z pokładu laboratorium orbitalnego. Po prawej stronie widać fragment statku towarowego Cygnus-23, który jest zadokowany przy module Unity ISS. Ta nowa, większa wersja robotycznego pojazdu zaopatrzeniowego firmy Northrop Grumman, przewiozła 4990 kg ładunku na stację we wrześniu 2025 r.

Na górze zdjęcia można również zobaczyć statek towarowy JAXA (Japońskiej Agencji Kosmicznej) HTV-X1, zadokowany do portu modułu Harmony, tuż za ramieniem robota Canadarm2.

Niezwykła ISS

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to niezwykłe miejsce. Przez ponad 20 lat (pierwsza załoga zamieszkała na niej w 2000 r.) funkcjonowała jako stałe załogowe laboratorium orbitalne, w którym prowadzono eksperymenty w warunkach mikrograwitacji, nierealne do wykonania na powierzchni Ziemi. Przeprowadzono dziesiątki tysięcy eksperymentów. Z ISS wykonano też trudną do oszacowania liczbę zdjęć Ziemi. Gdy stację budowano, plany były takie, że będzie służyć ludzkości przez 15 lat. Jednak ciągłe udoskonalenia i modernizacje przedłużyły czas jej eksploatacji. Niestety stację czeka w końcu zasłużona emerytura. Przewiduje się, że zostanie ona wycofana z użytku i ulegnie deorbitacji przy użyciu specjalnego statku kosmicznego U.S. Deorbit Vehicle na początku roku 2031, chociaż data ta może ulec zmianie. ISS jest najdroższym programem badawczym ludzkości. Koszt jej budowy, utrzymania, transportu załóg i prowadzenia eksperymentów przekroczy grubo sumę 100 mld dol.