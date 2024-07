Kosmiczny Teleskop Chandra skończył 25 lat. Dał nam niezwykłe zdjęcia kosmosu

X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: T.A. Rector (NRAO/AUI/NSF and NOIRLab/NSF/AURA) and B.A. Wolpa (NOIRLa/NASA

Ten złożony obraz przedstawia Gromadę Choinka. Niebieskie i białe światła to młode gwiazdy emitujące promieniowanie rentgenowskie wykryte przez Chandrę. Dane optyczne z 0,9-metrowego teleskopu WIYN National Science Foundation na Kitt Peak pokazują gaz w mgławicy w kolorze zielonym, odpowiadającym „igłom sosny”, a dane w podczerwieni z Two Micron All Sky Survey pokazują gwiazdy pierwszego planu i tła w kolorze białym. Obraz został odwrócony zgodnie z ruchem wskazówek zegara o ok. 160 st. w stosunku do astronomicznego standardu północy skierowanej w górę, dzięki czemu wydaje się, że wierzchołek drzewa znajduje się w górnej części obrazu.