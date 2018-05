Czym jest wskaźnik RRSO i jak się go liczy?

Co to jest RRSO?

Wielu z nas zastanawia się, co to jest RRSO, zwłaszcza podczas oglądania reklam telewizyjnych i internetowych firm, które oferują chwilówki. Skrót RRSO to nic innego jak Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – naszego kredytu lub pożyczki. Określa ona stopień kosztów, który ponosimy w związku z podpisaniem umowy kredytowej, a więc jednocześnie to, jak droga jest dla nas dana oferta.

W rzeczywistości do tych kosztów musimy doliczyć jednak dodatkowe wydatki, np. prowizję, ubezpieczenie czy opłaty za weryfikację informacji lub wydanie dodatkowych dokumentów. Dokładne wyliczenie całości kredytu może sprawić kłopot, dlatego banki muszą podawać RRSO, czyli całkowity koszt kredytu. Przy pożyczce o oprocentowaniu nominalnym 5 proc. RRSO może wynosić nawet 30–40 proc.

Uwaga – RSO i RRSO to dwa różne wskaźniki

Przy wyborze i obliczaniu kosztów kredytu bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na wskaźniki i ich odróżnienie. Istnieją bowiem dwa podobne do siebie wyliczenia. Są to Roczna Stopa Oprocentowania oraz wspomniana Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Pierwsza informuje nas o kosztach odsetek, które musimy zapłacić od zaciągniętej kwoty pożyczki. Dlatego bardzo istotne jest zwrócenie uwagi także na RRSO, ponieważ współczynnik ten obejmuje nie tylko oprocentowanie kredytu, ale również pozostałe opłaty, m.in.:

prowizję za jego udzielenie,

ubezpieczenie,

dodatkowe koszty usług.

Uwzględnia też wartość pieniądza w czasie, która przecież jest zmienna, oraz okres spłaty. Warto więc dopytać się w banku czy u pożyczkodawcy o koszty rzeczywiste. Znając te wszystkie dane, jesteśmy w stanie obliczyć w całości koszty naszego kredytu czy pożyczki. Więcej na temat istotnych kwestii dla pożyczkobiorcy możemy przeczytać na stronie partnera tego tekstu.

Opłaty odsetkowe i pozaodsetkowe

Dodatkowe opłaty, jakich nie zawarto w RRSO, są na szczęście w pewnym stopniu kontrolowane odgórnie, nie mogą być więc wyższe od ustawowych limitów. Jak to wygląda w praktyce?

Odsetki od zobowiązań w postaci kredytu konsumenckiego mogą wynosić dwukrotność stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, powiększonej o 3,5 punktu procentowego. W tym momencie maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek w Polsce wynosi 10 proc. Górny limit pozaodsetkowych kosztów kredytów nie może być wyższy od sumy 25 proc. całkowitej kwoty kredytu i 30 proc. kwoty zmiennej, uzależnionej od okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.

Pamiętaj: Wszystkie pozaodsetkowe opłaty nie mogą przekroczyć 100 proc. całkowitej kwoty kredytu.

Jak obliczyć RRSO?

W sieci dość szybko odnajdziemy wzory na obliczenie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania – łatwo je znaleźć, ale dość trudno z nich skorzystać, ponieważ często są skomplikowane. Szczególnie gdy musimy do nich doliczyć koszty dodatkowe. Dlatego najłatwiej jest poradzić się specjalisty albo udać się do placówki kredyto- lub pożyczkodawcy i poprosić go o symulację. W internecie można też skorzystać z kalkulatorów RRSO, a nawet porównywarek kredytowych, które według zadanych przez nas kryteriów znajdą pasującą do naszych potrzeb ofertę oraz wskażą jej realne koszty.

Jeżeli szukamy więc sprawdzonego i uczciwego pożyczkodawcy, warto sprawdzić na stronie, czy znajduje się taki kalkulator. Wtedy można łatwo samodzielnie obliczyć, ile tak naprawdę wyniesie nas dane zobowiązanie.

Materiał przygotowany we współpracy z partnerem – Vivus.pl

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów