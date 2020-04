Jak dobrze kupić używane auto? Praktyczne porady, na co zwrócić uwagę

Zakup używanego samochodu to alternatywa dla nowego auta prosto z salonu. Pojazdy używane cieszą się w Polsce niesłabnącą popularnością głównie z powodu niższej ceny. Dzięki możliwości zakupu samochodu już za kwotę 10 lub 20 tysięcy złotych, na auto może pozwolić sobie nawet przeciętny Kowalski. Jeżeli zamierzasz kupić auto używane, sprawdź, na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy ze sprzedawcą.

Sprawdź dokładnie historię samochodu

Jeżeli zamierza się kupić auto używane, powinno się dokładnie sprawdzić jego historię. Dotyczy to zarówno liczby właścicieli, jak i sposobu, w jaki użytkowali pojazd. Może się okazać, że samochód często był sprzedawany, a jego właściciele zmieniali się co kilka miesięcy. Taka sytuacja jest zwykle sygnałem, że pojazd sprawia problemy techniczne i wymaga dużych nakładów finansowych.

Podczas sprawdzania historii pojazdu powinno się również upewnić, jak obecny właściciel wszedł w posiadanie samochodu. Jest to ważne, gdyż może się okazać, że auto jest kradzione. Aby uniknąć zakupu samochodu kradzionego i związanych z tym konsekwencji, powinno się sprawdzić, czy numer VIN pojazdu na sprzedaż widnieje w rejestrze prowadzonym przez policję. Dzięki temu kupi się auto od uczciwego sprzedawcy.

Zadaj jak najwięcej pytań o stan techniczny pojazdu

Obecnie najwięcej kupujących poszukuje samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Nowe ogłoszenia motoryzacyjne w sieci pojawiają się dzięki temu codziennie, co ułatwia znalezienie wśród nich ciekawych ofert. Samochody używane pojawiają się na portalach z darmowym dostępem, dlatego niemalże każdy ma do nich dostęp. Jeżeli znajdzie się wśród nich odpowiedni model w akceptowalnej cenie, powinno się skontaktować ze sprzedawcą. Zwykle na początek lepszym rozwiązaniem jest kontakt telefoniczny, dzięki któremu można upewnić się, że oferta jest aktualna. Jeśli auto nadal jest przeznaczone na sprzedaż, powinno się dopytać o jego stan techniczny, numer VIN oraz inne ważne kwestie. Podstawowe pytania powinny dotyczyć przebiegu samochodu, średniego spalania, rodzaju paliwa itp. Dzięki temu można z góry odrzucić oferty, które nie spełniają głównych oczekiwań kupującego.

Jeżeli oferta sprzedaży wstępnie jest interesująca, kupujący powinien umówić się na oględziny pojazdu. Auta używanego nigdy nie powinno się kupować bez jego wcześniejszego oglądania, jedynie na podstawie informacji i zdjęć widocznych w Internecie! Oględziny pojazdu to konieczność, bez względu na to, jak daleko od miejsca zamieszkania musi jechać kupujący. Samochody używane często wyglądają dobrze na zdjęciach, jednak pod ich maską może kryć się wiele usterek.

Umów się na oględziny pojazdu

Oględziny pojazdu umożliwiają dokładne sprawdzenie, w jakim stanie technicznym jest samochód. Jeżeli kupujący słabo zna się na motoryzacji, powinien zabrać ze sobą osobę, która lepiej oceni pojazd od strony technicznej. Jest to bardzo ważne, gdyż tylko dokładne oględziny i przyjrzenie się wszystkim częściom dają możliwość realnej oceny, czy samochód wymaga nakładów finansowych w najbliższych czasie. Ogłoszenia rzadko są przygotowywane w sposób wyczerpujący, gdyż sprzedawcy celowo lub przypadkowo pomijają pewne kwestie dotyczące pojazdu.

Na oględziny samochodu powinno się umawiać na miejscu u sprzedającego. Dzięki temu podczas spotkania auto będzie mieć zimny silnik, co pozwoli dokładnie sprawdzić, jak pracuje motor. Jeżeli pojawiają się jakieś problemy techniczne, ich zauważenie jest łatwiejsze, gdy pojazd jest nieużywany przez co najmniej kilka godzin. Dodatkowo powinno się pamiętać, by zawsze oglądać samochód w świetle dziennym. Podczas oględzin o zmierzchu lub po zachodzie słońca, nawet przy sztucznym świetle łatwo przeoczyć duże ogniska rdzy oraz wgniecenia w karoserii.

Przygotuj umowę kupna sprzedaży samochodu

Kupując samochód używany, powinno się przygotować umowę kupna sprzedaży. Obowiązkowo muszą się w niej znaleźć elementy takie jak dane personalne kupującego i sprzedawcy, serie i numery ich dowodów osobistych lub paszportów, a także adresy zamieszkania. Kolejnym elementem jest data i miejsce sprzedaży. Zawsze powinno się wpisywać realną datę nabycia pojazdu, gdyż jest ona podstawą do naliczenia składki na ubezpieczenie OC, terminu zapłaty podatku od wzbogacenia oraz wymiany tablic rejestracyjnych. Prawidłowo skonstruowana umowa kupna sprzedaży samochodu zawiera również wszelkie informacje, na podstawie których można zidentyfikować pojazd.

Istotne jest, by pamiętać o opisaniu stanu technicznego samochodu używanego w umowie. Dzięki zapisaniu informacji o ewentualnych uszkodzeniach lub częściach wymagających wymiany, strona kupująca traci prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wad, których istnienie zataił sprzedający. Dodatkowo informacja o wadach samochodu pozwala wyjaśnić w urzędzie skarbowym, jaka jest przyczyna sprzedaży auta używanego po cenie niższej niż zwykle w przypadku danego modelu. W ten sposób uniknie się konieczności płacenia podatku w wysokości znacznie wyższej niż będzie to wynikało z umowy spisanej z kupującym.