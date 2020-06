Jak kupować tanie książki? Skorzystaj z kilku prostych tricków i uzupełnij domową biblioteczkę

Dużo czytasz, dlatego zwykle budżet, który przeznaczasz na zakup książek kurczy się w zastraszającym tempie? Możesz to zmienić – wystarczy, że skorzystasz z kilku sposobów, dzięki którym łatwiej uzupełnisz domową biblioteczkę w pożądane pozycje książkowe, bez konieczności wydawania dużych sum pieniędzy.

Szukaj w antykwariatach i na targach staroci

Tanie książki mogą stać się cennym nabytkiem w Twoich książkowych zbiorach. Egzemplarzy dostępnych w okazyjnych cenach szukaj przede wszystkim w antykwariatach – stacjonarnych i internetowych, na aukcjach online lub portalach sprzedażowych. Staraj się również regularnie odwiedzać targi staroci, które są bardzo często organizowane w większych miastach. Podobne miejsca pozwalają nie tylko upolować prawdziwe okazje cenowe, ale często umożliwiają zakup książek w wydaniach, które nie są już dostępne w powszechnej sprzedaży. Nie zniechęcaj się, jeśli pierwsze poszukiwania nie przyniosą zamierzonych rezultatów, czasami na prawdziwe książkowe perełki trzeba poczekać, dlatego w miarę możliwości regularnie przeglądaj ofertę antykwariatów i portali aukcyjnych.

Zorganizuj książkową „wymiankę” wśród swoich znajomych

Twoi znajomi są zapalonymi czytelnikami? W takim razie, przynajmniej część z nich najprawdopodobniej ma w swoich biblioteczkach książki, w którymi woleliby się rozstać. Czasami są to nietrafione prezenty lub książki, które nie spełniły ich oczekiwań. Warto dać im drugie życie i puścić w obieg organizując książkową „wymiankę”. Zapytaj przyjaciół, czy są zainteresowani podobną akcją – to również doskonała okazja, żeby zorganizować towarzyskie spotkanie i zobaczyć dawno niewidziane osoby. Wydarzenie możesz zaplanować za pośrednictwem mediów społecznościowych, dzięki nim łatwiej dotrzesz do szerszego grona znajomych. Rzecz jasna, wcześniej skonkretyzuj zasady uczestnictwa w wymiance, na przykład, podając informacje dotyczące akceptowalnego stanu książek.

Śledź grupy sprzedażowe

Jeżeli nie masz pojęcia, skąd wziąć tanie książki, zacznij od uczestnictwa w grupach czytelniczych w mediach społecznościowych. Ich członkowie bardzo często umieszczają ogłoszenia o sprzedaży swoich czytelniczych zbiorów. Mała rada: zawsze sprawdzaj, czy dana grupa nie ma swojej sprzedażowej „siostry”. Tworzenie grup mających pełnić funkcje stricte handlowe to obecnie powszechna praktyka, pozwalająca uporządkować publikowane treści. Chcąc ograniczyć koszty ewentualnej przesyłki, sprawdź czy sprzedający (pod warunkiem, że mieszkacie w tej samej miejscowości) dopuszcza możliwość odbioru osobistego.

Poluj na promocję

Kupując książki, zawsze staraj się porównywać ceny pomiędzy poszczególnymi księgarniami. Wytypuj kilka ulubionych sklepów i zapisz się do ich newsletterów. Za pośrednictwem poczty elektronicznej sklepy często wysyłają informację o aktualnych promocjach, obniżkach cenowych, wyprzedażach itp. Okazje cenowe są doskonałym momentem na to, żeby kupić te pozycje książkowe, które już od dawna masz na swojej liście. Stworzenie listy „do kupienia” i zapisanie jej na komputerze lub telefonie pomoże Ci efektywnie zaplanować Twoje zakupy i rozsądniej poszerzyć biblioteczne zbiory. Jeżeli Twoja domowa biblioteczka zaczyna się rozrastać, a Ty jesteś w trakcie kompletowania różnych serii książkowych, możesz pokusić się również o przygotowanie listy tytułów, które już posiadasz. Dzięki temu, jeśli przypadkiem natkniesz się na korzystną promocję, szybko sprawdzisz, czy przypadkiem nie masz już książki, którą właśnie zamierzasz kupić.

Sprawdzając ceny książek weź pod uwagę również koszty przesyłki, zwłaszcza mając w planach większe książkowe zakupy. Nawet, jeżeli pojedyncze książki będą tańsze w innych sklepach, lepszym rozwiązaniem zazwyczaj będzie zrobienie zakupów w jednej księgarni z uwagi na koszty wysyłki. Dowiedz się również, czy dany sklep nie proponuje możliwości odbioru osobistego. W miarę możliwości, cykle książkowe staraj się kupować w seriach – zestawy książek często są dostępne w niższych cenach, niż w przypadku pojedynczych zakupów. Jeszcze jedno: nie zapominaj o korzystaniu z programów lojalnościowych ulubionych sklepów z książkami!

Kupuj używane egzemplarze

Bardzo dobrym sposobem na to, żeby kupować książki o wiele taniej jest wybór książek „z drugiej ręki”. Używane egzemplarze często są sprzedawane nawet o kilkadziesiąt procent taniej! W wielu przypadkach takie tytuły kupisz za niewielką część ich pierwotnej ceny. Wygodnym rozwiązaniem będzie skorzystanie z asortymentu portali internetowych, takich jak https://skupszop.pl/, oferujących bardzo szeroki wybór książek używanych. Wachlarz książek dostępnych za pośrednictwem SkupSzopu obejmuje zróżnicowaną gamę tematyczną dostępnych tytułów, dzięki czemu kupujący ma szansę wybrać książki odpowiadające jego czytelniczym preferencjom. Co więcej, za pośrednictwem SkupSzopu możesz również sprzedać własne książki, porządkując w ten sposób biblioteczne zbiory. Wybierając używane książki zwróć jednak uwagę na ich stan i poproś sprzedającego o dokładne zdjęcia. W przypadku książek oferowanych w SkupSzopie, każdy egzemplarz jest opisany za pomocą specjalnej skali, dzięki której dowiesz się, jak wygląda wybrany przez Ciebie tytuł.

Twojej książkowe zbiory potrzebują powiewu świeżości? Jeżeli chcesz kupować tanie książki, kluczem do sukcesu jest odpowiednie zaplanowanie zakupów i korzystanie z nowoczesnych rozwiązań, jakie proponuje Ci współczesny rynek biblioteczny. Nie ograniczaj się wyłącznie do zakupów w tradycyjnych księgarniach, a kupując przez Internet zwracaj uwagę na koszty przesyłki, które mogą mieć ogromny wpływ na ostateczną kwotę Twoich wydatków.