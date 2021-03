Kupno mieszkania a meldunek

Zakup nowego mieszkania to poważna decyzja, bardzo często na całe życie, która wiąże się z wieloma formalnościami. Jedną z istotnych kwestii jest zameldowanie się w nowym mieszkaniu.

Jeśli kupiłeś mieszkanie w celach prywatnych, musisz się zameldować. Aby to zrobić należy zgłosić taką potrzebę w odpowiednim urzędzie. Chociaż wiele osób to bagatelizuje, meldunek jest koniecznością. Wiąże się także z kilkoma plusami.

Kiedy trzeba zameldować się w nowym mieszkaniu?

Zameldowanie w nowym mieszkaniu musi nastąpić w ciągu 30 dni, licząc od dnia, w którym wprowadziłeś się pod dany adres. Oczywiście meldunek obowiązuje Cię tylko wtedy, gdy będziesz mieszkać w zakupionym mieszkaniu i nie jest ono przeznaczone wyłącznie na wynajem.

Jeśli będziesz mieszkał tutaj na stałe, zamelduj się na pobyt stały. Jeśli jednak tymczasowo posiadasz jeszcze inne mieszkanie i inny adres zameldowania, mając przy tym pewność, że Twój pobyt tam przekroczy 3 miesiące, możesz zameldować się na pobyt czasowy. Kwestie meldunkowe zostały uregulowane w ustawie o ewidencji ludności, z 2 września 2010 roku.

Dlaczego warto się zameldować?

Rynek nieruchomości kwitnie, deweloperzy stawiają coraz to nowsze inwestycje, a nowe mieszkania rozchodzą się w zawrotnym tempie ‒ wiele ciekawych ofert mieszkaniowych można znaleźć na obido.pl. Jednak klienci, którzy zakupili nowe mieszkanie, bardzo często zapominają o tym, ile formalności należy wypełnić. Niektórzy z nich lekceważą konieczność meldunku w nowym mieszkaniu, jednak wciąż ‒ pomimo wielu postulatów o uchylenie ‒ stanowi on obowiązek obywatela Polski. Osobom, które podchodzą do tematu sceptycznie może pomóc lista korzyści, które daje zameldowanie się w mieszkaniu.