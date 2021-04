Odpowiedzialne zakupy

W Polsce wciąż brakuje skutecznych rozwiązań w walce z nadmiarem odpadów. Dlatego tak dużo zależy od codziennych decyzji podejmowanych przez konsumentów, czyli nas wszystkich.

Obecnie plastik stał się niemal synonimem wszelkiego zła – odpowiedzialny za góry śmieci, z którymi nie wiadomo co zrobić, za zanieczyszczanie mórz i oceanów i niszczenie planety. A z drugiej strony wciąż trudno sobie wyobrazić świat bez tego materiału, który ma liczne zalety i często okazuje się niezmiernie przydatny. Zamiast demonizować plastik, lepiej skupić się na dwóch konkretnych celach. Pierwszy z nich to ograniczanie produkcji plastiku, aby wykorzystywać go w takich sytuacjach, gdy inne rozwiązania są bardziej szkodliwe dla środowiska albo wciąż nie dość dobrze rozwinięte bądź bardzo drogie.