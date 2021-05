Polska sztuka – alternatywa inwestycyjna i prezent dla duszy

Inwestycja w sztukę, podobnie jak w luksusowe nieruchomości, to świetna opcja dla korzystnego przechowania kapitału. Prywatny kolekcjonerzy przyznają, że przebywanie w apartamentach i posiadłościach to dobra motywacja do inwestycji, która zdobi wnętrze, chroni kapitał przed skutkami inflacji, a przede wszystkim stanowi prezent dla duszy w nietypowych czasach.

ZŁOTA 44 przedstawiając nowy apartament pokazowy 464, proponuje nabywcom aranżację opartą na wyjątkowych dziełach sztuki pochodzących z Artutito –Exqusite Art Gallery. W pierwszym kwartale 2020 roku mogliśmy obserwować tymczasowy exodus z miast spowodowany obostrzeniami związanymi z pandemią. I choć City Wealth Index w analizowanych stu metropoliach na świecie wyraźnie wskazuje, że dziś zamożni biznesmeni wracają do miast, posiadłości usytuowane na łonie natury cieszą się dużą popularnością i często stanowią drugi dom. Zieloną oazą na mapie Polski bezsprzecznie są Warmia i Mazury. To stamtąd pochodzi Jan Pruski, artysta, którego prace zdobią apartament pokazowy 464 na ZŁOTEJ 44. Artysta w swojej twórczości wykorzystuje naturalne materiały takie jak papier, drewno, szkło tworząc trójwymiarowe prace strukturalne, niezdefiniowane, osadzone między malarstwem a rzeźbą. Artysta, inspirowany nieskrępowaną naturą, łączy materiałową wirtuozerię i lekki charakter twórczości co razem doskonale komponuje się z nowoczesnym wnętrzem apartamentu 464.

„Na przestrzeni ostatnich lat prace Jana Pruskiego znalazły się w wybitnych kolekcjach sztuki, a jego uznanie wśród krytyków i jakość prezentowanej twórczości może być gwarantem nie tylko niezwykłych doznań wizualnych, ale również dobrej lokaty kapitału” – komentuje marszand Jakub Fijewski z galerii Artutito – Exquisite Art Gallery. Marszand przekonuje, że ozdabiając ściany apartamentu obrazami nawiązującymi do natury, odnajdziemy wytchnienie, mieszkając nawet w samym sercu metropolii. W apartamencie 464 znajduje się też rzeźba z marmuru Carrara autorstwa Michała Jackowskiego, również pochodząca z Artutito – Exquisite Art Gallery.