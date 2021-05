Polska musi być Polską. PiS daje prezenty i bałamuci

Po raz kolejny dowiedzieliśmy się, że wirus jest w odwrocie, więc pora na prezentację „Polskiego Ładu” i powrót do normalności. Program powinien nie tylko pomóc wydobyć gospodarkę z recesji, ale także ją „zazielenić”, uczynić przyjazną dla klimatu. Tymczasem „Polski Ład” bardziej przypomina partyjny program wyborczy finansowany za unijne pieniądze.

To program Prawa i Sprawiedliwości, koalicjanci mogli się pod nim tylko podpisać. Z ekranu biła suma 770 mld zł, która – jak stwierdził Jarosław Kaczyński – Polakom się po prostu należy, bo należy nam się życie takie jak na Zachodzie. O tym, skąd ta suma, prezes się nie zająknął. Nie wynikało to też jednoznacznie ani ze słów marszałek Witek, ani premiera Morawieckiego. Po prostu dobrze negocjowaliśmy, nie do końca wiadomo, z kim. Ważne, że się należy.

Kwota wolna od podatku. Kto zyska?

Największe nadzieje, ale też niedowierzanie, budziły przecieki, że kwota wolna od podatku zostanie podniesiona aż do 30 tys. rocznie. Andrzej Duda przed wyborami prezydenckimi obiecywał 8 tys. zł, a skończyło się tym, że dla większości pracujących Polaków kwota została obniżona i po zmianach odliczyć mogli nawet mniej niż dotychczasowe 3 tys. zł. A teraz 30 tys.? I emerytura do 2,5 tys. zł miesięcznie w ogóle bez podatku? Przecież to by oznaczało na rękę więcej nawet o kilkaset złotych.

A jednak. Mateusz Morawiecki potwierdził korzystną zmianę i nie omieszkał dodać, że teraz polska kwota wolna będzie taka jak we Francji czy Hiszpanii. Dodając jednocześnie między słowami, że składki na zdrowie już od podatku PIT odliczyć nie będziemy mogli, co zasadniczo obniża prawdziwą korzyść z wysokiej kwoty wolnej. Czyli najmniej zarabiający rzeczywiście zyskają, ale dużo mniej, niż się spodziewali. Chociaż bowiem podatek PIT naliczany nam będzie dopiero po przekroczeniu 30 tys. zł rocznego dochodu, to składkę na zdrowie, 9,5 proc., zapłacimy od całości zarobków. Czyli tak jakby stawki podatku zmieniono z 17 na 24,75 proc. i z 32 na 39,75 proc. Do tej pory 7,75 proc. mogliśmy odliczyć od PIT.

Osoba, która zarabia lub dostaje świadczenie w wysokości 3 tys. zł brutto, na rękę otrzymuje 2356 zł. Teraz dostanie 154 zł więcej. W przypadku zarobków 5 tys. zł brutto suma na rękę wynosi 3613 zł, po zmianie 3660 zł, czyli 47 zł więcej. O żadnej rewolucji podatkowej zmniejszającej klin podatkowy nie ma więc mowy, choć zmiany dla osób o najniższych dochodach są korzystne, ale raczej kosmetyczne.

Kto dostanie po kieszeni

Po kieszeni dostaną natomiast przedsiębiorcy oraz samozatrudnieni, rozliczający się 19-proc. liniowym PIT. Premier nic o rezygnacji z liniowej stawki nie powiedział, ale składka na zdrowie już ma nie być płacona ryczałtem. Do tej pory niezależnie od dochodu mogli płacić 381 zł miesięcznie, teraz naliczana będzie od rzeczywistych wpływów. Doradcy podatkowi obliczają na szybko, że na zmianie stracą osoby z przychodami miesięcznymi większymi niż 7,5 tys. zł. NFZ ma dostać od przedsiębiorców 14 mld zł więcej, 30 tys. zł kwoty wolnej uszczupli wpływy z podatku PIT o 20 mld zł, najmocniej uderzy to jednak w samorządy. PiS korzysta z każdej okazji, żeby je osłabiać.

Zmiany korzystne są dla zarabiających dużo więcej, ponieważ po 12 latach został wreszcie zwaloryzowany drugi próg podatkowy. W progresję, czyli 32 proc. podatku (a tak naprawdę 39,75 proc.), wpadniemy po przekroczeniu 120 tys. zł, obecnie to ok. 85 tys. zł.

Po pandemii ciężko wyzdrowieć

Ochrona zdrowia miała być numerem 1 „Polskiego Ładu”, ale partia rządząca wyraźnie nie ma pomysłu, jak uzdrowić publiczne lecznictwo. Nie odrobiła lekcji, jakby nie zauważyła, jak bardzo pandemia obnażyła jej wszystkie słabości. Obiecanki, że już w 2023 r. na zdrowie przeznaczy się 6 proc. PKB, zakrawają na kpinę.

PiS wierzy w centralizację, chce, żeby szpitale powiatowe, będące własnością samorządów lokalnych, podlegały rządowi. Minister ma w nich mianować dyrektorów, czyli PiS także w ochronie zdrowia zamierza dzielić stanowiska. Nie ma cienia refleksji, dlaczego sieć szpitali, wprowadzona w życie w czasach obecnego rządu, zupełnie się nie sprawdziła. A to przecież minister Radziwiłł ją tworzył, on ustalał zasady jej funkcjonowania. Centrala NFZ decydowała o wysokości kontraktów. Skoro władza nie chce się dowiedzieć, dlaczego jest źle, to jakim cudem ma być lepiej? Od powołania kolejnych centralnych instytucji, czyli Funduszu Modernizacji Szpitali czy Agencji Rozwoju Szpitali? Kolejne byty, kolejne stanowiska.

PiS wymyślił koło i w „Polskim Ładzie” zapisał, że uchwali ustawę o jakości świadczeń. Ochrona zdrowia w krajach rozwiniętych od lat mierzy jakość świadczeń zdrowotnych, od niej zależą pieniądze, jakie otrzymuje dana placówka. Obecny rząd do tej pory jakością leczenia się nie zajmował. W placówkach onkologicznych, które wybrano do pilotażu sieci onkologicznej, o żadnych miernikach jakości leczenia mowy nie było. O tym, żeby od wyników leczenia uzależniać wielkość kontraktu z NFZ, także nie. Mimo to sieć onkologiczna ma ruszyć od przyszłego roku. Tworzy się też kolejna sieć, kardiologiczna.

Kolejki się nie skrócą, leczyć nie ma kto

Tym, jak poprawić funkcjonowanie systemu i usunąć jego największe bolączki, program się nie zajmuje. Albo robi to bałamutnie – obiecując np. zniesienie limitów do specjalistów, co wcale kolejek nie skróci. Specjaliści w publicznych poradniach pracować bowiem nie chcą, świadczenia są zbyt marnie wyceniane. Z limitami czy bez – leczyć nie ma kto. Tak samo mało kto wierzy, że kobietom w ciąży należeć się już będą badania prenatalne. Tylko że coraz trudniej znaleźć lekarza, który nie boi się na nie skierować i je wykonać, presja Kościoła zmusza do skorzystania z klauzuli sumienia.

„Polski Ład” obiecuje, że zapiszemy się do lekarza przez internet albo infolinię. Jakby rząd nie zauważył, dlaczego kuleje program szczepień przeciwko covid, a cyfryzacja pozostawia poza systemem wielu seniorów, którzy nie umieją się w nim poruszać. Nimi program się nie zajmuje.

Buduj się, kto może

Trudno się w „Polskim Ładzie” doszukać 75 tys. nowych mieszkań, które miała z PiS wynegocjować Lewica. Rząd natomiast chce, żebyśmy budowali się sami. Zniesie więc pozwolenia na budowę, budowy domów do 70 m kw. plus poddasze i taras nie musi nadzorować osoba z uprawnieniami. Rząd pomoże zaś finansowo, udzielając rodzinom bez wkładu własnego gwarancji bankowej na kredyt. Wielkość kredytu ma być uzależniona od liczby dzieci, zachęci do rodzenia. Podobnie jak możliwość spłaty części pożyczki przez państwo.

To ukłon w stronę wsi. Żeby bowiem z pomocy państwa skorzystać, trzeba mieć grunt. Do mieszkańców miast był skierowany program Mieszkanie Plus, który nie wypalił. Teraz rząd obiecuje pomoc finansową na wkład własny dla rodzin, które chcą mieszkanie kupić. W tym przypadku wielkość pomocy także będzie zależała od liczby dzieci, musi być co najmniej dwoje. Rodziny bez zdolności kredytowej pozostawi samym sobie.

Rodzina wychowa, jak zechce

Konserwatywny PiS będzie bronił naszej tożsamości, bo Polska musi być Polską, nawet za unijne pieniądze. Prezes zapewnia, że dzieci mają być wychowywane, także w szkole, w poszanowaniu tradycji, bez żadnej ideologii. Tak jak życzą sobie rodzice. Zwiększona zostanie liczba lekcji historii.

Na liście prezentów, jakie obiecuje rząd, zwłaszcza mieszkańcom wsi, są: kanalizacja, wodociągi, wyższe dopłaty dla rolników, świetlice, boiska, ośrodki kultury i setka nowych muzeów. Zabrakło żłobków i przedszkoli. O dotacje na żłobki mogą starać się gminne samorządy.

Czystą energię i mniejszy smog powinniśmy zapewnić sobie sami, instalując na dachach współfinansowaną przez państwo fotowoltaikę. Może dlatego Ład jest Polski, a nie Zielony.