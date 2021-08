Jak znaleźć najtańszy kredyt gotówkowy w 2021 roku

Jak znaleźć najtańszy kredyt gotówkowy spośród licznych ofert banków? W tym celu można posłużyć się rankingami lub kalkulatorami online. Pozwoli to na dobranie najlepszej opcji przy konkretnej kwocie i okresie kredytowania.

Najtańszy kredyt gotówkowy - ranking

Szukając oferty dla siebie warto skorzystać z aktualizowanego co miesiąc rankingu, dzięki któremu znajdziemy kredyt gotówkowy szyty na miarę. Ważne, żeby wyniki dopasowywały się do wybranych parametrów, czyli kwoty kredytu i liczby rat. Te same propozycje mogą być bardziej lub mniej opłacalne. Wygenerowany ranking wykaże, ile wynosi:

oprocentowanie nominalne,

prowizja,

RRSO (koszt kredytu w skali roku w ujęciu procentowym),

rata,

kwota do spłaty (suma kapitału i odsetek).

Najlepiej poznać wszystkie te wartości i przyjrzeć się wysokości raty oraz kwocie do spłaty. Pomoże to ocenić oferty różnych banków, bo promocje potrafią namieszać w głowie. Czasem instytucja chwali się dużą obniżką prowizji czy marży, ale nie musi to oznaczać, że propozycja jest korzystniejsza niż u konkurencji.

Przykład: szukasz najtańszego kredytu gotówkowego na 40 tys. zł ze spłatą w ciągu 48 miesięcy. Wygenerowany ranking sugeruje, że najlepsze oferty ma:

BNP Paribas (Kredyt na zielone zmiany, cel określony) – oprocentowanie 7,20%, prowizja 0%, RRSO 7,44 %, rata 795,82 zł, kwota do spłaty 47 749,39 zł;

Citi Handlowy (Pożyczka gotówkowa online dla Nowych Klientów, cel dowolny, warunek: dla nowych klientów) – oprocentowanie 7,19%, prowizja 2,99%, RRSO 8,77%, rata 819,42 zł, kwota do spłaty 49 165,48 zł;

Alior Bank (Pożyczka Internetowa, na dowolny cel) – oprocentowanie 7,19%, prowizja 3%, RRSO 8,77%, rata 819,50 zł, kwota do spłaty 49 170,25 zł;

Santander Bank Polska (kredyt gotówkowy) – oprocentowanie 7,14%, prowizja 5,85%, RRSO 9,99%, rata 841,19 zł, kwota do spłaty 50 471,12 zł;

PKO Bank Polski (Pożyczka gotówkowa) – oprocentowanie 7,20%, prowizja 12,74%, RRSO 13,09%, rata 897,21 zł, kwota do spłaty 53 832,66 zł;

Bank Millennium (Pożyczka gotówkowa) – oprocentowanie 6,80%, prowizja 13,99%, RRSO 13,17%, rata 898,57 zł, kwota do spłaty 53 913,98 zł;

ING Bank Śląski (Pożyczka pieniężna) – oprocentowanie 6,70%, prowizja 0 %, RRSO 14,26%, rata 918,52 zł, kwota do spłaty 55 111,20 zł;

Bank Pekao (Pożyczka Gotówkowa Pekao S.A.) – oprocentowanie 6%, prowizja 3%, RRSO 15,03%, rata 932,51 zł, kwota do spłaty 55 950,73 zł.

Gdyby zmienić kwotę lub liczbę rat, to wyniki byłyby inne. Wystarczy wydłużyć okres kredytowania do 72 miesięcy, by zauważyć, że najtańsze kredyty gotówkowe mają kolejno: BNP Paribas, Alior Bank, Santander BP, Citi Handlowy, Bank Millennium, PKO BP, ING Bank Śląski oraz Bank Pekao. W przypadku tego pierwszego rata wynosi teraz 685,80 zł, a kwota do spłaty 49 377,91 zł.

Najtańszy kredyt gotówkowy w 2021 r. – kalkulator online

Podobne możliwości do rankingów mają kalkulatory kredytowe online. Część z nich generuje najkorzystniejsze oferty banków w oparciu o podane parametry. Są także kalkulatory na stronach internetowych poszczególnych instytucji. Służą one do wybrania najlepszej opcji i przy okazji wyliczyć koszty po ewentualnej promocji lub zakupu ubezpieczenia. Wynika z nich, jaka jest wysokość raty, oprocentowanie, prowizja oraz kwota do zapłaty czy koszt kredytu.

Najtańszy kredyt gotówkowy – forum

Poszukując najtańszego kredytu gotówkowego na rynku możesz opierać się też na forach. Pamiętaj jednak, że warunki ofert dość często się zmieniają i opinie innych użytkowników mogą dotyczyć nieaktualnych kredytów. Poza tym nie brakuje sytuacji, w których komentarze nie pochodzą od faktycznych klientów. Bardziej wiarygodnym wskaźnikiem jest ocena liczbowa lub w gwiazdkach, o ile głosów jest dostatecznie dużo, by brać pod uwagę takie dane poważnie.

Gdzie znaleźć najtańszy kredyt gotówkowy – podsumowanie

Jeśli zależy ci na znalezieniu najtańszego kredytu gotówkowego, to możesz oprzeć się na rankingach i kalkulatorach online. Przyjrzyj się dokładnie warunkom proponowanym przez banki, a w szczególności na: RRSO, wysokości raty i kwocie do zapłaty. Im te wartości są niższe, tym lepiej. Pamiętaj jednak o tym, że warunki powinny zależeć też od zdolności kredytowej. Bank nie przyzna kredytu, jeśli uzna, że kwota jest zbyt wysoka lub jeśli rata zanadto obciąża domowy budżet. Suma zadłużenia z różnych źródeł nie powinna przekraczać połowy dochodów netto.

Przed wyborem promocyjnej oferty upewnij się co do wszystkich warunków i kosztów. Sprawdź, czy w związku z obniżką prowizji czy marży nie trzeba kupić ubezpieczenia lub założyć konta w banku. Zweryfikuj także wymagania odnośnie celu. Na ogół kredyty gotówkowe to środki na dowolne wydatki, są jednak takie, które służą do zakupu urządzeń ekologicznych.

Korzystaj tylko z zaufanych źródeł. Nie wchodź na podejrzane strony. Pamiętaj, że klikanie w linki od nieznanych nadawców jest bardzo ryzykowne. Najlepiej, jeśli sprawdzisz, które oferty są najlepsze poprzez rankingi, a następnie porównasz te informacje z danymi na oficjalnych stronach banków. Przyjrzyj się też przykładom reprezentatywnym które zawierają wszelkie dodatkowe koszty kredytu.

Materiał przygotowany przez www.17bankow.com