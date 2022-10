Na kłopoty Unia. To nie jest wyimaginowana wspólnota

Wobec bieżących wyzwań energetycznych, które przyniosła wojna w Ukrainie, nie pozostajemy sami. Możemy liczyć na wsparcie Unii Europejskiej. Czy nasz rząd jest jednak na tyle dojrzały, żeby z unijnego partnerstwa korzystać, zamiast je lekceważyć?

Pandemia Covid-19 dobitnie ujawniła, że wartość członkostwa w UE najbardziej doceniamy w momentach wielkiego kryzysu. Wprowadzenie uniwersalnego systemu certyfikatów szczepienia czy zakup szczepionek przez Komisję Europejską w imieniu wszystkich państw członkowskich dowiodły zysków działania wspólnotowego. Gdyby nie ogólnoeuropejska solidarność, kraje takie jak Polska czy Węgry nie byłyby w stanie działać sprawnie, a koszty wzrosłyby wielokrotnie.

Dzisiaj kolejny raz mierzymy się z wyzwaniami, którym sami z pewnością nie sprostamy. Wojna w Ukrainie obnażyła nasze uzależnienie od rosyjskich paliw kopalnych i wywołała kryzys energetyczny godny swojego poprzednika z lat 70. XX w. W tej kwestii instytucje Unii Europejskiej również mogą służyć obywatelom Wspólnoty pomocą. Jej skuteczność zależy jednak w dużej mierze od postawy państw członkowskich.

W świetle bieżących perturbacji na rynku energii nietrudno stwierdzić, że kierunek transformacji energetycznej, wyznaczony swego czasu przez instytucje unijne, był słuszny. Niektórym, w świetle kryzysu na rynku surowców, modne wydaje się nawoływanie do intensyfikacji wydobycia węgla w kraju. Podtrzymywanie naszego uzależnienia od brudnej i coraz droższej energii jest jednak ze wszech miar szkodliwe społecznie. Realizacja założeń Europejskiego Zielonego Ładu, poprzez wprowadzanie większego udziału energii odnawialnej do „miksu energetycznego”, pozwoliłaby nam z większą elastycznością podchodzić do tąpnięć na rynkach surowców kopalnych.

Niestety, większość dochodów z systemu handlu emisjami, które mogły posłużyć projektom transformacyjnym, została przeznaczona przez rząd PiS na konsumpcję. Motorem napędowym inwestycji w zieloną energię w naszym kraju stają się dziś oddolne inicjatywy świadomych obywateli. Nie rozwiązuje to jednak problemu przeważającej większości Polaków, którzy swoją energię i ogrzewanie wciąż opierają na węglu. To oni ponoszą rosnące koszty rządowych zaniechań. Na to jednak również znajdują się środki i mechanizmy na poziomie unijnym, a zapisane są m.in. w polskim Krajowym Planie Odbudowy.

Reagując na drastyczne spowolnienie ekonomiczne wywołane przez pandemię Covid-19, Komisja Europejska wystąpiła z inicjatywą „Next Generation EU”, która ma wygenerować ponad 800 mld euro na pobudzenie europejskiej gospodarki. Jej centralnym punktem jest instrument RRF (Recovery and Resilience Facility), który, poprzez pożyczki i granty, ma udostępnić krajom członkowskim ponad 720 mld euro. Warunkiem ich wypłaty jest opracowanie i przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy, w którym przynajmniej 37 proc. środków musi zostać wydana na projekty związane z zieloną transformacją. W przypadku Polski oznacza to ponad 35 mld euro pożyczek i grantów, z których ok. 15 mld euro należy przeznaczyć na dekarbonizację gospodarki. Budowa farm wiatrowych, ocieplanie budynków, rozwój efektywniejszej sieci energetycznej czy inwestycje w technologie wodorowe mogłyby być finansowane ze środków europejskich i przyczynić się do poprawy sytuacji polskich gospodarstw domowych.