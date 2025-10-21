Licencja na biznes

Choć nie doczekała się specjalnej ustawy, franczyza to w Polsce popularne rozwiązanie. Franczyzodawcom ułatwia ekspansję, a franczyzobiorcy korzystają z doświadczeń sieci, działając pod znaną marką.

Dokładnych danych brakuje, ale mamy ponad 85 tys. franczyzobiorców (najwięcej w branży handlowej) i ok. 1,3 tys. systemów franczyzowych. Idea jest prosta: franczyzodawca ma atrakcyjny pomysł na biznes i szuka partnerów, którzy będą go realizować. To właśnie franczyzobiorcy – sami nie muszą opracowywać koncepcji biznesowych i mogą skorzystać ze sprawdzonego rozwiązania. Oczywiście w zamian za to są zobowiązani do przekazywania franczyzodawcy części swoich przychodów. Trzeba pamiętać, że co prawda franczyzobiorcy prowadzą działalność pod marką franczyzodawcy, ale na własny rachunek. Oznacza to, że zgodnie z prawem funkcjonują jako samodzielni przedsiębiorcy, a nie etatowi pracownicy. Podstawą franczyzy musi być zaufanie – i to wzajemne. Z jednej strony franczyzodawca decyduje się powierzyć rozwój swojej sieci partnerom, przekazując im zebraną przez siebie wiedzę i doświadczenie, wspierając przez cały czas i koordynując ich działania. A równocześnie franczyzobiorca inwestuje własne środki finansowe (często niemałe), czas i energię w rozwijanie koncepcji biznesowej należącej do kogoś innego. Poza tym wszystko, co robi, wpływa na wizerunek marki stworzonej przez franczyzodawcę. Obie strony są od siebie uzależnione – muszą grać do jednej bramki, jeśli chcą odnieść sukces. Dynamiczny rozwój franczyzy w ostatnich latach pokazuje, że ten model jest atrakcyjny. Dlaczego? Skorzystanie z systemu franczyzowego znacznie zwiększa szansę powodzenia, zwłaszcza w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Ze statystyk wynika, że ok. 80 proc. franczyzobiorców jest w stanie pokonać początkowe trudności, a w przypadku przedsiębiorców zdających się wyłącznie na własne siły ten wskaźnik wynosi zaledwie ok. 20 proc. – Naszym franczyzobiorcom zapewniamy kompleksowe wsparcie: operacyjne, marketingowe, logistyczne i technologiczne. Doskonale rozumiemy, że taka współpraca przekłada się bezpośrednio na nasz wspólny sukces. Znaczące jest to, że aż 64 proc. badanych wskazało złożoność regulacji jako główną przeszkodę w prowadzeniu własnej firmy. W takiej sytuacji franczyzodawca, który na bieżąco analizuje zmieniające się przepisy i dzieli się tą wiedzą z partnerami biznesowymi, stanowi dla nich istotne wsparcie, bo pozwala im skupić się na codziennym prowadzeniu biznesu – mówi Adam Manikowski, CEO jednostki biznesowej Żabka Polska, z pewnością najbardziej znanej sieci franczyzowej w Polsce. O czym powinni pamiętać wszyscy zainteresowani współpracą z jednym z systemów franczyzowych? – Wiele problemów wynika z niedostatecznego przygotowania do działalności i weryfikacji danego modelu biznesowego, a także zasad inwestycji w koncept i współpracy z franczyzodawcą. Bardzo często przyszli franczyzobiorcy zbyt optymistycznie podchodzą do wybranego konceptu franczyzowego. Osoby, które wybrały ten pomysł na biznes, nierzadko unikają krytycznego spojrzenia na warunki inwestycji i działalności franczyzowej pod daną marką. Takie podejście powoduje później nieporozumienia i przekreśla szansę na owocną współpracę – zaznacza Magdalena Kurda, przedstawicielka zarządu Polskiej Organizacji Franczyzodawców. Podkreśla ona, że przed podpisaniem umowy franczyzowej należy skonsultować jej zapisy z prawnikiem. Chodzi zwłaszcza o różne zobowiązania czy ograniczenia, które łatwo przeoczyć, a które mogą mieć duży wpływ na późniejszą działalność. Warto podjąć próbę negocjowania zapisów, które uważamy za niekorzystne. Magdalena Kurda: – Franczyzobiorcy zbyt często akceptują wzorce umowy, błędnie myśląc, że negocjacje są niemożliwe. Tymczasem wiele elementów umowy da się zmienić. Są to m.in. zakres terytorialny działalności, warunki wsparcia ze strony franczyzodawcy, zapisy o karach czy obowiązkach marketingowych. Jeśli franczyzodawca nie pozwala na negocjacje, należy się zastanowić, czy warto wchodzić we współpracę. Zazwyczaj franczyzodawca przedstawia zainteresowanemu współpracą partnerowi dokładne informacje o otoczeniu biznesowym, założeniach i prognozach. Nie zwalnia to jednak potencjalnego franczyzobiorcy z obowiązku dokonania własnych analiz. Warto zweryfikować dane przekazane przez franczyzodawcę i sprawdzić, czy nie są zbyt optymistyczne albo nieaktualne. Pomóc mogą informacje w mediach, ale także rozmowy z działającymi już w danym systemie franczyzobiorcami. Trzeba też wziąć pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą i prognozy ekonomiczne na najbliższą przyszłość. Zwłaszcza ostatnie lata – najpierw pandemia, potem wysoka inflacja – zdecydowanie pogorszyły nastroje konsumentów i skłoniły ich do dużo większej ostrożności przy wydawaniu pieniędzy. Oznacza to, że jeszcze niedawno dobrze działające koncepty franczyzowe mogą dziś być znacznie bardziej ryzykowne.