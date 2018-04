Minister Rafalska: jest 500 zł na rehabilitację. Protestujący: to manipulacja

W piątek wieczorem w Sejmie zakończyło się kolejne spotkanie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej z protestującymi w Sejmie rodzicami osób niepełnosprawnych. Do Sejmu razem z minister przyjechała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Przed spotkaniem z przedstawicielami Rodzin Osób Niepełnosprawnych zapowiedziano, że premier zgodził się na 500 zł dodatku na rehabilitację dla niepełnosprawnych. Nadzieje na długo oczekiwane porozumienie były duże. Spotkanie między przedstawicielkami rządu a RON trwało jednak tylko kilka minut.

Zamiast pieniędzy – usługi

Okazało się jednak, że zaprezentowanym dziś w Sejmie projekcie ustawy zaproponowano zniesienie okresów użytkowania i ograniczeń dotyczących liczby wyrobów medycznych, bezkolejkowe korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych oraz umożliwienie osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności po 18. roku życia korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskiwania skierowania do każdego specjalisty. Słowem: 520 zł „rzeczowego”, w usługach medycznych, a nie „pieniężnego”, jak chcieli protestujący.

„Chodzi o to, żeby nasze dzieci miały 500 zł w portfelach na życie” – mówiła w czasie konferencji w Sejmie Iwona Kartwich. „Mówiliśmy o tym od początku. Propozycja rządu to manipulacja, bo zaproponowano nam 500 zł nie jako dodatek pieniężny, tylko rzeczowy; prawdopodobnie spędzimy majówkę w Sejmie. Niepełnosprawnym jest potrzebna żywa gotówka, dodatek do renty socjalnej; postulat 500 zł dodatku nie został spełniona, dlatego apelujemy o pomoc do pana prezydenta, do prezesa Kaczyńskiego”.

Piątkowe spotkanie zainicjowali protestujący, którzy przebywają w parlamencie od 18 kwietnia. W środę przedstawili propozycję kompromisu. Zakłada ona stopniowe wprowadzenie dodatku dla niepełnosprawnych - najpierw w wysokości 300 zł miesięcznie, od stycznia 2019 r. – 400 zł i od czerwca 2019 r. – 500 zł., a nie - jak początkowo oczekiwali - od razu w pełnej kwocie.

Wcześniej rząd zgodził się na realizację innego żądania protestujących i w czwartek przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, z mocą od 1 czerwca 2018 r. Projekt trafił już do Sejmu, 7 maja odbędzie się jego pierwsze czytanie.

