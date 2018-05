Czy rząd postawi na swoim w proteście niepełnosprawnych?

PiS złożył w Sejmie projekt ustawy o „szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności”.

Projekt zawiera listę „medycznych usług” dla niepełnosprawnych. Chodzi o korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenia specjalistyczne bez konieczności uzyskania skierowania oraz finansowanie przez NFZ rehabilitacji leczniczej bez limitu.

Rząd wycenił tę rzeczową pomoc jako ok. 520 zł miesięcznych oszczędności na wyroby medyczne i rehabilitację. Ale nie ma w niej mowy o turnusach rehabilitacyjnych, nowoczesnych formach terapii, uspołecznianiu najczęściej zamkniętych w domach niepełnosprawnych. Nie wspominając o trudnych do zrealizowania ze względu na sytuację w służbie zdrowia pozakolejkowym dostępnie do tych wszystkich usług. Dlatego protestujący nazwali propozycję „manipulacją” i protestują dalej.

Rząd: zrealizowaliśmy wasze postulaty

Natomiast rząd uważa, że zrealizował dwa postulaty protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych. Zarówno ten dotyczący renty socjalnej, jak i i dodatku rehabilitacyjnego. Do takiego spojrzenia na obrót spraw zachęcał Mateusz Morawiecki w sobotę w czasie spotkania z mieszkańcami Żnina.

Co do jednego – zgoda. Rzeczywiście, kilka dni temu został przyjęty projekt podwyższający rentę socjalną do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z 865 zł do 1029 zł. Ale drugi postulat pozostaje niespełniony: chodzi o 500 zł na rehabilitację, różnego rodzaju, także „społeczną”. Zamiast niego rząd proponuje dodatek „rzeczowy” i, polegający między innymi na „nieograniczonym dostępie do wyrobów medycznych jak cewniki, ortezy, wózki”. Czy rząd wie o tym, że znaczny stopień niepełnosprawności to nie w każdym wypadku pieluchomajtki i rehabilitacja fizyczna (co trzeba dodać, na rehabilitanta dziś trzeba czekać trzy miesiące). Jak pisze na Facebooku jedna z matek wychowujących całe życie niepełnosprawnego od 17 lat Mateusza „pomimo stopnia znacznego syn korzysta z WC. Ma uszkodzony mózg, zaburzenia osobowości, jest głuchoniemy, upośledzony w stopniu umiarkowanym oraz ma wrodzona wadę serca, wszczepiony od 17 lat stymulator. Potrzebuje rehabilitacji psychologicznej psychiatrycznej oraz surdologopedy i to wszystko w języku migowym, a tego państwo nie oferuje. Nawet w domach pomocy nie ma nikogo kto miga i zapewni w przyszłości miejsce dla syna w takim ośrodku”. Niepełnosprawności są różne, pora to zrozumieć, panie premierze!

Maria Królikowska, jedna z protestujących w Sejmie, dodaje, że złożona właśnie w parlemencie ustawa wyklucza ona dużą część ON w stopniu znacznym, którzy nie potrzebują rehabilitacji medycznej, ani wyrobów med. Nie ma tu mowy o szeroko pojętej rehabilitacji społecznej, turnusach rehabilitacyjnych, placówkach, uspołecznianiu, nowoczesnych terapiach. Wszyscy wiemy jak jest w Polsce z dostępem do specjalistów czy rehabilitacji. NFZ podpisuje coraz niższe kontrakty, bo nie ma pieniędzy. W moim 30-tys. mieście żadna z przychodni rehabilitacyjnych nie dostała kontraktu na rehabilitację domową. Osoby z autyzmem czy niepełnosprawnością intelektualną raczej nie znajdą tu dla siebie oferty”.

Rząd: możliwe nadużycia, „gotówki” nie będzie

Szef KPRM Michał Dworczyk, pytany o to, dlaczego osoby niepełnosprawne nie mogą dostać 500 zł w żywej gotówce, szczerze odparł, że „taka forma zapewni to, że nie będzie różnego rodzaju nadużyć, przez które osoby właśnie takie jak rodzice, którzy protestują w Sejmie i inne osoby niepełnosprawne, byłyby poszkodowane. Mogłoby się zdarzyć sytuacje, w których te środki byłyby przyznawane osobom, które nie potrzebują takiego wsparcia. Chodzi o to, żeby pomoc trafiła do rzeczywiście potrzebujących”.