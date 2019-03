Homoseksualni rodzice nie są ani gorsi, ani lepsi niż hetero

Z badań przeprowadzonych wśród dzieci wychowywanych przez pary homoseksualne wynika, że rodzice tej samej płci nie są ani lepsi, ani gorsi niż rodzice różnych płci. Naukowcy z American Sociological Association, podsumowując dziesięć lat różnych prowadzonych na ten temat badań, w dokumencie sporządzonym w 2013 r. dla kalifornijskiego Sądu Najwyższego uznali, że dzieci wychowywane przez pary jednopłciowe nie są bardziej ani mniej szczęśliwe niż inne dzieci.

Płeć opiekunów nie ma znaczenia

Płeć rodziców nie wpływa na wyniki, jakie dzieci osiągają w szkole, na to, jak sobie radzą w sytuacjach społecznych, na to, w jakim wieku przechodzą inicjację seksualną, na to, czy zażywają narkotyki. I nic dziwnego, bo jak piszą psychologowie, żeby poprawnie się rozwijać, dzieci potrzebują poczucia bezpieczeństwa, więzi, akceptacji i uwagi. Płeć opiekunów nie ma żadnego znaczenia.

Warto również pamiętać, że opowieść o idealnej nuklearnej rodzinie, modelu niegdyś rzekomo powszechnym, a dziś zagrożonym, jest częściowo mitem. Oczywiście, rodziny, w których dwoje rodziców wychowuje swoje wspólne biologiczne dzieci, istniały i istnieją. Jednak od zawsze dzieci wychowywały się również w innych rodzinach. Nierzadko dziećmi opiekowali się dziadkowie, a nie rodzice. Czasem rodzinę tworzyły siostry wspólnie wychowujące dzieci, czasem zmarłą w połogu matkę zastępowała jej młodsza siostra, czy też ojca, który zginął na wojnie, jego brat, czasem wreszcie ubodzy rodzice oddawali dziecko na wychowanie dalszemu, zamożniejszemu kuzynostwu.

Wielu było też rodziców – głównie matek – samotnie wychowujących dzieci. Rodzina jest konstruktem społecznym i zarówno ona sama, jak i sposób myślenia o niej stale się zmieniają. Ewolucji ulegają także role, które przypisuje się rodzicom. Ojciec, który dawniej miał być chłodny i surowy, dzisiaj powinien umieć okazywać czułość i ciepło. Matki coraz częściej mówią, że rodzina nie wystarcza im jako jedyne źródło spełnienia. Obawa przed tym, że dzieci wychowujące się w rodzinach jednopłciowych nie nauczą się odpowiednich ról płciowych, jest w zmieniającym się świecie coraz bardziej absurdalna. Nie tylko dlatego, że dzieci spotykają na swojej drodze oprócz rodziców wielu innych dorosłych, których obserwują i od których się uczą, ale przede wszystkim dlatego, że im więcej wiemy o kulturze i tożsamości, tym bardziej staje się jasne, że ról, które można przyjąć, jest znacznie więcej niż dwie.

Czy chodzi o dobro dzieci?

Adopcja przez pary homoseksualne nie zagraża więc dobru dzieci. Jednak w toczącej się w związku z podpisaniem przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Deklaracji LGBT+ dyskusji na ten temat wcale nie o dobro dzieci chodzi. Nie od dziś troska o tzw. dobro dziecka służy dorosłym do załatwiania różnych swoich spraw: negocjowaniu podziału pracy zawodowej i pracy opiekuńczej między rodzicami. Kontroli społecznej i próbom podtrzymywania dawnego porządku. Ale może też służyć budowaniu swojej siły politycznej na rozbudzaniu nienawiści do mniejszości. Troska o dzieci jest doskonałym narzędziem, bo kto nie troszczy się o dzieci? Wiele zniesiemy, ale żeby z krwi naszych dzieci produkowano macę albo niszczono ich psychikę w podejrzanych rodzinach? Kto nie powie wtedy, jak prezes Kaczyński, „wara od naszych dzieci”?

