Młodzi dorośli w Polsce: badanie Next Generation

Polacy i Polki młodego pokolenia (18-30 lat) – jacy są, jak rozumieją swoje miejsce w społeczeństwie i miejsce Polski w świecie? Co ma dla nich największe znaczenie, gdy myślą o przyszłości swojej i swoich bliskich? W co się angażują i jak widzą świat? Szeroką analizę młodego polskiego społeczeństwa prezentuje najnowszy raport Next Generation.

British Council od lat przygląda się postawom, nastrojom, poglądom i wizji świata młodych dorosłych w wieku 18-30 lat. Seria badawcza Next Generation objęła do tej pory 16 krajów, takich jak m.in. Niemcy, Etiopia, Irandia Północna, Turcja, Wielka Brytania czy Tanzania. W 2020 r. do krajów uczestniczących w projekcie dołączyła Polska. Prace nad projektem Next Generation Poland rozpoczęły się w marcu 2020 r. i były prowadzone w niezwykłym czasie – w kontekście nasilającej się i wciąż wpływającej na nasze życie pandemii koronawirusa, ale także w roku wyborów powodujących podziały oraz największych protestów ulicznych w kraju od upadku komunizmu. To pierwsza tak szczegółowa analiza polskiego „pokolenia covidowego”. Uczestnicy badania to 2000 respondentów z całej Polski w badaniu sondażowym i 92 uczestników 12 grup focusowych. Dodatkowo, w roli doradców zaangażowani byli młodzi ludzie (uczniowie, studenci, absolwenci, aktywiści, liderzy młodzieżowi) oraz naukowcy reprezentujący polskie i brytyjskie uczelnie. Uczestnicy zwracali uwagę na liczne tematy, które wydają się szczególnie istotne w Polsce w 2020 r., takie jak polaryzacja i dyskusja polityczna, rola i zależności między mediami, sieciami społecznościowymi i społeczeństwem obywatelskim; szeroko zakrojone debaty na temat zmian demograficznych oraz warunków ekonomicznych i społecznych młodych dorosłych żyjących dzisiaj w Polsce. Wśród wniosków znalazły się m.in. takie, jak: Młodzi Polacy są nastawieni optymistycznie do swojego życia prywatnego i własnej przyszłości.

Relacje rodzinne i przyjacielskie są głównym źródłem ich życiowej satysfakcji.

Ambicja, umiejętności i ciężka praca to oś udanego życia.

Towarzyszy im niezadowolenie i niepokój w obliczu zawiłości współczesnego życia.

Uważają, że są bardziej tolerancyjni i postępowi od poprzednich pokoleń, ale są pesymistami, jeśli chodzi o wpływ, jaki mają na sprawy wewnętrzne i globalne.

Czują, że nie mają wpływu na sferę polityczną i obywatelską, ale mają nadzieję na zmiany.

Opowiadają się za demokracją, jednak wielu nie jest zainteresowanych formalną polityką. Badanie potwierdziło także duży rozdźwięk między młodszą grupą wiekową (18-24), a młodymi, na ogół już pracującymi lub kończącymi edukację dorosłymi w wieku 25-30 lat. Badanie koordynowane przez British Council zrealizowały brytyjska organizacja Sound Connections, stowarzyszenie polonijne w Wielkiej Brytanii Centrala i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Ambasada Brytyjska w Warszawie wspiera promocję raportu.