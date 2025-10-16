Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Katarzyna Topczewska
16 października 2025
Społeczeństwo

Trzy metry na łańcuchu, a 20 w kojcu, to jednak spory progres. Polemika z tekstem „Polityki”

16 października 2025
. . Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl
Ja też nie jestem dumna z tego, jak wygląda ustawa o ochronie zwierząt. Ale zamiast narzekać – idę na Wiejską i próbuję zmieniać rzeczywistość. Realnie. Na tyle, ile się da.

Powiedzieć, że „Sejm zamienił życie psów trzymanych na łańcuchach na dożywocie w kojcach”, to tak, jakby powiedzieć, że nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt z 2012 r., wprowadzająca minimalną długość łańcucha, zamieniła życie wiejskich psów na dożywocie na łańcuchu.

Już wtedy, w 2011 r., kiedy trwały prace nad nowelizacją, organizacje społeczne walczyły o zakaz utrzymywania psów na uwięzi, ale zabrakło politycznej większości, aby przegłosować taką ustawę w Sejmie. Wprowadzono więc minimum w postaci określenia długości uwięzi – co najmniej trzymetrowej – oraz zakazano trzymania psów na uwięzi dłużej niż 12 godzin na dobę. Czy te przepisy są egzekwowane? Tylko częściowo. Co do długości łańcucha – tak. Policja wystawia za złamanie tej zasady mandaty. Co do maksymalnego czasu przetrzymywania psów na uwięzi – rzadko, bo na to trzeba dowodów. Ale dzięki nowemu prawu przez dekadę powoli zmieniała się świadomość właścicieli zwierząt i możliwe były kolejne zmiany.

Agnieszka Sowa: Spuściliśmy psy z łańcuchów, politycy triumfują. Obrońcy praw zwierząt są przerażeni

2x2 metry

Tzw. ustawa łańcuchowa przyjęta we wrześniu przez Sejm nie nakazuje utrzymywania psa w kojcu. Wskazuje tylko, że jest to jedyna forma ograniczania przestrzeni zwierzęcia w przypadku utrzymywania psa na posesji prywatnej, poza mieszkaniem. Psy mogą swobodnie biegać po posesji i mam nadzieję, że wielu właścicieli zwierząt to zrozumie. Ustawa określa minimalne normy powierzchniowe kojca, uzależnione od wielkości zwierzęcia, a konkretnie jego wagi.

Na ten moment nie ma żadnych przepisów, które wskazywałyby, jaka musi być minimalna wielkość kojca, przez co zwierzęta niejednokrotnie bytują całe życie w kojcach-klatkach o powierzchniach 2x2 metry. Przyjęte przepisy wskazują zarówno normy powierzchniowe, obowiązek częściowego zadaszenia i utwardzenia kojca, jak i obowiązek zapewnienia pomieszczenia, chroniącego psa przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Powierzchni tego pomieszczenia nie wlicza się do powierzchni kojca.

Trzy metry na łańcuchu, a 20 metrów kwadratowych kojca, to jednak spory progres. Jako obrończyni praw zwierząt bardzo bym chciała, aby wszystkie psy żyły z właścicielami w domach i były wyprowadzane na długie spacery, aby nie było żadnej potrzeby utrzymywania psów w kojcach, a już na pewno nie na stałe. Ale jako osoba, która od 15 lat angażuje się legislacyjnie w walkę o polepszanie losu zwierząt, zdaję sobie sprawę z realiów, w jakich żyjemy.

Na komisjach sejmowych słyszeliśmy od posłów prawicy o tym, że ludzie w mieszkaniach nie mają takich dużych pokojów, jak te kojce z projektu. Udało się odrzucić poprawki, które miały te projektowane normy jeszcze zmniejszyć. Biorąc pod uwagę, jak trudna była walka o te minimum, jestem przekonana, że przepisy zakazujące trzymania psów w kojcach nie zostałyby przyjęte przez Sejm, z uwagi na brak zgody PSL.

Zgadzam się także, że w ustawie warto wskazać, aby kojce zawierały prześwity pozwalające na dostęp naturalnego świata oraz umożliwiające zwierzęciu obserwowanie otoczenia. Liczę, że takie poprawki uda się w Senacie wkrótce przyjąć.

Idzie zmiana

Nowelizacja nie jest idealna, bo niestety nie żyjemy w świecie idealnym. I oczywiście na łamach social mediów możemy dalej uprawiać akademicką dyskusję o idealnych przepisach, ale ta dyskusja nikomu realnie nie pomoże.

A jeśli psy mają czekać na efekty akademickich dysput, to raczej zmian nie dożyją. Czy zatem powinniśmy się zadowalać słabym prawem? Nie! Nie jestem dumna z tego, jak dziś wygląda ustawa o ochronie zwierząt. Ale zamiast narzekać – idę na Wiejską i próbuję zmieniać rzeczywistość. Realnie. Na tyle, ile się da.

Katarzyna Topczewska – adwokatka, specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym (w tym rodzinnym i gospodarczym) oraz prawie ochrony zwierząt.

Katarzyna Topczewska

Więcej na ten temat
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Społeczeństwo

  1. Sara, reporterka z Sejmu. Ta historia mogłaby być materiałem na horror

    Martyna Bunda

  2. Kwitnie handel sztuczną trawą z orlików. Ogłoszeń są setki, nikt tego nie kontroluje

    Violetta Krasnowska

  3. Winny? Lekarz ukarany za tabletki „dzień po”. Wydawał je bez pytań i upokarzania

    Agata Szczerbiak

  4. Lewica i PSL: „nie” dla związków partnerskich, „być może” dla statusu osoby najbliższej

    Mateusz Witczak

  5. Czy praca ma sens? Prawie połowa z nas mówi: nie ma. I lojalność nie jest już w cenie

    Ewa Wilk

Czytaj także

null
Kraj

Szymon Hołownia: koniec politycznego show? Błąd za błędem, wszystko robił na odwrót

A więc to koniec kariery mesjasza „antyduopolu”, który pragnął zostać przywódcą narodu. Szymon Hołownia zapowiada odejście z polityki, pozostawiając kłopotliwy spadek w postaci rozbitej partii, od której nadal zależy koalicyjna większość.

Rafał Kalukin
07.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Kraj

Państwo z lukru i tektury. Gen. Tomasz Drewniak demaskuje kłamstwa o polskiej obronności

Rozmowa z gen. Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych, o tym, jak kultura kłamstwa osłabia armię i państwo oraz czy rosyjskie drony otrzeźwią wreszcie polityków.

Juliusz Ćwieluch
24.09.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
null
Kraj

Stan prawoskrętny. Kanał Zero powoli staje się zapleczem medialnym prawicy i biznesem politycznym

Jego założyciel i największa gwiazda Krzysztof Stanowski potrafi wywoływać szum wokół siebie i nie przepuszcza żadnej okazji. Z poprzednim prezydentem na kontrakcie i obecnym na łączach Kanał Zero wchodzi w nowy etap.

Rafał Kalukin
30.09.2025
null
Wydania specjalne

Fakty i mity dotyczące witaminy D

Jej popularność wygląda na szeroko zakrojoną akcję marketingową. Czy to rzeczywiście „lek na całe zło”?

Paweł Walewski
27.09.2024
null
Kultura

Na jakie koncerty pójdziemy w 2026? Sezon będzie mocny, ruszył wyścig po bilety

Lato się skończyło, a już trzeba snuć muzyczne plany na przyszły rok. 2026 zapowiada się jako jeden z najmocniejszych sezonów w historii rodzimego rynku koncertowego. Polska będzie gościć zarówno ikony sprzed dekad, jak i artystów, którzy dziś wyznaczają światowe trendy.

Jakub Knera
28.09.2025
null
Społeczeństwo

Niebezpieczne związki partnerskie? Polacy żyją na kocią łapę. Zostaje wyjazd albo „niestety ślub”

Pary w związkach nieformalnych odczuwają żal do Polski za to, że ich dyskryminuje i zachowuje się tak, jakby nie istniały. I nie chodzi tylko o pary jednopłciowe.

Zbigniew Borek
27.09.2025
null
Nauka

Całun Turyński: cud czy jednak wielkie oszustwo? Wyrok zapadł z 95-proc. pewnością

Od wielu dekad niektórzy naukowcy próbują uwiarygadniać legendę Całunu Turyńskiego, inni chcą poznać jego prawdziwą historię. Ostatnio jedni i drudzy wykorzystują w tym celu – jakżeby inaczej – sztuczną inteligencję.

Marcin Rotkiewicz
29.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną