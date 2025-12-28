Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Aleksandra Żelazińska
Aleksandra Żelazińska
28 grudnia 2025
Sport

Tenisowa „bitwa płci”: Sabalenka nie miała z Kyrgiosem szans. I po co jej to było?

28 grudnia 2025
Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios Amr Alfiky / Reuters / Forum
Nick Kyrgios bez kłopotu wygrał „bitwę płci” z Aryną Sabalenką (6:3, 6:3). To był aż i tylko spektakl, choć liderka rankingu WTA wolałaby zapewne triumfować.

Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios wkroczyli na kort jak na arenę bokserską. Ona zeszła z trybun do wtóru „Eye of the Tiger”, on wjechał na wielbłądzie, z którego musiał zsiąść pod stadionem zapewne na długo przed pojedynkiem. Ona jest liderką rankingu WTA, on raczej już zawodowo nie grywa, bo stale dokuczają mu kontuzje. Ale ma na koncie siedem tytułów, najwyżej w rankingu był 13., najdalej dotarł do finału Wimbledonu (2022). Jest charakterny, lubi pogadać, pokrzyczeć na sędziów i zagrzewać publiczność do boju. W język się raczej nie gryzie, dlatego ma i rzeszę fanów, i przeciwników. Pewnie również w szatni. O Sabalence można by w zasadzie powiedzieć to samo, choć publikę ma dziś chyba wierniejszą.

Sabalenka kontra Kyrgios

Kort w Dubaju wyglądał dość osobliwie – został pomniejszony o 9 proc. po stronie Sabalenki, żeby nieco wyrównać warunki gry dla dwu stron. Każdy z zawodników miał do dyspozycji tylko jeden serwis, więc błędy kosztowały. Pierwsza podanie straciła Sabalenka m.in. właśnie dlatego, że nie zmieściła piłki w karo. Kyrgios wszedł w tryb showmana i zaraz sam stracił serwis. Potem sytuacja się powtórzyła, ale to Sabalenka była częściej zagrożona i jej pierwszej zrzedła mina. Seta przegrała 3:6.

Kyrgios grał sprytnie, często sięgał po skróty, gdy tylko bardziej się wysilił, Białorusinka myliła się i była bez szans. Można było odnieść wrażenie, że żarty się skończyły, a śmieszki są najwyżej nerwowe. Dla widowiska to w sumie lepiej. Sabalenka podniosła poziom i tempo, w drugim secie prowadziła 2:1, ale sporo się musiała napracować, żeby tę przewagę utrzymać. Było 3:1, a po chwili Kyrgios prowadził już 5:3. I chyba niespecjalnie się nawet z tego cieszył. Drugi set też zakończył się rezultatem 6:3 dla niego, czwartej piłki meczowej Sabalenka już nie wybroniła.

Mecz był i jest skrajnie różnie oceniany – bo „pusty”, pokazowy i niczego nie dowodzi – ale porażka może Sabalenkę ciut zaboleć, jeśli przywiąże do niej większą wagę, niżby należało. „Guardian” pisał, że udział w takim pojedynku to dla liderki rankingu istne „samobójstwo” i pewna katastrofa, a sama „bitwa płci” to jedno z najbardziej absurdalnych wydarzeń tenisowych w tym roku. To pewnie przesada, choć zapowiedzi Aryny, że mecz wzniesie kobiecy tenis na wyższy poziom, też były mocno na wyrost.

Najwięcej zyska Kyrgios, bo nie dość, że wygrał, to jeszcze zarobi, a w regularnych turniejach – jak wspomniałam – od około trzech lat już raczej nie występuje.

Czytaj też: Falowanie Igi Świątek. To był słodko-gorzki sezon. W maszynerii coś się zacięło

Wojna płci

Nie ma wątpliwości, że chodziło głównie o widowisko i sprzedaż biletów, a nie o rozstrzygnięcie, która płeć „tak naprawdę” góruje w tenisie. Hasło „bitwa płci” (albo „wojna”) nawiązuje do pojedynku Billie Jean King z Bobbym Riggsem, rozegranym w 1973 r., śledzonym przez ok. 90 mln widzów na całym świecie. BJK miała 29 lat i 10 tytułów wielkoszlemowych w dorobku, Riggs – 55 lat i karierę dawno za sobą. Był prócz tego zdeklarowanym szowinistą, w tym samym roku pokonał na korcie Margaret Court (6:2, 6:1). Ponoć tylko dlatego Billie Jean King podjęła rzuconą rękawicę – chciała pomścić koleżankę i rywalkę po fachu. Grali do trzech wygranych setów na zwykłym korcie i na długim dystansie – triumfowała ona. Pojedynek King z Riggsem został przed laty również „zekranizowany” – w wersji fabularnej z 2017 r. („Wojna płci”) odgrywają ich znakomicie Emma Stone i Steve Carell.

Pod hasło „bitwa płci” dziś podciąga się damsko-męskie spotkania rozegrane przed 1973 r. (trochę ich było) i oczywiście wszystkie późniejsze. Stawka pojedynku King z Riggsem była jednak nieco inna, dyscyplina wkraczała dopiero w erę „open”. A BJK walczyła o wyrównanie stawek w zawodowym tenisie. Gdy ona za pierwsze zwycięstwo na kortach Wimbledonu zainkasowała 750 funtów, triumfujący w tym samym czasie Rod Laver zgarnął 2 tys. Gdy w proteście BJK i inne zawodniczki założyły Women’s Tennis Association i zostały wykluczone z rozgrywek wielkiego szlema, Riggs przekonywał, że kobiety grają gorzej, więc powinny też gorzej zarabiać.

King i Riggs długo przed meczem dopiekali sobie wzajemnie, choć wiadomo, że było w tym sporo kokieterii i życzliwych uszczypliwości. A sam mecz też był widowiskiem z dużą domieszką rozrywki. Dlatego BJK wjechała na kort na lektyce, niesiona przez roznegliżowanych mężczyzn, a Riggs na rikszy w koszulce z napisem „Sugar Daddy”. Na dzień dobry wymienili się prezentami – ona otrzymała lizaka z hasłem „Sugar Daddy”, on prosiaka, bo sam się określał męską świnią. Prosiak był żywy, Riggs zobowiązał się, że go nie skonsumuje – podobno obietnicy dotrzymał. Billie Jean King pozostaje jedyną kobietą, która wygrała kortową „bitwę płci”.

Czytaj też: Gem, set, hit! Tenis przeżywa swoje momentum. Biznes i popkultura korzystają

Bitwa na pokaz

Niedzielny mecz nie miał takiej wagi, rozgrywał się w czasie tenisowej przerwy, wypełnianej często spotkaniami o charakterze pokazowym bez większego sportowego znaczenia. Ale oczywiście nikt nie lubi przegrywać. Iga Świątek wystąpiła w zakończonych dziś rozgrywkach World Tennis Continental Cup w Shenzhen (jej drużyna poniosła porażkę), też niepunktowanych.

Granie na poważnie zacznie się w styczniu. Dla Polki pierwszym testem w kolejnym sezonie będzie United Cup, potem już Australian Open. Sabalenka na początek wystąpi pewnie w Brisbane, gdzie przed rokiem triumfowała.

Aleksandra Żelazińska

Aleksandra Żelazińska

Redaktor naczelna Polityka.pl od 2024 r. Z „Polityką” związana od 2013, przez wiele lat zastępczyni redaktora naczelnego portalu. Współszefowa działu „Ludzie i style”. Pisze o literaturze, zjawiskach internetowych i społecznych. Współpracuje z magazynem „Zwierciadło”. Kocha tenis.
Reklama

    Najczęściej czytane teksty sportowe

  1. Twarda ręka Papszuna, czyli Legia wreszcie ma trenera

    Krzysztof Matlak

  2. Tenisowa „bitwa płci”: Sabalenka nie miała z Kyrgiosem szans. I po co jej to było?

    Aleksandra Żelazińska

Czytaj także

null
Kultura

13 najlepszych polskich książek roku według „Polityki”. Fikcja pozwala widzieć ostrzej

Autorskie podsumowanie 2025 r. w polskiej literaturze.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Kultura

Antyczni napaleńcy z Kutas Records. Tak homofobia z AI podbija listy przebojów

Kutas Records ma na Spotify 755 tys. słuchaczy. Problem w tym, że nie istnieje. Za to dyskryminacja LGBT+, na której zarabia, jest jak najbardziej prawdziwa. Uwaga: w tekście występują wulgaryzmy.

Mateusz Witczak
19.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Fajnie być bluźniercą. Czy duchowość bez religii jest możliwa? Mówi „Polityce” były dominikanin

Rozmowa z Piotrem Augustyniakiem, autorem m.in. książki „Jezus Niechrystus”, o duchowości bez Boga, świętości życia i pielgrzymkach niewierzącego.

Joanna Podgórska
25.12.2025
null
Kultura

12 najlepszych zagranicznych książek roku według „Polityki”. Zadziorne, dzikie, poetyckie

Autorskie podsumowanie 2025 r.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Bez recept i dilerów. Polacy przyjmują sterydy anaboliczne jak cukierki. „Test” ma wzięcie

Sterydy anaboliczne Polacy serwują sobie jak cukierki. Na sexy wygląd, lepszą wydolność, wydajność w pracy i dobry humor. Nie trzeba ani recept, ani nawet dilerów. Polska trafiła na pierwsze miejsce w Unii, jeśli chodzi o skalę nielegalnego wytwarzania substancji zabronionych.

Joanna Cieśla
02.12.2025
null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Cztery polityczne lekcje 2025 r. To był rollercoaster, a następne starcia będą jeszcze gwałtowniejsze

Mijający rok rozpoczął się dla obozu demokratycznego od wielkich nadziei, potem nadeszła dotkliwa wyborcza trauma, a po niej powolne podnoszenie się z politycznych gruzów. Ale też sporo przez te 12 miesięcy nauczyliśmy się na przyszłość.

Mariusz Janicki
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną