Rozmowa z Angelą Merkel już w piątek na Polityka.pl

Angela Merkel mówi o aktualnych kryzysach, związanych m.in. z pandemią koronawirusa, i o wyzwaniach dla europejskiej jedności. Z kanclerz Niemiec rozmawia publicysta „Polityki” Adam Krzemiński.

Pretekstem rozmowy z Angelą Merkel jest rozpoczynająca się 1 lipca niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sześciu europejskich gazet, prócz „Polityki” także monachijskiej „Süddeutsche Zeitung”, londyńskiego „Guardiana”, paryskiego „Le Monde”, rzymskiej „La Stampa” i madryckiej „La Vanguardia”. Wywiad Adama Krzemińskiego ukaże się na Polityka.pl w piątek 26 czerwca i w najbliższym papierowym wydaniu tygodnika w środę 1 lipca. Za logistykę spotkania w niemieckim Urzędzie Kanclerskim było odpowiedzialne Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Z kanclerz Niemiec, sprawującą swój urząd od 14 lat, rozmawiamy m.in. o aktualnych kryzysach i wyzwaniach: pandemii koronawirusa, rosyjskiej agresji na Ukrainie, o stopniowym oddalaniu się Stanów Zjednoczonych od Europy, rosnącej potędze Chin, a w samych Niemczech – o narastającej fali nacjonalizmu i terroryzmu. Merkel, w ojczyźnie nazywana „mamuśką”, a na świecie „cesarzową Unii”, opowiada o przyszłości europejskiej wspólnoty: o tym, jak zachować jedność w jej obrębie i wobec reszty świata, gdy poszczególne kraje członkowskie dryfują niekiedy w różnych kierunkach.

Spotkanie z kanclerz Niemiec relacjonuje Adam Krzemiński, germanista i wybitny znawca relacji polsko-niemieckich: – Nie jest tajemnicą, że Angela Merkel należy do trudnych rozmówczyń. Unika efektownej retoryki, brawurowych sformułowań narzucających się na chwytliwe tytuły. W ciągu 14 lat swego kanclerstwa nie zarysowała jakiejś wyrazistej „doktryny Merkel”. Do historii przejdzie pewnie jej zawołanie w związku z falą uchodźców 2015 r: Wir schaffen es (Damy temu radę!). Ale wbrew jadowitym komentarzom naszej prawicy osławiony zwrot o Willkommenskultur – niemieckiej „kulturze powitania” – nie jest jej autorstwa. Pojawił się w 2011 r. w odniesieniu do chętnie w Niemczech widzianych zagranicznych informatyków.

Publicysta „Polityki” dodaje: – Angela Merkel wchodzi bocznymi drzwiami taka, jaka jest znana z telewizji. Ma na sobie elegancki blezer w kolorze królewskiego błękitu. Skupiona, rzadko się uśmiecha. W rozmowie unika ostrych kantów, ale tendencja jest wyraźna: obrona idei europejskiej i atlantyckiej przy całej świadomości zasadniczych zmian zachodzących w ciągu minionych 30 lat.

