To będzie jednak trochę inne podróżowanie niż to, do którego tak wiele i wielu z nas zdążyło przywyknąć. Taki urlop będzie też wymagał nowych umiejętności. W obliczu splotu wyzwań związanych z klimatem, deficytem czystej energii i znikaniem gatunków wręcz obowiązkiem obecnych pokoleń turystów jest wytrenowanie nowych nawyków oraz poznanie kilku prostych, za to bardzo skutecznych sztuczek.

Kto lubi szybki i spektakularny efekt, niech zacznie od wyboru środka transportu. Bezpośredni lot samolotem np. z Krakowa do Hamburga to ok. 200 kg dwutlenku węgla wystrzelonych w atmosferę. Ta ilość odpowiada 8 proc. rocznego limitu emisji, ustalonego na poziomie 2,2 ton. Na tyle oszacowano nasz indywidulany roczny budżet na wszystkie nasze aktywności, także te związane z domem, nauką i pracą, jego nieprzekraczanie wspiera zatrzymanie ocieplenia atmosfery gdzieś poniżej 2 st. Celsjusza i oddala perspektywę katastrofy na planetarną skalę. A przecież trzeba jeszcze do Krakowa wrócić oraz doliczyć dystans konieczny na dojechanie z portu lotniczego na miejsce naszych wakacji. Pokonanie trasy Kraków-Hamburg autem będzie wiązało się z wygenerowaniem 40 kg CO2, za to pociągiem niewiele ponad 10 kg od osoby, co przekłada się jedynie na 5 proc. emisji lotniczych.

Generalnie najłatwiejsze do zastąpienia innym środkiem transportu są loty krótkodystansowe, droższe i wytwarzające nieproporcjonalnie dużo zanieczyszczeń – w Europie jedna trzecia takich połączeń może być bez trudu zastąpiona podróżą pociągiem, trwającą do 6 godzin. Samolot nęci, bo wiezie szybciej niż pociąg, a w przypadku naszych miast najszybsze połączenie kolejowe trwa nieco ponad 9 godzin. Tak długa jazda np. z dziećmi będzie wymagająca i dla pociech, i dla ich opiekunów, ale sposobem na to może być odrzucenie presji czasu i założenie, że podróż sama w sobie jest frajdą i że może po prostu trwać, a my możemy podziwiać piękne widoki za oknem.