Kryzys Igi: jak głęboki? Wersje zdarzeń są dwie. Po długiej przerwie Polka wraca na kort

Iga Świątek wraca na korty po dwumiesięcznym niebycie na prestiżowy turniej mistrzyń. Towarzyszy jej nowy belgijski trener, lecz przede wszystkim pytania: co się stało i jak ta nieobecność z własnego wyboru jej się przysłużyła?

Utrata przez Igę Świątek pierwszego miejsca w rankingu WTA została w większości polskich sportowych mediów okrzyknięta niemal dramatem narodowym. Słabo maskowany żal, że prymat straciła akurat na rzecz Białorusinki Aryny Sabalenki, o której chwilowo nie pisze się, że jest pupilką satrapy Łukaszenki, został zniwelowany typowo polskimi lamentami, że Iga została skrzywdzona. Federacja WTA postanowiła bowiem nagle odpisać zawodniczkom punkty za nieobecność w turniejach rangi 500. I choć tłumaczenie tej praktyki jest dość zawiłe i nie wiadomo, skąd nagle pośpiech, by tę zasadę wprowadzać, wszystkie zawodniczki potraktowano jednakowo. A Sabalenka skorzystała na tym, że grała w tym roku w „pięćsetkach” częściej niż Świątek.

Kwestia rankingowego prowadzenia na koniec roku zostanie rozstrzygnięta w rozpoczynającym się 2 listopada w Rijadzie turnieju mistrzyń, WTA Finals, z udziałem ośmiu najlepszych zawodniczek mijającego roku. Sabalence do utrzymania pierwszego miejsca w rankingu wystarczy udział w półfinale. Świątek, nawet jeśli powtórzy ubiegłoroczny sukces i wygra turniej, pozostanie na drugim miejscu. Ze sportowego punktu widzenia nie ma to żadnego znaczenia: „jedynka” i „dwójka” są najwyżej rozstawionymi na dwóch biegunach każdej turniejowej drabinki i mogą się spotkać dopiero w finale.

Wieńczącym sezon mistrzowskim turniejom damskim i męskim daleko do prestiżu wielkich szlemów, ale z racji topowej obsady gwarantują widowiska atrakcyjne i pełne emocji: gra o wyjście z grupy, potem z marszu półfinały i finał. W Rijadzie dodatkową motywacją będą hojne premie: szejkowie rzucili na stół rekordową pulę ponad 15 mln dol., a w kolejnych dwóch sezonach ta suma ma jeszcze wzrosnąć. Okazało się, że to wystarczy, by stłumić głosy o klasycznym sportwashingu uprawianym przez dyktaturę, która łamie prawa kobiet, mniejszości seksualnych oraz morduje przeciwników politycznych.