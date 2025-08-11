Dlaczego Trump i Putin spotkają się właśnie na Alasce? Cztery powody. Europa może stracić

Należy jak najszybciej przestać mówić, że planowany 15 sierpnia szczyt przywódców USA i Rosji będzie dotyczył rozejmu w Ukrainie. To spotkanie biznesowe. Do tego jest im potrzebne zawieszenie broni.

Trudno o bardziej symboliczne miejsce niż Alaska. Co prawda jeszcze w czwartek 7 sierpnia włoski dziennik „La Repubblica” informował, że Donald Trump sondował włoską premier Giorgię Meloni na temat ewentualnej organizacji szczytu w Rzymie (Meloni miała być otwarta na tę propozycję), ale ostatecznie zdecydował się przyjąć Putina na własnym terytorium.

Dla Meloni to zwycięstwo i porażka jednocześnie, bo – jak podkreśla „La Repubblica” – organizacja szczytu, który mógłby doprowadzić do zakończenia wojny, przydałaby jej prestiżu, jeszcze bardziej ugruntowując jej (mocno przesadzony) wizerunek polityczki budującej mosty między USA a Europą. Byłby to jednak zarazem problem proceduralny, bo Włochy są sygnatariuszem statutów rzymskich, dokumentu założycielskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, który wydał za Putinem list gończy. Teoretycznie Włosi musieliby Putina aresztować – co oczywiście by się nie stało, bo nawet państwa zrzeszone w MTK ignorują jego postanowienia.

Wybrano Alaskę – i nie powinno to nikogo dziwić. Jest cały szereg powodów, dlaczego Trumpowi i Putinowi ta lokalizacja pasuje, przemawia też za nią zwykły pragmatyzm. Ale bez wątpienia w centrum tej rozmowy nie znajdzie się Ukraina jako suwerenny podmiot stosunków międzynarodowych. Najwyżej jako przedmiot, który można przesuwać, dzielić, zmieniać wedle potrzeb.