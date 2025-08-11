Reklama
Świat

Dlaczego Trump i Putin spotkają się właśnie na Alasce? Cztery powody. Europa może stracić

11 sierpnia 2025
Władimir Putin 15 sierpnia spotka się z Donaldem Trumpem na Alasce. Władimir Putin 15 sierpnia spotka się z Donaldem Trumpem na Alasce. Forum
Należy jak najszybciej przestać mówić, że planowany 15 sierpnia szczyt przywódców USA i Rosji będzie dotyczył rozejmu w Ukrainie. To spotkanie biznesowe. Do tego jest im potrzebne zawieszenie broni.

Trudno o bardziej symboliczne miejsce niż Alaska. Co prawda jeszcze w czwartek 7 sierpnia włoski dziennik „La Repubblica” informował, że Donald Trump sondował włoską premier Giorgię Meloni na temat ewentualnej organizacji szczytu w Rzymie (Meloni miała być otwarta na tę propozycję), ale ostatecznie zdecydował się przyjąć Putina na własnym terytorium.

Dla Meloni to zwycięstwo i porażka jednocześnie, bo – jak podkreśla „La Repubblica” – organizacja szczytu, który mógłby doprowadzić do zakończenia wojny, przydałaby jej prestiżu, jeszcze bardziej ugruntowując jej (mocno przesadzony) wizerunek polityczki budującej mosty między USA a Europą. Byłby to jednak zarazem problem proceduralny, bo Włochy są sygnatariuszem statutów rzymskich, dokumentu założycielskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, który wydał za Putinem list gończy. Teoretycznie Włosi musieliby Putina aresztować – co oczywiście by się nie stało, bo nawet państwa zrzeszone w MTK ignorują jego postanowienia.

Wybrano Alaskę – i nie powinno to nikogo dziwić. Jest cały szereg powodów, dlaczego Trumpowi i Putinowi ta lokalizacja pasuje, przemawia też za nią zwykły pragmatyzm. Ale bez wątpienia w centrum tej rozmowy nie znajdzie się Ukraina jako suwerenny podmiot stosunków międzynarodowych. Najwyżej jako przedmiot, który można przesuwać, dzielić, zmieniać wedle potrzeb.

Mateusz Mazzini

Mateusz Mazzini

Socjolog, reporter, latynoamerykanista. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, studiował też na Narodowym Uniwersytecie Walijskim, w Kordobie i Bilbao. Pisze o europejskiej skrajnej prawicy, populizmie, krajach Ameryki Łacińskiej, Globalnego Południa, wydarzeniach na Zachodzie i południu Europy. Nominowany do Grand Press 2020 w kategorii „reportaż prasowy”. Laureat dziennikarskich stypendiów przyznawanych przez „Deutsche Welle”, Balkan Insight i Balkan Investigative Reporting Network. Autor książki „Koniec tęczy. Chile po Pinochecie”. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, „Polityką” i „Przeglądem”, publikował też m.in. na łamach „Washington Post”, „Foreign Policy”, „El País" i „Foreign Affairs”. W TVP World prowadzi „Wider View”, cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych.
