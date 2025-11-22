Trump i Putin podzielili się zadaniami? Tak to widzą Rosjanie. Plan dla Ukrainy to tylko wstęp

Przymuszając Kijów do kapitulacji, Moskwa dostała czwarty po wojnie w Czeczenii, Gruzji, aneksji Krymu i pełnoskalowej agresji na Ukrainę namacalny dowód, że wojna się opłaca i jest solidnie nagradzana.

Presja na rząd Wołodymyra Zełenskiego wydaje się bezprecedensowa ze względu na agresywny timing forsowany przez Amerykanów i fakt, że Waszyngton stawia Kijów przed faktem dokonanym. Naciska także Putin, który podczas piątkowego spotkania Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej dał do zrozumienia, że „wydarzenia takie jak te w Kupiańsku [zajętym przez rosyjskie siły] nieuchronnie powtórzą się na innych kluczowych odcinkach frontu”. Zasugerował prócz tego, że „jeśli Ukraina i Europa odmówią, Moskwa też będzie zadowolona, bo i tak osiągnie swoje cele drogą militarną”.

„Plan pokojowy” jest dziełem amerykańsko-rosyjskim. Został opracowany przez specjalnego wysłannika Trumpa Steve’a Witkoffa, sekretarza stanu Marca Rubia i zięcia Trumpa Jareda Kushnera. Witkoff konsultował się z rosyjskim wysłannikiem Kiriłłem Dmitriewem. Potem odbyły się rozmowy z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustemem Umierowem, a na biurko Zełenskiego plan trafił za sprawą sekretarza armii USA Dana Driscolla.

W 28 punktach dokument określa warunki kapitulacji Ukrainy. Jego zapisy uderzają również w NATO, Unię Europejską i bezpieczeństwo Polski. Zyskuje Rosja, choć musi się podzielić profitami z USA.

Plan kapitulacji Ukrainy

Kreml na pewno zyskałby czas na przygotowanie się do kolejnej agresji. Bo jest jasne, że do niej dojdzie. Przymuszając Kijów do kapitulacji, Moskwa dostała czwarty po wojnie w Czeczenii (1999), Gruzji (2008), aneksji Krymu (2014) i pełnoskalowej agresji na Ukrainę (2022) namacalny dowód, że wojna się opłaca i jest solidnie nagradzana, a nie karana.