Edwin Bendyk z Charkowa
23 listopada 2025
Świat

Czyj plan dla Ukrainy: Rosji czy Ameryki? Zełenski opcje ma kiepskie. Oberwiemy rykoszetem

23 listopada 2025
Ukraina znalazła się w najtrudniejszym momencie swojej najnowszej historii, stwierdził Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu do społeczeństwa. Ma rację, co oznacza, że historia przyspieszyła nie tylko w Ukrainie, ale i zaczęła walić do naszych, polskich drzwi.

Pokojowy plan Donalda Trumpa, ujawniony przez serwis Axios, nie wiadomo czyim jest planem. Wygląda, jakby pisali go Rosjanie. I amerykańska wymiana polityczna na platformie X zdaje się to potwierdzać, z zastrzeżeniem wyrażonym (podobno) przez Marca Rubia, że to nie plan, tylko wstęp do negocjacji. Czyli tradycyjnie: działań Trumpa i jego administracji nie należy traktować jako faktów, tylko jako proces. I zaproszenie do gry, w której nie ma reguł, liczy się to, kto jakie ma karty i jaki ma bank.

Bo owych 28 punktów, czytanych w sposób dosłowny, to po prostu akt kapitulacji Ukrainy. Ich realizacja oznaczałaby, że Rosja bez dalszych gigantycznych strat osiągnęłaby swoje cele terytorialne, gospodarcze i polityczne. Stany Zjednoczone zrobiłyby na tym dobry interes. Zapłacić mają Ukraina i Europa. W planie (przynajmniej w wersji udostępnionej przez serwis Axios) jest nawet wymieniona Polska – mają u nas stacjonować europejskie myśliwce. Co to takiego? Nie wie tego chyba sam Trump, ale na pewno nie jest to to samo co amerykańscy żołnierze.

Egzegeza bełkotu

Propozycja wydaje się więc zbyt absurdalna, żeby czytać ją dosłownie. Nie wiadomo, jakie pomysły trafiły na biurka polityków w Kijowie i innych stolicach. Wymagają jednak odpowiedzi od wszystkich dotkniętych stron. Państwa europejskie zbierają się po szoku wywołanym pierwszą lekturą i określają swoją pozycję.

Prezes Fundacji im. Stefana Batorego. Dziennikarz, pisarz, publicysta „Polityki”. Zajmuje się tematyką cywilizacyjną oraz relacjami między nauką i techniką a polityką, gospodarką, kulturą, życiem społecznym. Współtworzył Ośrodek Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas. Członek European Council on Foreign Relations. Wydał m.in. „Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu” (2009), „Bunt sieci” (2012), „W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata” (2020), „Prawda po wyborach 15 października 2023” (2024, red., z Przemysławem Czaplińskim i Piotrem Kosiewskim). Prowadzi blog Antymatrix.

