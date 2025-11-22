W Ukrainie sztorm doskonały, Zełenski traci polityczną przyszłość. Oberwiemy rykoszetem

Ukraina znalazła się w najtrudniejszym momencie swojej najnowszej historii, stwierdził Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu do społeczeństwa. Ma rację, co oznacza, że historia przyspieszyła nie tylko w Ukrainie, ale i zaczęła walić do naszych, polskich drzwi.

Pokojowy plan Donalda Trumpa, napisany pod dyktando Kremla, czytany w sposób dosłowny jest po prostu aktem kapitulacji Ukrainy. Realizacja 28 punktów dokumentu oznaczałaby, że Rosja bez dalszych gigantycznych strat osiągnęłaby swoje cele terytorialne, gospodarcze i polityczne. Stany Zjednoczone zrobiłyby na tym dobry interes. Zapłacić mają Ukraina i Europa. W planie (przynajmniej w wersji udostępnionej przez serwis Axios) jest nawet wymieniona Polska – mają u nas stacjonować europejskie myśliwce. Co to takiego? Nie wie tego chyba sam Trump, ale na pewno nie jest to to samo co amerykańscy żołnierze.

Egzegeza bełkotu

Propozycja wydaje się więc zbyt absurdalna, by czytać ją dosłownie, wymaga jednak odpowiedzi od wszystkich przez nią dotkniętych. Państwa europejskie zbierają się po szoku wywołanym pierwszą lekturą i określają swoją pozycję. I tak naprawdę to właśnie odpowiedź Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski – każdego z państw z osobna i w ramach Unii Europejskiej, a także NATO – będzie miała decydujące znaczenie. Trump, rzucając swoje 28 punktów, powiedział innym językiem wszystkim dotychczasowym partnerom Stanów Zjednoczonych to, co 28 lutego powiedział w Białym Domu Wołodymyrowi Zełenskiemu: pokażcie swoje karty, jeśli chcecie wejść do gry.

Od wyników tej licytacji zależy możliwość gry, jaką może podjąć Ukraina.