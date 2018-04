Mariusz Błaszczak nie przywiózł dywizji z Waszyngtonu

„Zawsze mamy czas dla Polski, nigdy nie jesteśmy zbyt zajęci” – zapewniał sekretarz obrony Jim Mattis w czasie uroczystego powitania ministra Mariusza Błaszczaka na stopniach Pentagonu, od strony rzeki Potomac. To miejsce, szpaler wojskowy, flagi, hymny i zwyczajowe ciepłe słowa są rutyną dla ceremonii wizyt sojuszniczych oficjeli. I tym razem wszystko odbyło się zgodnie z tradycją. Jim Mattis pochwalił Polskę za zakup Patriotów, wydatki na obronność – te obecne i plan ich zwiększania – podziękował za udział w walce z ISIS i w misji w Afganistanie. Nie mogło obyć się bez przypomnienia czynów Tadeusza Kościuszki i wizji Woodrowa Wilsona. Ale ponieważ gościa dobrze czymś miło zaskoczyć, tym razem sekretarz obrony zdecydował się zacytować poetkę Wisławę Szymborską. „Księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie – mówił, zmagając się z nazwiskiem poetki. – Teraz piszemy jej kolejny rozdział”. Obowiązkowy żart? Oczywiście: „Uwielbiam te wasze nazwiska, są zawsze takim wyzwaniem”. To o Szymborskiej jednak, nie o Błaszczaku, żeby nie było. Wzruszenie, uśmiechy, uściski rąk. Drzwi się zamykają. Wygląda to zawsze tak samo, co można zobaczyć na nagraniach zamieszczanych przez departament obrony.

O wojsku bez konkretów

Kiedy drzwi się otworzyły, nadal było miło, ale w zasadzie do tego sprowadzają się wizyty. Przed wyjazdem delegacji MON Mariusz Błaszczak i jego współpracownicy na pierwszym miejscu stawiali kwestię zwiększenia liczby amerykańskich wojsk stacjonujących w Polsce. Były minister Antoni Macierewicz mówił w tym kontekście o dywizji, a nawet dwóch. Wiceminister Wojciech Skurkiewicz zapewniał na początku tygodnia, że „będą wymierne efekty” wizyty Błaszczaka.

Temat na pewno był poruszany w czasie rozmów w Pentagonie, a także wcześniej, gdy z sekretarzem do spraw wojsk lądowych Markeim Esperem spotykał się wiceminister Tomasz Szatkowski, ale żadna konkretna deklaracja nie padła. W sali rozmów w Pentagonie, gdzie na chwilę wpuszczono media, na pytanie o ewentualne zwiększenie kontyngentu w Polsce Jim Mattis odpowiedział dość wymijająco: „Polska jest naszym sojusznikiem w NATO, stacjonowanie wojsk zależy od wymogów bezpieczeństwa, zawsze jesteśmy otwarci na dyskusję”. To tyle, bo resztę pytań zdominowała Korea Północna. Jak na kilkudniowe podbijanie bębenka po polskiej stronie, mające stworzyć przekonanie, iż Błaszczak „przywiezie z USA dywizję” – rezultat marny.

Bastion Polska

„Jestem optymistą, jeśli chodzi o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Decyzje w tej sprawie są na dobrej drodze” – zapewniał polski minister po rozmowach z Mattisem. Wcześniej podobnie mówił po spotkaniu z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem. „Stany Zjednoczone bardzo poważnie traktują obecność wojsk amerykańskich w Polsce” – ten truizm musi na razie wystarczyć, bo konkretów zabrakło.

Stany Zjednoczone oczywiście traktują sprawę wojsk w Polsce bardzo poważnie i udowodniły, że w krótkim czasie są w stanie ustanowić u nas nie tylko wysunięty posterunek, ale umocniony bastion. Przypomnijmy bowiem, że zaczęło się bardzo skromnie, od kompanii spadochronowej, wysłanej do Powidza w trybie niemal alarmowym w kwietniu 2014 roku, kiedy za naszą wschodnią granicą Rosja napadła na Ukrainę, a w NATO zastanawiano się, jak daleko na zachód posunie się Putin.

Potem, w czerwcu, Barack Obama w Warszawie ogłosił Europejską Inicjatywę Upewniania, czyli specjalny fundusz gwarantujący finansowanie zwiększonej obecności wojskowej i ćwiczeń. Fundusz początkowo wielkości miliarda, z czasem urósł do czterech, a ma być zwiększony do ponad sześciu. To dzięki niemu w styczniu 2017 roku do Polski dotarła brygada pancerna, która ćwiczy w zachodniej Polsce i Niemczech, oraz brygada wsparcia lotniczego (śmigłowce). Amerykanie objęli też w ramach NATO kluczowy przyczółek na południe od przesmyku suwalskiego, łączącego trzon europejskiego terytorium Sojuszu z wciśniętymi między Morze Bałtyckie a Rosję niewielkimi i słabymi militarnie krajami: Litwą, Łotwą i Estonią. Ostatni rok to przeniesienie z Niemiec do Poznania wysuniętego stanowiska dowodzenia szczebla dywizji. Choć w sensie liczby wojsk amerykańska dywizja w Polsce nie stacjonuje, może być z Polski dowodzona.