Nowa teoria źródeł prawa. Czyli jak Kościół przeinacza konstytucję

Rozdział III Konstytucji RP z 1997 roku nosi tytuł „Źródła prawa”. Zaczyna się artykułem 87., który powiada: „Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia”.

Jak rozumieć konstytucję

Jak interpretować ten przepis? Na pewno trzeba to czynić zgodnie z preambułą ustawy zasadniczej, zwłaszcza ze słowami: „w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej”. Oraz z art. 1. („Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”), art. 2. („Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”), art. 4. („Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”) i art. 8. („Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”).

Preambuła jest dualistyczna światopoglądowo, odwołuje się do Boga lub własnego sumienia, przy czym żadne z tych kryteriów nie jest wyróżnione.

Czytaj także: Dlaczego nie można gmerać przy konstytucji

Są wartości podstawowe

Kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup warszawski, wygłosił 3 maja 2018 roku homilię, w której stwierdził, że pewne wartości są podstawowe i „nienegocjowalne”. Rozwinął tę myśl w sposób następujący: „Do tych wartości należą godność człowieka, małżeństwo, życie ludzkie w całym jego przebiegu, prawo rodziców do wychowywania swoich dzieci – wcale nie takie oczywiste w dzisiejszym świecie. Papież wręcz przestrzega – większość obywateli nie może być źródłem prawa cywilnego, bo wtedy celem nie jest dążenie do dobra, ale do władzy lub równowagi władzy. A gdyby zaś tak było, przypomina papież Benedykt XVI, ci, którzy w danej chwili mają większość, byliby ostatecznym źródłem prawa. Historia dowodzi, że większość może się mylić”.

Słowa te zostały w przytomności urzędującego prezydenta w dniu będącym oficjalnym świętem państwowym upamiętniającym Konstytucję 3 Maja, a więc wyjątkowy i symboliczny akt dla politycznej historii Polski.

A oto inne podobne zdarzenie. 11 czerwca 2014 roku kancelaria prezydenta zorganizowała debatę na temat państwa prawa. Zaproszono na nią także kard. Gerharda Müllera, wówczas prefekta Kongregacji ds. Wiary, który stwierdził, że ponieważ prawo Boże stoi nad prawem pozytywnym, drugie nie obowiązuje, gdy jest sprzeczne z pierwszym. Pan Komorowski, ówczesny prezydent Polski, był obecny w trakcie wystąpienia niemieckiego hierarchy.

Reguły są względne

Nie ma w tym nic dziwnego, że hierarchowie katoliccy głoszą takie poglądy jak obaj wspomniani kardynałowie. Reprezentują instytucję, która ma swoją doktrynę moralną, ma prawo ją głosić, a nawet wzywać do jej przestrzegania. Wszystkie elementy katalogu wartości przedstawione przez warszawskiego metropolitę są wrażliwe z punktu widzenia katolickiej teologii moralnej. Ale są także ważne z punktu widzenia innych systemów moralnych.

To już tak jest, że takie lub inne wartości są nie tyle nienegocjowalne, ile uważane za takie. Warto tutaj posłużyć się pewnym odróżnieniem wprowadzonym przez Władysława Tatarkiewicza. Uważał on, że wartości podstawowe są absolutne, ale reguły je chroniące są względne. Wyjaśniając to na konkretnym przykładzie: można zgadzać się, że życie ludzkie w całym jego przebiegu jest nienaruszalne, ale różnić się w sprawie reguł chroniących tę wartość.