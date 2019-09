Jak politycy chcą walczyć ze smogiem? Debata wyborcza

Koalicja Obywatelska zamierza wyeliminować węgiel z ogrzewania domów do 2030 r. i postawić na prosumentów i farmy wiatrowe.

O tym, co kolejny rząd powinien zrobić, by ograniczyć smog, będą mówić przedstawiciele głównych opcji politycznych. Debatę organizują Polityka Insight i Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych. Zapraszamy 12 września o 15:30 do redakcji naszego tygodnika.