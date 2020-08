Duda zaprzysiężony. Posłowie Lewicy włożyli tęczowe maseczki

Andrzej Duda zainaugurował drugą kadencję prezydencką pod nieobecność byłych prezydentów i premierów, części posłów i senatorów.

Inauguracja drugiej kadencji Andrzeja Dudy rozpoczęła się w Sejmie o godz. 10. Prezydent złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym (połączone izby parlamentu), kończąc ją słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Duda: Polacy znają mnie i moje wartości

„To Polacy mają prawo decydować, kto będzie ich prezydentem, i zdecydowali” – zaczął orędzie Andrzej Duda. Przypomniał, że w wyborach wzięło udział 20 mln wyborców, a frekwencja osiągnęła prawie 70 proc. „Na mnie zagłosowało 10 mln osób, co jest wielkim zobowiązaniem i zaszczytem, bo to najwięcej głosów oddanych od prawie 30 lat. Rodacy pozytywnie ocenili pięć lat mojej prezydentury. Chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach” – mówił.

„To były trudne wybory: pandemia, ograniczenia, zmiana kandydatów, ale najważniejsze, że udało się je przeprowadzić w sposób demokratyczny i sprawiedliwy. Dziś demokracja w Polsce jest silniejsza niż kiedykolwiek. Miliony Polaków, którzy wcześniej w to nie wierzyli, teraz zagłosowali. To wielka rzecz. To sukces nas wszystkich. Dlatego zaprosiłem dzisiaj wszystkich moich kontrkandydatów do Sejmu, żeby im podziękować” – podkreślał.

„Chcę być prezydentem polskich spraw. Jestem otwarty na współpracę. Drzwi Pałacu Prezydenckiego zawsze będą dla wszystkich partii otwarte. Będę konsekwentnie działał w tym kierunku, politycy powinni dawać wszystkim przykład. Spór polityczny nie zniknie, bo jest częścią demokracji. Potrzeba nam więcej wzajemnego szacunku, by nawet po największych sporach podać oponentowi rękę. Dlatego w wieczór wyborczy po drugiej turze zaprosiłem Rafała Trzaskowskiego, by podać mu rękę i podziękować za rywalizację” – kontynuował Andrzej Duda. Przypomniał o swoim mentorze Lechu Kaczyńskim, co wywołało aplauz i owacje w ławach PiS: „Bez niego nie byłoby mojej prezydentury i rządów Zjednoczonej Prawicy”.

„Nie dzielimy Polaków na lepszych i gorszych”

Duda zapewniał, że „Polacy go znają z tego, że trwa przy wyznawanych ideałach i wartościach”. Zapowiedział, że przez najbliższe pięć lat będzie realizował swój program i pozostanie „blisko ludzi”. „Rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność – te pięć polskich spraw symbolizuje Polskę. Innowacyjna Polska, która pamięta o swoich korzeniach i tradycji – taka jest dla mnie Polska”. „Rodzina, bo tworzy społeczeństwo, to największe nasze dobro. Dlatego podpisałem Kartę Rodziny i zobowiązałem się do podtrzymania wszystkich programów społecznych wprowadzonych w czasie mojej prezydentury” – zaznaczył.

„Po drugie – bezpieczeństwo. Między innymi żywnościowe, które gwarantują nam rolnicy, za co chciałem im podziękować. Musimy też kontynuować modernizację służb mundurowych i wzmocnić zdolności kooperacyjne z armią amerykańską. Bezpieczeństwo zdrowotne zapewni tylko dobrze dofinansowana służba zdrowia” – wymieniał Duda. Podkreślał konieczność zrealizowania inwestycji takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy przekop Mierzei Wiślanej. Po brutalnej kampanii, przyczyniającej się do nagonki na osoby LGBT, Duda w orędziu mówił, że – jednak – „wszyscy Polacy są sobie równi i każdy ma swoją godność. Nie dzielimy Polaków na lepszych i gorszych. Każdemu należy się szacunek”.

Długa lista nieobecnych w Sejmie

W uroczystości nie wzięła udziału duża liczba osób związanych ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej. Jak zapowiedział w środę Borys Budka, KO wysłała na zaprzysiężenie niewielką, liczącą ok. 20 osób delegację pod przewodnictwem marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i wicemarszałkini Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Nieobecni byli szefowie partii tworzących KO – Borys Budka oraz Małgorzata Tracz. To znak protestu wobec sposobu organizacji i przebiegu wyborów oraz postawy samego Andrzeja Dudy podczas kampanii, w tym jego wypowiedzi pod adresem osób LGBT.

„Wybory prezydenckie nie były wolne i równe, nie spełniały standardów uczciwych wyborów, w związku z tym nie będziemy jako klub brali udziału w zaprzysiężeniu prezydenta Andrzeja Dudy” – wyjaśniał Robert Kropiwnicki. Posłowie Lewicy, Konfederacji i PSL postanowili jednak przyjść i „nie uciekać z placu boju”, jak sami podkreślali. Wnieśli do budynku Sejmu tęczową flagę i mieli ze sobą tęczowe maseczki, by zaprotestować przeciw prześladowaniom osób LGBT.