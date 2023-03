Dziennikarski protest. Zebraliśmy 912 podpisów, dziękujemy!

Środowisko dziennikarskie – od największych nazwisk i tytułów po małe media lokalne i branżowe – zabrało głos przeciw kłamstwu mediów publicznych, które może krzywdzić. Samobójcza śmierć Mikołaja Filiksa poruszyła serca ludzi mediów.

Ostatnie podpisy pod „Dziennikarskim protestem po tragicznej śmierci Mikołaja Filiksa" (tekst – niżej), który ogłosiliśmy 7 marca 2023, dołączyliśmy jeszcze w czwartek, „po terminie”. W środę maile spływały jeden za drugim (wiadomo, na ostatnią chwilę). Późnym wieczorem dołączył publicysta Rafał Kalukin z „Polityki" (jako 37. osoba z tego tygodnika, w tym komplet naczelnych z Jerzym Baczyńskim). Tuż po nim Katarzyna Jabłońska z „Więzi". Chwilę potem Piotr Krawczyk, szef redakcji sportowej Telewizji Toya (Łódź).

Są też dziennikarze z Polskiego Radia

Jako jedna z ostatnich podpis przysłała Joanna Sławińska z Programu 1 Polskiego Radia (jeszcze dopytywała, czy mail dotarł). Także w środę wieczorem do protestu dołączyła Aldona Łaniewska-Wołk, redaktorka i publicystka kulturalna PR, publikująca także „w papierze”. „Bardzo proszę o dołączenie mnie do listy protestujących przeciw naruszaniu zasad dziennikarstwa” – napisał Marcin Pesta z Redakcji Publicystyki Programu 2 PR.

Głosów z publicznego radia jest razem sześć. Widać, że są tam (odważne) osoby, które chcą się odciąć od metod pracy TVP Info i Radia Szczecin. Jest też dziewięcioro pracowników TVP, ale wszyscy „byli", w tym b. prezes Janusz Daszczyński (2015-2016).

Kluczowe dla nas było też i jest okazanie solidarności z Magdą Filiks i jej rodziną, bo możemy sobie tylko wyobrażać, jak przeżywają one samobójczą śmierć niespełna 16-letniego Mikołaja. Ten gest wsparcia jest tym bardziej potrzebny, że śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura Zbigniewa Ziobry, a i media publiczne nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa i niewykluczone są „przecieki ze śledztwa”, które będą wskazywały na winnych tragedii w rodzinie, Platformie Obywatelskiej, a może jeszcze gdzie indziej. Zwłaszcza że Magda Filiks jako aktywistka społeczna i polityczka zaszła tej władzy za skórę („Gazeta Wyborcza" pisze wręcz o „zemście" na niej).

Na ostatnią chwilę lub już po

Przed godz. 20. Wieczorem podpis przysłał reporter TVN24 Wojciech Bojanowski, znany choćby z nagrodzonego Grand Pressem 2020 reportażu „Niech toną” ze statku ratującego uchodźców, a ostatnio z korespondencji z Ukrainy.

Protest podpisali niemal wszyscy naczelni i naczelne ( i/ lub wice) największych i najważniejszych mediów (gazet, tygodników, portali, stacji radiowych i tv), w środę dołączyła Dominika Kozłowska (miesięcznik „Znak"). Wyjątkiem jest Polsat News (i portal Interia.pl) oraz „Super Express” – tytuły, które nie popierały też poprzednich kampanii dziennikarskich (patrz niżej). Protestowali tylko ich pojedynczy dziennikarze i dziennikarki.

W środę napisała do nas Natalia Tomczak: „Witam, nie jestem z zawodu dziennikarką ani nie mam takiego wykształcenia. Jeżeli chodzi o mój dorobek, to mogę się pochwalić zredagowaniem dwóch artykułów, które znalazły się w Akademickim Informatorze Osób Niepełnosprawnych (AION) i aperiodyku »Silne!«. Czy mogę prosić o podpisanie pod protestem, czy to raczej jest za mało?". Uznaliśmy, że wystarczy – jako start Natalii do naszego wspaniałego zawodu.

Agnieszka Kublik powiększyła liczbę zgłoszeń z „Gazety Wyborczej" do 76 (w tym legenda „Wyborczej" Helena Łuczywo). „Popieram protest środowiska dziennikarskiego po śmierci Mikołaja Filiksa. To nasz obowiązek mówić NIE takim metodom, milcząc sprzeniewierzamy się najważniejszym zasadom naszego zawodu – uczciwości i poszanowaniu godności każdego człowieka" – napisała Agnieszka Mosór. Przedstawia się jako dziennikarka niezależna, była pracownica Polsatu.

Przy okazji: Deklaracje „dziennikarz niezależny czy freelancer" (31 podpisów) przyjmowaliśmy z zaufaniem, nie prowadząc dziennikarskiego śledztwa. Musieliśmy natomiast z ogromną przykrością odmówić przyjmowania podpisów osób spoza branży.

„Proszę o dopisanie mojego nazwiska do osób protestujących przeciw skandalicznym, nielicującym z etyką dziennikarską działaniom tzw. mediów publicznych, które doprowadziły do śmierci Mikołaja Filiksa" - napisał Krzysztof Petek, „pisarz i publicysta" (ze strony www.krzysztofpetek.pl dowiadujemy się, że także podróżnik, a nawet detektyw).

Kto jeszcze podpisał

Dziś (w czwartek, 16 marca 2023) rano dołączyła jeszcze Ewa Milewicz, świetna przed laty dziennikarka „Gazety Wyborczej", a wcześniej dzielna aktywistka podziemnej „Solidarności", bo zauważyła, że mogą podpisywać także dziennikarskie emerytki i emeryci.

„Jako były. Dziennikarz z miłości do zawodu, już dość dawno niepraktykujący – ostatni etat: zastępca redaktora naczelnego »Gazety Poznańskiej«, popieram całym sobą. I żadnych kontaktów z mediami publicznymi w kształcie takim, w jakim są obecnie" - taki wpisem swój podpis opieczętował Jacek Prześluga powiększając grono byłych i emerytowanych do 42 osób (4,6 proc. podpisów).

Uwaga! Jeśli jakiś dziennikarz czy dziennikarka chce znaleźć się na tej liście, proszę wysłać maila bezpośrednio do mnie (piotr.pacewicz@oko.press).

Protest podpisało aż 10 osób, które zdobyły najważniejszą polską nagrodę dziennikarską Grand Press, czyli tytuł Dziennikarza Roku: Jacek Żakowski, Monika Olejnik, Bianka Mikołajewska, Bertold Kittel, Tomasz Sekielski, Jerzy Jurecki, Andrzej Morozowski, Konrad Piasecki, Artur Domosławski, Marcin Kącki oraz Mariusz Szczygieł (także laureat Nike 2019). A także Cezary Łazarewicz, laureat Nagrody Nike 2017.

Podpisała też wielokrotnie nagradzana (w kraju i na świecie) pisarka i reporterka Anna Bikont. A także Dorota Borodaj, laureatka tegorocznej nagrody im. Teresy Torańskiej za „Spowiedź pogranicznika” (reportaż w OKO.press).

Nas, jako organizatorów, cieszy każdy podpis, zarówno ten „słynny”, jak i ten mniej znany. Z wielką radością wpisywaliśmy na listę osoby z mediów lokalnych (nj24.pl, czyli „Nowin Jeleniogórskich", Radia Ostrowiec, „Tygodnika Ziemi Śremskiej", „Gazety Kołobrzeskiej", Telewizji Aleksandrów i dziesiątek innych), a także z tytułów branżowych („Gazety Uniwersyteckiej”, „Gazety Przemysłu Drzewnego”, Narty.pl, „Kontynentów", Eurosportu…).

Jako jeden z ostatnich podpisał protest Zbigniew Machej, felietonista miesięcznika „Tramwaj Cieszyński" – a przede wszystkim znakomity poeta. A także Joanna Ryńska z magazynu „Rynek Instalacyjny" i wypasionego (przepraszam za słowo) portalu Strefa Instalatora.

Jak ocenić wynik 912 podpisów?

Łukasz Lipiński wicenaczelny „Polityki", współorganizator: „W tygodniku »Polityka« pod dokumentem podpisało się 37 dziennikarzy, znacząca część zespołu. Wszyscy byliśmy wstrząśnięci śmiercią nastolatka, ta tragedia wyzwoliła silne emocje. A jednocześnie stała się okazją, żeby postawić poważne pytania o granice naszego zawodu. Jak to w ogóle możliwe, że w tego rodzaju nagonce biorą udział osoby podpisujące się jako dziennikarze? Jak można tak drastycznie łamać wszystkie zasady obowiązujące w naszej branży – w służbie publicznej, jaką jest dziennikarstwo. I, co chyba najgorsze, dlaczego śmierć nastolatka nie stała się okazją do refleksji po stronie tzw. mediów publicznych i prawicowych, tylko sygnałem do kolejnej podłej kampanii przeciwko opozycji i innym mediom? Orwell by tego nie wymyślił. Te najnowsze manipulacje i kłamstwa dodatkowo zmotywowały wiele osób do protestu".

Marzyło nam się 1000 podpisów, bo w naszej poprzedniej dziennikarskiej akcji przeciwko Lex TVN (patrz dalej) było ich ponad 1200. Ale tamtym zamachem na wolną telewizję opinia publiczna żyła tygodniami, dramat w rodzinie Magdaleny Filiks musiał ustąpić absurdalnej bitwie o Jana Pawła II – taka jest brutalna prawda o kampanii wyborczej i mediach w ogóle. Optymistycznie ocenialiśmy, że uzbieramy może 800 podpisów. Czyli wyszło więcej niż optymizm, mniej niż marzenia.

W akcji zbierania podpisów brali też udział Karol Sykała i Martyna Rusjan (oboje z OKO.press).

Ile zgłoszeń z jakich redakcji?

Ostateczna kolejność wygląda tak. Nie jest to ranking zaangażowania, który musiałby uwzględniać wielkość redakcji, to chyba jasne dla wszystkich:

„Gazeta Wyborcza” – 78 podpisów;

Onet – 60;

TVN24 – 42;

OKO.press – 38;

„Polityka” – 37;

Wirtualna Polska – 29;

Radio Nowy Świat – 18;

„Newsweek” – 18;

Radio Zet – 17;

TOK FM - 16;

Radio 357 – 11;

naTemat - 9;

„Rzeczpospolita” – 7;

Polskie Radio - 6;

„Dziennik Gazeta Prawna” – 5;

„Tygodnik Nie” – 5;

„Fakt” – 5;

Tygodnik „Angora” – 5;

„Tygodnik Powszechny” – 4;

„Reset Obywatelski” – 3;

Radio Merkury – 4;

„Super Express” – 3;

Polsat News – 3;

Miesięcznik „Odra” – 2;

„Więź” – 4;

VideoKOD – 2;

„Dziennik Łódzki” – 2;

RMF.FM – 1.

Warto dodać, że redakcja RMF.FM miała zastrzeżenia nie tyle do potrzeby zabrania głosu przez środowisko dziennikarskie, co do samej treści protestu i dlatego kierownictwo stacji go nie poparło. A było już za późno, by uwzględnić ich uwagi.

Czwarty raz zabieramy głos

To już czwarta w ostatnich trzech latach akcja naszego środowiska. Poprzednio:

apelowaliśmy do policji o niepodejmowanie działań ograniczających pracę mediów i żądaliśmy natychmiastowego zwolnienia zatrzymanej fotoreporterki Agaty Grzybowskiej (ponad 500 podpisów w listopadzie 2020) – z inicjatywy Bianki Mikołajewskiej (wtedy w OKO.press);

występowaliśmy w obronie Telewizji TVN zagrożonej przez Lex TVN (w lipcu 2021 roku; ponad 1200 podpisów) – z inicjatywy Mariusza Jałoszewskiego (OKO.press) i Wojtka Czuchnowskiego („Gazeta Wyborcza");

w kampanii „Dziennikarze na granicy!" apelowaliśmy o zniesienia zakazu pracy dziennikarzy w strefie przygranicznej wprowadzonego we wrześniu 2021 rozporządzeniem o stanie wyjątkowym (apel podpisało ponad 40 redakcji największych polskich mediów) – z inicjatywy redakcji OKO.press.

Protest po śmierci Mikołaja podpisujemy indywidualnie, tak żeby każda dziennikarka i każdy dziennikarz mógł zabrać głos. Od największych mediów po najmniejsze, branżowe, specjalistyczne. Papierowe, internetowe, stacje radiowe i telewizyjne. Lokalne i ogólnopolskie.

Dziennikarski protest po tragicznej śmierci Mikołaja Filiksa

Przypominamy treść podpisywanego dokumentu:

„Tragiczna śmierć niespełna 16-letniego Mikołaja Filiksa stała się wyzwaniem dla opinii publicznej, a zwłaszcza dla naszego środowiska, bo mogły się do niej przyczynić działania osób przedstawiających się tak jak my – jako dziennikarze i dziennikarki. Media publiczne – Radio Szczecin oraz TVP Info – informując 29 grudnia 2022 roku o wyroku z grudnia 2021 roku, dotyczącym osoby skazanej za czyny pedofilskie, zrobiły to bowiem w sposób, który pozwolił na łatwą identyfikację, że ofiarą było dziecko szczecińskiej posłanki Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Filiks.

Jako dziennikarki i dziennikarze jesteśmy oburzeni tak rażącym brakiem zasad i odpowiedzialności za słowo.

Atak podjęły media publiczne i tzw. prawicowe, wypowiadali się politycy PiS, w mediach społecznościowych pojawiły się obrzydliwe insynuacje pod adresem rodziny posłanki. Wiele wskazuje, że uderzenie w polityczkę i jej syna, miało posłużyć do skompromitowania opozycji.

Wyrażamy nadzieję, że – nawet jeśli nie jest to możliwe w obecnych warunkach politycznych – w przyszłości dojdzie do pełnego wyjaśnienia, jak było możliwe tak skandaliczne naruszenie zasad etyki dziennikarskiej, oraz do ukarania osób odpowiedzialnych za rażące złamanie podstawowych reguł naszego zawodu. W szczególności mamy tu na myśli redaktora naczelnego Radia Szczecin Tomasza Duklanowskiego, autora pierwszego materiału, który rozpoczął tragiczną w skutkach nagonkę na posłankę Filiks i jej najbliższych, ale także inne osoby, które brały i wciąż biorą udział w tym procederze.

Podpisując ten apel, wzywamy do tego, żeby do czasu wyjaśnienia sprawy i ukarania winnych, nie przyjmować zaproszeń do programów TVP, TVP Info, a także Radia Szczecin. Nawet w najbardziej rozgorączkowanej rzeczywistości politycznej musimy stawiać sobie granicę – jest nią krzywda niewinnego człowieka, w szczególności dziecka.

Zachęcamy dziennikarzy i dziennikarki wszystkich mediów, od ogólnopolskich po lokalne i branżowe, do indywidualnego podpisywania tego protestu. Informację o podpisaniu protestu prosimy wysyłać na adres protest@oko.press, podając swoje imię nazwisko i redakcję/afiliację dziennikarską.

Warszawa, 7 marca 2023".

Ostateczna lista 912 podpisów

Anton Ambroziak OKO.press

Dorota Abramowicz tygodnik "Zawsze Pomorze"

Jacek Amsterdamski WP.PL

Janusz Anderman "Gazeta Wyborcza"

Marcin Antosiewicz dziennikarz niezależny, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Sabina Augustynowicz Grupa Medium

Jerzy Baczyński Tygodnik "Polityka"

Mateusz Baczyński Onet.pl

Sylwia Bagińska redakcja WP Wiadomości

Magdalena Bajer była przewodnicząca REM

Edyta Baker Tygodnik NIE

Jerzy Banaś dziennikarz niezależny

Dorota Bandurska Towarzystwo Dziennikarskie

Aneta Bańkowska WP.pl

Miłosz Baran Onet.pl

Joanna Barańska Onet.pl

Katarzyna Barczyk-Sikora Onet.pl

Dominik Bąk Dziennik Super Nowości

Maciej Bąk Radio ZET

Jerzy Bąk Dziennikarz na emeryturze. Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, oddział w Katowicach

Adriana Bąkowska Radio Nowy Świat

Bartosz Bednarczuk Katowice Telewizja TVS

Tomasz Bednarzak Fakt

Janusz Bekas Gazeta Przemysłu Drzewnego

Andrzej Berut Były dziennikarz radiowy i prasowy

Marek Beylin "Gazeta Wyborcza"

Beata Bialik WP.pl

Sebastian Białach Dziennik Wschodni

Bogdan Białek b. red. nacz. Charakterów , emeryt

Krzysztof Białkowski Radio ZET

Wojciech Biedak były dziennikarz Radia Merkury Poznań

Kamila Biedrzycka Super Express/Express Biedrzyckiej.

Beata Biel TVN24

Jędrzej Bielecki Rzeczpospolita

Wiktoria Bieliaszyn "Gazeta Wyborcza"

Martyna Bielska Onet.pl.pl

Anna Bikont pisarka, reporterka "Gazety Wyborczej"

Seweryn Blumsztajn Towarzystwo Dziennikarskie

Karolina Błaszkiewicz Onet.pl

Piotr Błoński discovery.com senior news digital editor

Krzysztof Bobiński Towarzystwo Dziennikarskie

Grażyna Bochenek dziennikarka

Krzysztof Boczek OKO.press, magazyn PRESS

Aleksandra Boćkowska Freelancerka

Aleksandra Boćkowska freelancerka

Wojciech Bojanowski TVN24

Rafał Bolanowski "Gazeta Wyborcza" Rzeszów

Małgorzata P. Bonikowska Dziennik Gazeta, Kanada

Maciej Borkowski publicysta

Dorota Borodaj dziennikarka niezależna

Katarzyna Borowiecka Radio 357

Katarzyna Bosacka TVN

Małgorzata Bos-Karczewska Polonia.nl

Michał Broniatowski Onet.pl.pl

Dariusz Bruncz ekumenizm.com

Kazimierz Brzezicki Poprawny.pl

Andrzej Brzezicki dziennikarz niezależny

Andrzej Brzeziecki Dziennikarz

Maciej Brzeziński Auto Świat

Edyta Brzozowska Onet.pl.pl

Artur Brzozowski "Gazeta Wyborcza" Wrocław

Andrzej Buda nj24.pl (dawne Nowiny Jeleniogórskie)

Leszek Budrewicz Emerytowany dziennikarz, Gazeta Wyborcza, Wieczór Wrocławia, Radio Wrocław

Stasia Budzisz freelancerka

Joanna Bujakiewicz "Gazeta Wyborcza"

Adam Buła "Gazeta Polska w sieci"

Mariusz Burchart "Gazeta Wyborcza"/"Duży Format"

Piotr Burda Portal Narty.pl

Katarzyna Burda Newsweek

Paweł Burlewicz komentator Eurosportu

Krzysztof Burnetko Tygodnik "Polityka"

Dawid Burzacki Dziennik Śledczy

Mateusz Burzyk miesięcznik "Znak"

Jacek Cegiełka Miesięcznik "KINO"

Artur Celiński Magazyn Miasta

Marcin Celiński Reset Obywatelski

Kamila Ceran Radio TOK FM

Dorota Ceran ceran.press

Tomasz Chaciński były dziennikarz Radia Szczecin

Patryk Chilewicz red.nacz. "Vogule Poland"

Maja Chitro ELLE Polska Culture Features Director

Marcin Chłopaś Newsweek

Wojciech Chmura emerytowany dziennikarz Tygodnika Nad Wartą, Radia Echo, Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej

Aleksander Chodura "Gazeta Wyborcza" Katowice

Bogusław Chrabota Rzeczpospolita

Mikołaj Chrzan "Gazeta Wyborcza"

Magdalena Chrzczonowicz OKO.press

Władysław Chutowski emerytowany dziennikarz

Bartosz Chyż TVN24, wydawca Konkret24

Elżbieta Cichocka emerytowana dziennikarka Gazety Wyborczej

Wojciech Cieśla Fundacja Reporterów

Joanna Cieśla-Hanke Tygodnik "Polityka"

Jan Cipiur publicysta ekonomiczny

Grzegorz Crowd Media Gazeta.pl

Zuzanna Csató emerytowana dziennikarka

Darek Cychol Tygodnik Fakty po Mitach

Szymon Cydzik "Rzeczpospolita"

Tomasz Cylka "Gazeta Wyborcza" Poznań

Jan Cywiński "Gazeta Wyborcza"

Kamila Czaja artPAPIER

Marek Czarkowski Tygodnik Przegląd

Katarzyna Czarnecka Tygodnik "Polityka"

Jacek Czarnecki Radio ZET

Jacek Czekalski Telewizja Aleksandrów

Paweł Czernich Onet.pl

Kuba Czernikiewicz Onet.pl

Anna Czerwińska Fakty TVN

Michał Czubak Portal Tydzien.net.pl

Wojciech Czuchnowski "Gazeta Wyborcza"

Mariusz Czykier Eurosport

Marek Czyż Radio ZET

Dariusz Ćwiklak Newsweek

Rafał Dajbor freelancer

Jolanta Danak emerytowana dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów

Michał Danielewski OKO.press

Jerzy Danilewicz Wydawnictwo Bauer

Marta Danilewicz "Gazeta Wyborcza" Poznań

Piotr Danisz TVN24 Warszawa

Roman Daszczyński Portal Gdansk.pl

Janusz Daszczyński były prezes TVP, Towarzystwo Dziennikarskie

Zuzanna Dąbrowska "Rzeczpospolita"

Justyna Dąbrowska-Cydzik Wirtualnemedia.pl

Monika Dąbrowska-Kuchna Wydawnictwo Bauer

Michał Dąbrowski ESKA Łódź

Jakub Demiańczuk Tygodnik "Polityka"

Kinga Dereniowska Dziennik Super Nowości

Paweł Deresz dziennikarz

Piotr Derlukiewicz były dziennikarz ""Gazeta Wyborcza" Trójmiasto"

Dominika Długosz-Gierszewska Newsweek

Emilia Dłużewska „Gazeta Wyborcza”

Bożena Dobrzyńska Portal MójRadom.pl

Jarosław Dobrzyński Monitor Szczeciński

Tomasz Dodatni Publicysta

Eliza Dolecka Zdrowie.gazeta.pl

Wojciech Domagała Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP z siedzibą w Paryżu

Jerzy Domański Tygodnik "Przegląd"

Artur Domosławski Tygodnik "Polityka"

Tomasz Dostatni OP, publicysta

Krzysztof Dowgird emerytowany dziennikarz, Towarzystwo Dziennikarskie

Piotr Drabik Radio ZET

Kamila Drecka freelancerka

Katarzyna Droga Twój Styl

Bogumił Drogorób "Super Brodnica"

Teresa Drozda podcast Drozdowisko

Anna Dryjańska NaTemat

Idalia Dubicka Tygodnik NIE

Krzysztof Dubrowski red. nacz. tygdonika "LOKALNA Gazeta Powiatu Żagańskiego"

Marzena Duchnowicz Radio ZET

Maciej Duda TVN

Jędrzej Dudkiewicz "Wysokie Obcasy"

Dawid Dudko Onet.pl Kultura

Anna Dudzińska Radio 357

Maksymilian Dura Portal Defence24.pl

Bogdan Duraj chojnice.com

Natalia Durman Onet.pl, red. wideo

Jan Dziadul Tygodnik "Polityka"

Iga Dzieciuchowicz TVN24

Malwina Dziedzic TVN24

Piotr Dzięciołowski dziennikarz

Kamil Dziubka Onet.pl

Jakub Dźwilewski Telewizja Kędzierzyn-Koźle, DobraGazeta.pl

Maria Eichler Chojnice, Chojniczanin.pl

Michał Engelhardt wolny strzelec

Dariusz Faron Wirtualna Polska

Dariusz Fedor Kontynenty

Michał Fedorowicz WP.pl

Bartłomiej Feretycki telewizja NEWS24

Paweł Figurski Wirtualna Polska

Łukasz Fikus Kapituła dziennikarska Nagrody im. Dariusza Fikusa

Daniel Flis OKO.press

Kacper Forreiter Onet.pl

Beata Frąckowiak-Piotrowicz Jarocin, magazynona.pl

Norbert Frątczak Tygodnik "Polityka"

Dominika Frydrych Wirtualna Polska

Piotr Frydryszek emerytowany dziennikarz radiowy z Poznania

Tomasz Furman "Rzeczpospolita"/Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”

Ewa Furtak "Gazeta Wyborcza"

Wojtek Fusek b.dziennikarz "Gazety Wyborczej" (26 lat)

Jan Fusiecki dwumiesięcznik "PRESS"

Łukasz Gadzała Onet.pl

Piotr Gajdziński Miesięcznik Odra

Marcin Galent Kwartalnik "Zdanie"

Magdalena Gałczyńska Onet.pl.pl

Krystyna Garbicz OKO.press

Grzegorz Gauden dziennikarz

Tomasz Gawiński Tygodnik Angora

Maciej Gawlikowski freelancer

Cezary Gawryś Kwartalnik Więź

Hubert Grzegorz Gerek Pułtuska Gazeta Powiatowa

Joanna Gergont Radio Ostrowiec

Ola Gersz naTemat

Angela Getler Telewizja News 24

Ryszard Giedrojć emeryt. dziennikarz

Anna Gielewska Fundacja Reporterów

Aleksandra Gielewska emerytowana dziennikarka, była red. nacz. "Służby Zdrowia"

Hanna Maria Giza klcw.pl

Maciej Głogowski Radio TOK FM

Karolina Głowacka Radio TOK FM

Witold Głowacki OKO.press

Monika Głuska-Durenkamp freelancerka

Robert Gmiterek Kwartalnik Przestrzeń Pogranicza

Anna Goc "Tygodnik Powszechny"

Miłosz Gocłowski Radio Zet

Ewa Godlewska Czas Czchowa

Adam Gogacz Cogitantium

Dariusz Gołębiewski Bolec.Info

Anna Tess Gołębiowska - Kmieciak dziennikarka niezależna

Maciej Łukasz Gołębiowski Stowarzyszenie Twórców i Dziennikarzy Radia Publicznego

Karolina Kaja Gołuchowska Ofeminin, Onet.pl

Jerzy Gonczarski dziennikarz niezależny

Tomasz Gorazdowski Radio 357

Anna Gorczyca "Gazeta Wyborcza"

Marta Gordziewicz TVN24

Katarzyna Gorzkiewicz Tygodnik Angora

Michał Gostkiewicz WP.PL

Hubert Gościmski współprac. lokalnych mediów świdnica

Żaneta Gotowalska WP.pl

Dominika Górna Tydzień Ziemi Śremskiej

Tomasz Górnicki Super Nowości

Danuta Górszczyk Emerytowana redaktorka Gazety Krakowskiej

Beata Grabarczyk Radio Nowy Świat

Jarosław Grabowski "Gazeta Wyborcza"

Robert Graczyk Komputer Świat, Onet.pl

Małgorzata Gradkowska Portal "Zawsze Pomorze"

Barbara Gregorczyk Radio Nowy Świat

Renata Grochal Newsweek

Magdalena Grochowska freelancerka

Joanna Grotkowska Program 2 Polskiego Radia

Joanna Grotkowska Publicystka, Redakcja Muzyczna, Program 2 PR

Brygida Grysiak TVN24

Łuaksz Grzegorczyk naTemat

Ela Grzeszczuk Dziennikarka TV Toya Łódź

Alicja Grzybiak dziennikarka

Aleksander Gurgul "Gazeta Wyborcza"

Piotr Guzik Tygodnik O!Polska i portal opolska360.pl

Adrian Hadasz Press.pl

Jakub Halcewicz Kwartalnik "Więź"

Piotr Halicki Onet.pl

Beata Harasimowicz prezes Story Production, 24 lata redaktor i reżyser w TVP (do 2016 r)

Jacek Harłukowicz Onet.pl

Jan Hartman Tygodnik "Polityka"

Weronika Henszel Poznań, Fakt

Marek Henzler Tygodnik "Polityka"

Józef Herold Tenis Magazyn

Ryszard Hetnarowicz K6 Info

Rafał Hirsch publicysta

Natalia Hübner TVN24

Jacek Hugo-Bader "Gazeta Wyborcza"

Maciej Huzarewicz Lwowek24.pl

Roman Imielski "Gazeta Wyborcza"

Andrzej Iwanowski emerytowany dziennikarz

Ewa Jabłońska Super Express

Katarzyna Jabłońska Kwartalnik "Więź"

Witold Jabłoński Monitor Szczeciński

Irmina Jach Goniec.pl

Dariusz Jachno freelancer

Andrzej Jacyna emeryt. dziennikarz "Nowego Dzienika" (w Nowym Jorku)

Rafał Jagła Gazeta Tygodniowa

Tomasz Jakubowski "Gazeta Wyborcza"

Grzegorz Jakubowski Gazeta Finansowa

Karol Jałochowski Polityka/Pulsar

Mariusz Jałoszewski OKO.press

Jan Janczy Radio Nowy Świat

Mariusz Janicki Tygodnik "Polityka"

Tomasz Janicki Radio SUPER.FM

Kuba Janicki freelancer

Maciej Januchowski Wasze Radio

Ewa Jarczyk Telewizja Toruń

Dariusz Jarmuła freelancer

Katarzyna Jaroch Gazeta Stołeczna

Marek Jarzębski emerytowany naczelny "Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego"

Sławomir Jasicki Gazeta Kołobrzeska

Anna Jasińska Twój Styl

Jolanta Jasińska-Mrukot Opowiecie.Info, Opolska

Tadeusz Jasiński "Dziennik Trybuna", "Nie"

Lidia Jastrzębska emerytowana dziennikarka

Martyna Jaszczolt TVN24

Maja Jaszewska freelancerka

Adam Jaśkow Kwartalnik "Zdanie"

Tomasz Jaworski TVN24

Arkadiusz Jażdżejewski Radio Weekend FM

Leszek Jażdżewski Liberte!

Tomasz Jeleński Radio 357

Magda Jethon Radio Nowy Świat

Piotr Jeziorowski TVN24, Magazyn Polska i Swiat"

Marcin Jędrasiewicz RASP

Kacper Jędrzejczak Info-Kętrzyn24.pl

Agnieszka Jędrzejczyk OKO.press

Andrzej Jonas The Warsaw Voice

Jan Józefowski Portal wPoznaniu.pl

Agnieszka Jóźwicka dziennikarka niezależna

Witold Jurasz Onet.pl

Jerzy Jurecki Tygodnik Podhalański

Aneta Juśkiewicz Onet.pl

Katarzyna Kaczorowska Tygodnik "Polityka" , Wrocław

Grażyna Kaim Tygodnik Przełom

Lena Kaletowa emerytowana dziennikarka

Rafał Kalukin Tygodnik "Polityka"

Katarzyna Kalus money.pl, Wirtualna Polska

Maciej Kałach Onet.pl

Maciej Kamiński emerytowany dziennikarz

Jerzy Kamiński freelancer

Wojciech Kamiński Fundacja Agory

Piotr Kanikowski dziennikarz i red. nacz. portalu 24Legnica.pl

Mateusz Kapera RadioZET.pl

Paweł Kapusta WP.PL

Szymon Karpe Dziennikarz

Magdalena Karst-Adamczyk "Wysokie Obcasy"

Łukasz Karusta TVN24

Anita Karwowska "Gazeta Wyborcza"

Jakub Karyś Towarzystwo Dziennikarskie

Eryk Kawecki student dziennikarstwa

Marcin Kącki "Gazeta Wyborcza"

Magdalena Kicińska Pismo.Magazyn Opinii

Łukasz Kijek Gazeta.pl

Bertold Kittel TVN24

Jowita Kiwnik Deutsche Welle

Sebastian Klauziński OKO.press

Ryszard Kluszczyński Rocznik Art Inquiry, Kwartalnik Przegląd Kulturoznawczy

Patryk Knapczyk Wieści z Powiatu, ibytow.pl

Karol Kobos TVN24

Bartosz Kocejko OKO.press

Andrzej Kocjan Radio ZET

Katarzyna Kojzar OKO.press

Katarzyna Kolenda - Zaleska TVN24

Anna Kolmer przewodnicząca Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej "Pomorze Zachodnie"

Janusz Kołodziej Tele Pro

Magdalena Kołodziej "Gazeta Wyborcza"

Mateusz Kołodziej Portal "Śląska Opinia"

Mikołaj Kołyszko Podcast Religioznawczy

Zbigniew Konarski Magazyn Gospodarczy "Nowy Przemysł"

Ewa Konarzewska - Michalak Miesięcznik "Życie Uniwersyteckie"

Andrzej Konaszewski Miesięcznik "TELEKABEL" & digital tv

Andrzej Konaszewski Agencja Prasowa AKPress, miesięcznik "TELEKABEL & digital tv"

Natalia Kondratiuk - Świerubska Gazeta.pl

Agata Kondzińska "Gazeta Wyborcza"

Andrzej Koneszko TVN24

Wacław Jerzy Koniecpolski Tygodnik Fakty po Mitach

Kinga Konieczny freelancerka

Jagoda Koprowska emerytowana dziennikarka

Maria Kornaga Radio 357

Stanisław Kornatowski TVN24

Jakub Korus Newsweek

Karolina Korwin-Piotrowska Canal+, Antyradio

Angelina Kosiek "Gazeta Wyborcza" w Kielcach

Arkadiusz Kosiński kierownik ds. online „Zawsze Pomorze”

Arkadiusz Kosiński "Zawsze Pomorze"

Marcin Kowalczyk Fakt

Klaudia Kowalczyk Radio Nowy Świat

Jacek Kowalczyk Tygodnik "Polityka"

Paweł Kowalczyk Brzeg24.pl

Michał Kowalewski TVN24

Robert Kowalski OKO.press

Patrycja Kozak Bolec.Info

Maciej Kozielski Press.pl

Dominika Kozłowska red.nacz. Miesięcznika "Znak"

Dariusz Koźlenko "Dziennik Gazeta Prawna"

Andrzej Krajewski Towarzystwo Dziennikarskie

Tomasz Krankowski emerytowany dziennikarz

Violetta Kraskowska Wydawnictwo Bauer

Leszek Kraskowski Reporterzy Online

Violetta Krasnowska Tygodnik "Polityka"

Michał Krasucki Radio ZET

Stanisław Krawczyk Magazyn Kontakt

Piotr Krawczyk szef redakcji sportowej Telewizji Toya (Łódź)

Michał Krawiel WP.pl

Marek Krzciuk Telewizja TOYA Łódź

Edward Krzemień OKO.press

Agnieszka Krzemińska Tygodnik "Polityka"

Marcin Krzemiński Radio TOK FM

Tomasz Krzemiński Radio TOK FM

Iwona Krzyżak Portal LM.pl

Marek Książek Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Olsztyn

Agnieszka Kublik Gazeta Wyvborcza

Waldemar Kuchanny Tygodnik NIE

Jarosław Kuisz Kultura Liberalna

Jacek Kuklewski Video-KOD

Wojciech Kukliński Ekoszalin.pl

Marek Kukliński Stowarzyszenie Dziennikarzy

Magdalena Kulej Radio ZET

Marta Kuligowska TVN24, Magazyn "Polska i świat"

Marek Kuliński Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Waldemar Kumór dziennikarz

Natalia Kurcak redaktorka Kobiera Gazeta.pl

Krystyna Kurczab - Redlich pisarka i publicystka

Natalia Kurczak Kobieta Gazeta.pl

Roman Kurkiewicz z-ca red. nacz. Tygodnika "Przegląd"

Jarosław Kurski "Gazeta Wyborcza"

Bożena Kuszela Portal Stargardzka.pl

Wiesława Kusztal Superbrodnica.pl

Tomasz Kuzia Fakt.pl

Adrianna Kuzko "Gazeta Wyborcza"

Dorota Kuźnik naTemat

Jan Kwasowski "Gazeta Wyborcza"

Mariusz Kwaśniewski dziennikarz radiowy z Poznania

Paweł Kwaśniewski Fat Frogs Media

Beata Kwiatkowska Radio 357

Leszek Kwiecień "Magazyn Dzierżoniowski"

Anna Kwiecinska-Marek "P'tit Journal de Pont Du Bois" (Francja)

Adam Lach Press Club Polska

Marek Lasyk Fotoreporter Agencja REPORTER Warszawa

Jan Latała "Gazeta Wyborcza"

Karolina Leczkowska Radio ZET

Iwona Legędź Miesięcznik Strażak

Magdalena Lemańska Forbes.pl

Radosław Leniarski "Gazeta Wyborcza"

Iwona Leończuk Wydawnictwo Bauer, Tele Świat / TV14 / To i Owo

Adam Leszczyński OKO.press

Zofia Leśniewska Tygodnik "Polityka"

Katarzyna Leśniowska Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Olsztyn

Karolina Lewicka TOK FM

Marcin Lewicki Press Club Polska

Napoli Libero Ceran.press

Jacek Liberski bloger i felietonista, Klub Swobodnej Myśli

Mateusz Ligęza Radio ZET

Małgorzata Linettej była dziennikarka Głos Wielkopolski Poznań

Łukasz Lipiński Tygodnik "Polityka"

Agnieszka Lipka - Barnett Radio Nowy Świat

Marek Lis Portal nj25.pl , Nowiny Jeleniogórskie

Daniel Lis freelancer

Jakub Loska TVN24BIS

Aleksandra Lubańska - Czubak "Wysokie Obcasy"

Andrzej Lubowski Studio Opinii

Aldona Łaniewska-Wołłk Polskie Radio

Paweł Ławiński Onet.pl

Bartosz Ławski Overdrive

Cezary Łazarewicz dziennikarz, pisarz, publicysta

Bernard Łętowski Bolec.Info

Wojciech Łobodziński OKO.press

Dominik Łowicki "Gazeta Wyborcza"

Krzysztof Łoziński Studio Opinii, Towarzystwo Dziennikarskie

Helena Łuczywo "Gazeta Wyborcza"

Łukasz Łukasiewicz Signs.pl

Marcin Łukawski Radio 357

Sebastian Łupak Wirtualna Polska Gdańsk

Beata Łyżwa-Sokół freelancerka

Magdalena Mach "Gazeta Wyborcza"

Zbigniew Machej miesięcznik "Tramwaj Cieszyński"

Agnieszka Maciejewska dziennikarka

Beata Maciejewska "Gazeta Wyborcza"

Miroslaw Maciorowski związany z "Gazetą Wyborczą"

Ksenia Maćczak - Szumska Radio Nowy Świat

Ksenia Maćczak - Szumska Radio Nowy Świat

Mateusz Madejski Business Insider

Marcin Maj Onet.pl

Krzysztof Majak Onet.pl

Bartek Majcher freelancer (dawniej "Gazeta Wyborcza Bydgoszcz")

Janusz Majcherek publicysta

Marcin Majchrowski Program 2 Polskiego Radia

Nina Makowiecka Emerytowana dziennikarka TVP

Marcin Makowiecki Emerytowany dziennikarz Życia Gospodarczego

Mariusz Malinowski Video-KOD

Damian Maliszewski "Gazeta Wyborcza" ("Duży Format", "Wysokie Obcasy")

Mikołaj Maluchnik OKO.press

Agata Małkowska-Szozda "PRESS"

Małgorzata Maniszewska emerytowana dziennikarka

Marcin Mann Radio Nowy Świat

Wojciech Mann Radio Nowy Świat

Andrzej M. Mańkowski portal PGO24.PL

Jaśmina Marczewska Onet.pl

Marcin Marczewski Bolec.Info

Kazimierz Marczewski Bolec.Info

Jacek Marczewski Press Club Polska

Urszula Markowska Słupsk, Tramwaj Słupski

Anna Marton TVN24

Andrzej Maślankiewicz Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Marcin Matuzik Euroobserver

Marcin Maziarz Magazyn67.pl

Wojciech Mazowiecki b. dziennikarz "Gazety Wyborczej"

Elżbieta Mazur Radio TOK FM

Natalia Mazur "Gazeta Wyborcza"

Wawrzyniec Mąkinia Radio Afera, Poznan

Wawrzyniec Mąkinia Radio Afera

Joanna Mąkosa Radio ZET

Jakub Medek Radio TOK FM

Małgorzata Meszczyńska była dziennikarka radiaCENTRUM Kalisz

Krzysztof Mich b. dziennikarz "Expressu Wieczornego" i "Super Expressu"

Klaudiusz Michalec Wirtualna Polska

Cezary Michalski publicysta

Patryk Michalski Wirtualna Polska

Małgorzata Mierzejewska emerytowana dziennikarka Telewizji Polskiej

Marek Mierzwiak Radio Katowice

Anna Mierzyńska OKO.press

Piotr Mieśnik do lutego 2023 naczelny Wirtualnej Polski

Magda Mieśnik Wirtualna Polska

Magda Mieśnik Wirtualna Polska

Marek Mikołajczyk Wirtualna Polska

Bianka Mikołajewska WP.PL

Jarosław Mikołajewski "Gazeta Wyborcza"

Dalia Mikulska reporterka

Dariusz Milejczak Telewizja WTK

Ewa Milewicz b.dziennikarka "Wyborczej"

Marcin Mindykowski "Gazeta Wyborcza Trójmiasto"

Aldona Minorczyk-Cichy Trybuna Górnicza, nettg.pl

Weronika Mirowska prezeska Fundacji Grand Press

Marek Misiak freelancer

Bogdan Miś Towarzystwo Dziennikarskie

Patryk Miś Onet.pl

Arkadiusz Miśta dziennikarz niezależny

Jerzy Modlinger Towarzystwo Dziennikarskie

Maciej Moraczewski Lomianki.Info

Andrzej Morozowski TVN24

Adam Moskal portal Domek i Ogródek

Paweł Moskalewicz Dwutygodnik Forum

Maciej Moskwa fotoreporter

Agnieszka Mosór dziennikarka niezależna, b. dziennikarka Polsatu

Aneta Mościcka dziennikarka prawna

Marcin Mroczko Onet.pl

Rafał Mrowicki Wirtualna Polska

Barbara Mrozińska-Badura Telewizja Toya

Bogusław Mrukot Tygodnik O!Polska

Ryszard Mulek przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk

Konrad Mzyk Onet.pl.pl

Małgorzata Nabel-Dybaś Radio Zachód

Piotr Najsztub Reset Obywatelski

Krzysztof Nakonieczny Onet.pl

Witold Nartowski freelancer

Krystyna Naszkowska „Gazeta Wyborcza”

Bożena Navicka freelancerka

Joanna Neumann kiedyś w TVP, dziś w No Future Team

Jan Niebudek Radio Nowy Świat

Michał Niedbalski Presserwis, Press.pl

Jan Niemaszek Polskie Radio Rzeszów

Jerzy Niemczuk Tygodnik Szczytno

Lech Nijakowski Kwartalnik "Zdanie"

Michał Nikodem TVN24

Jacek Nizinkiewicz Rzeczpospolita

Jacek Nizinkiewicz Redaktor "Rzeczypospolitej"

Michał Nogaś "Gazeta Wyborcza" , Książki. Magazyn do Czytania , 8:10 Podcast Gazety Wyborczej

Ewa Nosarzewska Kultura Liberalna

Łukasz Nosarzewski Express Elblag

Zbigniew Noska Tygodnik Nowy , Piła

Leszek Nowacki Wiadomości Wrzesińskie

Włodzimierz Nowak OKO.press

Tomasz Nowak "Rzeczpospolita"

Rafal Nowak-Bończa red. nacz. portalu Life in Krakow

Nina Nowakowska była dziennikarka Radia Merkury

Tadeusz Nowakowski Nowa Gazeta Polska, Sztokholm

Maciej Nowakowski "Gazeta Wyborcza"

Jerzy Nowicki Kurier Podlaski

Mariusz Nowik TVN24

Tomasz Nyczka "Gazeta Wyborcza" Poznań

Dorota Nygren Stowarzyszenie Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego

Julian Obrocki Motor Presse Auto Motor i Sport

Michał Ogórek Tygodnik Angora

Krystyna Okulewicz-Rabij agencja Press Photo

Daniel Olczykowski Onet.pl

Andrzej Olejniczak Newsweek

Agnieszka Olejniczak Dziennik Łódzki

Monika Olejnik TVN

Kamil Olek Świat Gwiazd, grupa Iberion

Aneta Olender naTemat

Grażyna Olewniczak Towarzystwo Dziennikarskie

Dominika Olszyna Onet.pl

Radosław Omachel Newsweek

Janusz Omyliński grupa naTemat

Szymon Opryszek reporter OKO.press

Jan Ordyński Towarzystwo Dziennikarskie

Tomasz Oryński "BitskeListy"

Grzegorz Osiecki "Dziennik Gazeta Prawna"

Jan Osiecki dziennikarz, autor książek

Jarosław Osowski "Gazeta Wyborcza" Stołeczna

Tomasz Otocki Przegląd Bałtycki

Adam Ozga Radio TOK FM

Piotr Pacewicz OKO.press

Katarzyna Pachelska Ślązag.pl, z-ca red. nacz.

Adam Pachołek Radio Klang

Paulina Pacuła OKO.press

Paweł Pacut Towarzystwo Dziennikarskie, b. dziennikarz TVP, b. działacz opozycji

Tomasz Pajączek Onet.pl

Zdzisław Pająk emerytowany dziennikarz Polskiego Radia "PiK" w Bydgoszczy

Zbigniew Pakuła Kwartalnik Miasteczko Poznań

Dagmara Pakuła Onet.pl

Marek Palczewski Tygodnik Angora

Patryk Pallus Wirtualnemedia.pl

Jacek Pałasiński dziennikarz, publicysta, korespondent

Paweł Pałasz magazyn Lizard

Krzysztof Panasik emerytowany dziennikarz

Arkadiusz Panasiuk dziennikarz niezależny

Bartosz Panek Stowarzyszenie Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego

Maria Pankowska OKO.press

Andrzej Papliński dziennikarz niezależny

Jacek Parol Studio Opinii, Towarzystwo Dziennikarskie

Wiesław Paszta Wolny strzelec

Waldemar Paś "Gazeta Wyborcza"

Bartosz Paturej Onet.pl

Jacek Pawlak Radiospacja

Katarzyna Pawlicka WP.pl

Aleksandra Pawlicka "Newsweek"

Roman Pawłowski OKO.press

Zbigniew Pendel Tygodnik "Polityka"

Kacper Peresada Magazyn PRESS

Marcin Pesta red. nacz. tygdonika "LOKALNA Gazeta Powiatu Żagańskiego"

Krzysztof Petek pisarz, publicysta

Remigiusz Pękala Tygodnik Fakty po Mitach

Maciej Piątek Portal ino.online

Dionizy Piątkowski Jazz Forum

Agnieszka Zofia Piechowska Przegląd Piaseczyński

Szymon Piegza Onet.pl

Bogdan Pieklik red. nacz. Telewizja Internetowa tv24 Suwalszczyzna

Mateusz Pielka Eska.pl

Jolanta Pieńkowska TVN24

Tomasz Pietraszak były redaktor TVP3 Bydgoszcz

Mikołaj Pietraszewski Radio ZET

Dominik Pinkowski Onet.pl

Jan Piński Wieści24.pl

Ela Piotrowska Radio Eska Łódź

Magdalena Piotrowska-Grot artPAPIER

Mirosław Piwowarek Warszawa, Wydawnictwo Bauer, redaktor

Bartłomiej Plewnia TVN24

Elizeusz Plichta Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w Niemczech

Miłosz Ploch "Fakt", kierownik sekcji wideo

Zbigniew Pluciński Gdynia, dziennikarz niezależny

Arkadiusz Płachta Onet

Alina Pochwat-Cicha Polskie Radio Rzeszów S.A.

Joanna Podgórska "Polityka"

Artur Podgórski Tygodnik "Polityka"

Marcin Pomianowski były dziennikarz Głosu Wielkopolskiego

Janusz Poniewierski Kraków, miesięcznik "Znak"

Marta Popławska "Gazeta Krotoszyńska", portal krotoszynska.pl

Natalia Poręba-Maj Onet.pl

Joanna Postrożna Onet.pl

Darek Potasznik Tuba Ostrowa

Remigiusz Półtorak WP.pl

Katarzyna Pruchnicka Radio357

Tadeusz Prusiński publicysta

Jacek Prześluga b. dziennikarz, osttanio zastępca redaktora naczelnego Gazety Poznańskiej

Aleksandra Przybylska TVN24

Karol Przygoda Forum Media2

Marcin Pulit Life in Kraków

Sebastian Pypłacz Śląska Opinia

Piotr Pytlakowski Tygodnik "Polityka"

Patryk Rabiega Radio Nowy Świat

Aleksander Rabij agencja Press Photo

Piotr Rachtan Monitor Konstytucyjny (monitorkonstytucyjny.eu)

Tomasz Raczek Radio Nowy Świat

Ewa Raczyńska Onet.pl

Michał Radkowski WP.pl

Ewa Ragan Onet.pl

Szymon Ratajczak Viaplay

Filip Ratkowski Kwartalnik "Zdanie"

Agnieszka redakcja polska Deutsche Welle Newsweek

Tomasz Reich NowaWarszawa.pl

Paweł Piotr Reszka "Gazeta Wyborcza"

Paweł Reszka Tygodnik "Polityka"

Marcin Ręczmin "Gazeta Wyborcza"

Barbara Rogalska była dziennikarka TVP

Katarzyna Rogatka Gazeta Tygodniowa

Tadeusz Rogoyski b. dziennikarz Polskiego Radia, Telewizji Miejskiej Rzeszów i dziennika Super Nowości

Piotr Rogoziński Onet.pl

Krzysztof Rojowski Portal Śląska Cieszyńskiego Ox.pl

Anna Rokicińska Radio Nowy Świat

Jacek Romacki fotoreporter freelancer

Dorota Roman "Gazeta Wyborcza"

Adam Romer red.nacz. "Tenisklub" i portalu tenisklub.pl

Dorota Ronge-Juszczyk Radio Merkury Poznań

Krystian Rosiński WP.pl

Magdalena Rosłaniec Zwierciadlo.pl

Dariusz Rostkowski dziennikarz niezależny

Marcin Rotkiewicz Tygodnik "Polityka"

Lena Rowicka Dziennik Płocki

Alicja Rucińska TVN24

Andrzej Rudke Radio 357

Ryszard Rudnik Czas na Opole

Jolanta Rudnik 40 lat w Polskim Radio, teraz wolny strzelec

Michał Ruszczyk Crowd Media

Paweł Rutkiewicz Forbes.pl

Elżbieta Rutkowska "Dziennik Gazeta Prawna"

Marcin Rybak "Gazeta Wyborcza"

Włodzimierz Rychliński Dziennik Łódzki

Adrianna Rymaszewska goniec.pl

Alek Rynkiewicz dziennikarz, edytor, redaktor, freelancer

Joanna Ryńska magazyn Rynek Instalacyjny, portal Strefa Instalatora

Magdalena Rzejak Tygodnik NIE

Jerzy Sadecki niezależny publicysta

Konrad Sadurski "Newsweek"

Wojciech Sadurski publicysta

Grzegorz Sajór Radio 357, Press, Forbes Women

Piotr Salak Radio RMF FM

Michał Samul TVN24

Maciej Sandecki dziennikarz "Gazeta Wyborcza" Trójmiasto

Łukasz Sawala Radio ZET

Elżbieta Sawicka Towarzystwo Dziennikarskie

Karol Sawicki emerytowany dziennikarz

Janusz Schwertner Onet.pl

Tomasz Sekielski Newsweek

Thierry Semo "P'tit Journal de Pont Du Bois" (Francja)

Tadeusz Seroka emerytowany dziennikarz

Tadeusz Seroka emeryt. dziennikarz, b.prezes zarządu PR Rzeszów

Paweł Sękowski Kwartalnik "Zdanie", Towarzystwo Dziennikarskie

Ewa Siedlecka Tygodnik "Polityka"

Dawid Siedzik WP.pl

Justyna Sielicka Gazeta Tygodniowa

Monika Sieradzka Deutsche Welle

Jacek Sieradzki emerytowany red.nacz miesięcznika "Dialog"

Bartosz Sierpniowski roztocze.net

Dominika Sitnicka OKO.press

Robert Sitnicki Canal+

Paweł Sito Reset Obywatelski, Radiospacja

Jakub Sito Radio Chillizet

Paula Skalnicka "Gazeta Wyborcza"

Jan Skórzyński publicysta

Andrzej Skworz Press

Klaudiusz Slezak Radio Nowy Świat

Joanna Sławińska "PANI"

Przemysław Sławiński Polsat News

Wojciech Słowakiewicz Wspinanie.pl

Martyna Słowik Miesięcznik Znak

Paweł Smoleński Agora

Grzegorz Smolicz Przeclaw24

Zbigniew Smółko Freelancer

Aleksandra Sobczak "Gazeta Wyborcza"

Filip Sobczak redaktor naczelny Ototorun.pl

Leszek Sobieraj Tygodnik Twoje Tychy

Ryszarda Socha Tygodnik "Polityka"

Mateusz Sosnowski TVN24

Jerzy Sosnowski Radio Nowy Świat, Kwartalnik "Więź"

Maciej Stacherski Magazyn whiteMAD

Jakub Stachowiak Superwizjer TVN

Jan Stanisławski Onet.pl

Andrzej Stankiewicz Onet.pl

Romuald Stankiewicz freelancer

Mikołaj Starzyński Newsweek

Wojciech Stasiak freelancer

Piotr Stasiński "Gazeta Wyborcza"

Rafał Stec "Gazeta Wyborcza"

Wiesław Stefaniak emeryt TVP

Joanna Stempień TVN24BIS

Kuba Stojanowski kiedyś Radio Merkury

Paulina Stolarek - Marat WP.pl

Sabina Strózik artPAPIER

Joanna Strzałko reporterka, freelanserka

Patryk Strzałkowski Gazeta.pl

Krzysztof Strzelecki Tygodnik Siedlecki

Paweł Strzelecki Autor bloga

Tomasz Strzemieczny "Gazeta Tygodniowa"

Monika Stukonis "PANI"

Anna Stuligrosz - Biedak była redaktorka TVP Poznań

Donata Subbotko "Gazeta Wyborcza"

Justyna Suchecka TVN24

Łukasz Suda Radio Kolor 103 FM

Marcin Suder Freelancer, Lipków

Piotr Sworakowski Meloradio

Michał Szadkowski Newsweek

Katarzyna Szajowska Tygodnik "NIE"

Michał Szała nowinylokalne.pl

Katarzyna Szatyłowicz Polsat News

Wojciech Szczapa Romanowski metropoliabydgoska.pl

Paulina Szczepaniak Red. naczelna Telewizji Proart, Ostrów Wielkopolski

Dominik Szczepański Gazeta.pl

Jarosław Szczepański publicysta

Robert Szczerbaniak Łódź, publicysta, dziennikarz od 1989 roku

Agata Szczerbiak Tygodnik "Polityka"

Joanna Szczęsna emerytowana dziennikarka "Gazeta Wyborcza"

Agata Szczęśniak OKO.press

Agata Szczygielska-Jakubowska "Gazeta Wyborcza" Bydgoszcz

Mariusz Szczygieł Wydawnictwo Dowody

Bernadeta Szczypta Polskie Radio Rzeszów

Wojciech Szeląg Interia

Paula Szewczyk "Wysokie Obcasy"

Mariusz Szmidka Portal "Zawsze Pomorze"

Jacek Szmidt Twój Styl

Izabela Szolc Tygodnik NIE

Marta Szostkiewicz freelancerka

Adam Szostkiewicz Tygodnik "Polityka"

Iwona Szpala "Gazeta Wyborcza"

Bartosz Szpojda Portal Bushandbiwak.pl

Andrzej Szramka SDRP/Olsztyn/ emeryt

Dariusz Szreter Portal "Zawsze Pomorze"

Przemysław Szubartowicz publicysta

Hanna Szukalska-Kocejko OKO.press

Diana Szwajcer Onet.pl

Jakub Szymanek portalspozywczy.pl

Konrad Szymański emerytowany dziennikarz

Miłosz Szymański Podcast "Za Rubieżą"

Jakub Szymczak OKO.press

Agnieszka Szymkiewicz Swidnica24.pl

Janusz Szymonik Katowice, Trybuna Górnicza , portal netTG.pl

Leszek Szymowski Tygodnik Angora, Dwutygodnik Najwyższy Czas, SzymowskiTV

Łukasz Śmierciak Magazyn miejski Opole i kropka

Joanna Śpiechowicz Onet.pl

Andrzej Świątek były dziennikarz Głos Wielkopolski Poznań

Aleksander Świeyskowski emerytowany dziennikarz TVP

Małgorzata Święchowicz Newsweek

Ryszard Tański Dwutygodnik Puls Powiatu

Jacek Taran Tygodnik Powszechny

Marcin Terlik Onet.pl

Julia Theus OKO.press

Wojciech Tochman reporter

Władysław Tocki Kontakty

Michał Tomasik Radio TOK.FM wydawca

Zuzanna Tomaszewicz naTemat, dział Kultura

Natalia Tomczak redaktorka w Akademickim Informatorze Osób Niepełnosprawnych (AION) i aperiodyku "Silne!": "Słysząc inaczej"

Juliusz Tomczuk Portal Brzeg.com.pl

Piotr Topoliński Radio Nowy Świat

Katarzyna Trębacka reporterka

Paweł Truszczyński Radio ZET

Krzysztof Tubilewicz Radio 357

Witold Turant publicysta

Krzysztof Turowski emerytowany dziennikarz, Towarzystwo Dziennikarskie

Monika Tutak-Goll "Wysokie Obcasy"

Marek Twaróg Press.pl

Eugeniusz Twaróg Puls Biznesu

Marcin Twaróg Radio Eska

Marcin Tyc Parcele, Historia Bez Cenzury

Ewa Tyszko TV Toya Łódź

Dominik Uhlig "Gazeta Wyborcza"

Krzysztof Ulanowski dziennikarz niezależny

Tomasz Ulanowski "Gazeta Wyborcza"

Piotr Ulanowski fotoreporter współprac. "Newsweek Polska"

Jerzy Undro Press Club Polska

Mariusz Urbanek Tygodnik "Odra", Towarzystwo Dziennkarskie

Anna Wacławik-Orpik Radio TOK FM

Kuba Wajdzik Portalmedialny.pl

Adam Wajrak "Gazeta Wyborcza"

Ewa Walas Gazeta.pl

Karolina Walczowska Onet.pl

Weronika Waldon Onet.pl

Paweł Walewski Tygodnik "Polityka"

Natalia Waloch Wysokie Obcasy/ Agora

Marcin Walter Radio Kolor

Monika Waluś Onet.pl

Marek Wałuszko portal Gdansk.pl

Marcel Wandas OKO.press

Artur Warcholiński TVN24

Ryszard Warta były dziennikarz Nowości. Dziennika Toruńskiego

Jan Krzysztof Wasilewski niezależny wydawca

Diana Wawrzusiszyn Onet.pl

Kornel Wawrzyniak Tygodnik "Przegląd"

Jakub Wątor Magazyn Spider’s Web+

Jerzy Weber emerytowany dziennikarz "Z dnia na dzień" (1982); "Solidarność AR" (1982-1985)

Jakub Wencel "Gazeta Wyborcza"

Marcin Wesołek kierownik działu Sport "Gazeta Wyborcza"

Piotr Wesołowski TvToya

Bartosz Węglarczyk Onet.pl

Miłosz Węglewski Newsweek

Maciej Wiącek Radio Płock FM

Mirosław Wieczorek News4Media

Wojciech Wieczorek red.nacz. tygodnika "Twoje Tychy"

Bartosz Wieliński "Gazeta Wyborcza"

Dominika Wielowieyska "Gazeta Wyborcza" , TOK FM

Janusz Wiertel Towarzystwo Dziennikarskie

Iza Wierzbicka OKO.press

Jagienka WIlczak Tygodnik "Polityka"

Przemysław Wilczyński "Tygodnik Powszechny"

Judyta Wilgocka "Gazeta Wyborcza"

Michał Wilgocki "Gazeta Wyborcza"

Marcel Wilk Lwowek24.pl

Przemysław Wiszniewski Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Joanna Wiśniowska "Gazeta Wyborcza"

Radomir Wit TVN24

Piotr Witek TVN24

Mariusz Włoch Super Nowości, Rzeszów

Jarosław Włodarczyk Press Club Polska, International Association of Press Clubs

Paweł Wodniak FaktyOswiecim.pl

Jola Wodniak FaktyOswiecim.pl

Zofia Wojciechowska dziennikarka niezależna

Grzegorz Wojciechowski Lewicowy Dolny Śląsk

Tomasz Wojciechowski Skiinfo.pl

Jakub Wojciechowski freelancer

Jakub Wojtaszczyk Magazyn Replika

Cezary Wojtczak Polskie Radio PiK

Dawid Wojtowicz naTemat

Marta Woźniak "Gazeta Wyborcza"

Karolina Wójcicka "Dziennik Gazeta Prawna"

Rafał Wójcik "Gazeta Wyborcza"

Aleksy Wójtowicz Warszawa, Magazyn Szum

Natalia Wrocławska Śląska Opinia

Piotr Wróbel Auto.dziennik.pl

Jakub Wróblewski Wiadomości Blisko Ciebie

Andrzej Wrzeszcz emerytowany dziennikarz

Alan Wysocki naTemat

Grzegorz Wysocki Gazeta.pl

Katarzyna Wyszomierska Towarszystwo Dziennikarskie

Patrycjusz Wyżga Wirtualna Polska

Marek Zaborski TV Toruń

Marcin Zaborski TVN24

Michał Zaczyński freelancer

Adam Zadworny "Gazeta Wyborcza"

Agnieszka Zagner Tygodnik "Polityka"

Sławomir Zagórski OKO.press

Maciej Zakrocki TOK FM

Wawrzyniec Zakrzewski Radio TOK FM

Marcin Zaremba Warsztaty dziennikarskie na WH UW „Polityka”

Aleksandra Zawisza-Wiatrowska Sieciowa Telewizja Obywatelska Video-KOD

Wiesław Zdanowicz b. dziennikarz i red. nacz. tygodnika "Dzień za Dniem" (Lubuskie)

Daniel Zdanowski Redaktor Klik

Marta Zdzieborska Press

Edyta Zielińska-Dao Quy "Gazeta Wyborcza"

Robert Zieliński TVN24

Ewa Zielniewicz-Kaczmarek dziennikarka niezależna

Urszula Ziemska Onet.pl

Anna Zimny-Zając MedOnet.pl

Małgorzata Ziółkowska dawniej Radio Grudziądz

Katarzyna Ziółkowska-Dąbek radio Eska Śląsk

Grzegorz Zmuda Emerytowany dziennikarz Polskiego Radia Katowice

Piotr Zorć Radio TOK FM

Ernest Zozuń Radio 357

Anna Zych Trybuna Górnicza , nettg.pl

Adam Zys Magazyn whiteMAD

Paulina Zywar Onet.pl

Krzysztof Zyzik Tygodnik O!Polska

Jacek Żakowski Tygodnik "Polityka"

Agnieszka Żądło Newsweek

Aleksandra Żelazińska Tygodnik "Polityka"

Małgorzata Żerwe Gdańsk-Berlin, do 2018 Radio Gdańsk, obecnie freelance

Małgorzata Żochowska Radio ZET

Tomasz Żółciak "Dziennik Gazeta Prawna"

Grzegorz Żurawiński emerytowany dziennikarz

Marcin Żyła Tygodnik Powszechny

Szymon Żyśko dziennikarz niezależny