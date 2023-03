Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Czy wspólna lista opozycji jest jeszcze możliwa; dlaczego nawet największe afery i skandale nie szkodzą PiS; jak o higienę i wygląd dbają polscy mężczyźni; czy czeka nas powtórka krachu z 2008 r. – to tylko wybrane tematy z najnowszej „Polityki”. Zapraszamy do lektury całego numeru.

W najnowszej „Polityce” naszym głównym tematem jest tzw. wspólna lista opozycji w zbliżających się wyborach do Sejmu. Czy ten pomysł jest jeszcze realny, dlaczego budzi takie opory w części antyPiS-u, co musiałoby się stać, aby powrócono do tej koncepcji, czy byłaby to gwarancja pokonania obecnego obozu władzy? O klątwie jednej listy i czy można ją przełamać – pisze w okładkowym tekście Rafał Kalukin.

Ponadto w najnowszym wydaniu „Polityki”:

• Marcin Duma, szef sondażowni IBRiS, w rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem mówi o tym, kim jest dzisiaj dla Polaków Jan Paweł II, że niekoniecznie jest to postać tylko ze świata religijnego, i zastanawia się, czy spór o papieża może wpłynąć na wynik wyborów;

• Dlaczego nawet największe zdawałoby się afery i przekręty ze strony PiS nie działają, dlaczego nie wpływają na sondaże? Istnieją konkretne powody tłumaczące to zdumiewające zjawisko – opisuje je Mariusz Janicki;

• O zapominanej już katastrofie humanitarnej na polsko-białoruskiej granicy, o sytuacji prawnej i moralnej z tym związanej i o tym, czy można coś jeszcze zrobić dla imigrantów – pisze w poruszającej relacji Piotr Pytlakowski;