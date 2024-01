5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Koalicja Obywatelska i Lewica pójdą osobno do wyborów samorządowych; śledztwo w sprawie fuzji Orlenu i Lotosu; Radosław Sikorski w Berlinie; propozycja zmiany konstytucji i tragedia na Śnieżce.

1. KO i Lewica osobno, przynajmniej do sejmików

Premier Donald Tusk poinformował, że zapadła decyzja o złożeniu wniosku o rejestrację komitetu wyborczego KO na wybory samorządowe przypadające 7 kwietnia. To oznacza, że fiaskiem zakończyły się rozmowy o wspólnym starcie KO i Lewicy na poziomie sejmików wojewódzkich. Partie koalicji rządowej pójdą do wyborów na trzech listach: KO, Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL) oraz Lewicy.

Premier na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu nawiązał do wyborów do sejmików, które, jak mówił, „ze względu na skalę i ordynację przypominają wybory parlamentarne”. „Zakładam, że na wszelki wypadek, skoro 15 października ten model osiągnął sukces, nie zmieniajmy tej konfiguracji” – powiedział Tusk. Jego zdaniem „ryzyko jest niewielkie”: „Niezależnie od tego, w jakiej konfiguracji byśmy szli, to wydaje się, że wyniki będą mniej więcej podobne” – ocenił premier.

„Ręczę, że użyję całego swojego autorytetu, jeśli go mam wśród koalicjantów, by nawet gorąca kampania wyborcza nie poróżniła nikogo w koalicji 15 października. Jestem właściwie pewien, że to się uda” – powiedział Tusk.

2. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fuzji Orlenu i Lotosu

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Płocku. Chodzi m.in. o podejrzenie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Orlenu oraz inne osoby i wyrządzenia szkody nie mniejszej wartości niż 4 mld zł.

„Śledztwo wszczęto w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu PKN Orlen, a także inne osoby zajmujące się sprawami majątkowymi tej spółki, w związku z prowadzeniem negocjacji, ustalaniem warunków i podpisaniem umów w sprawie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos w Gdańsku, a następnie podpisania umów związanych ze zbyciem udziałów na rzecz Saudi Aramco, czym wyrządzono PKN Orlen szkodę w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 4 mld zł”, powiedziała PAP prokurator Śmigielska-Kowalska, rzeczniczka płockiej Prokuratury Okręgowej.

Postanowienie o wszczęciu postępowania wydano 22 stycznia. Jednym z wątków „będzie zbadanie ewentualnego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby sprawujące nadzór na procesem połączenia, chociażby prezesa UOKiK”. Śmigielska wyjaśniła, że śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniach, które wpłynęły tam m.in. w styczniu 2023 r., a złożone zostały m.in. przez posłankę KO Agnieszkę Pomaską.

3. Radosław Sikorski z wizytą w Berlinie

„Europejskie, demokratyczne Niemcy są naszym sojusznikiem” – stwierdził minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który spotkał się we wtorek w Berlinie ze swoją odpowiedniczką Annaleną Baerbock. Podkreślił, że powinny powrócić partnerskie stosunki między demokratycznymi Niemcami a Polską. „Cieszę się, że moja wizyta może być – mam nadzieję, że będzie – ważnym krokiem ku normalizacji naszych stosunków” – stwierdził szef polskiej dyplomacji.

Elementem tej normalizacji ma być m.in. powrót do regularnych konsultacji międzyrządowych Polski i Niemiec. Sikorski wyraził też nadzieję, że rząd niemiecki znajdzie „twórczy sposób” na wyrażenie moralnej odpowiedzialności za straty Polski poniesione podczas II wojny światowej. Ocenił, że to zadośćuczynienie musi mieć także wymiar finansowy.

„Zależy nam na konstruktywnej współpracy jako członków tej samej europejskiej rodziny i sojuszników w NATO. Będziemy poszukiwać pól, na których możemy coś zrobić wspólnie, zarówno dwustronnie, jak i w polityce europejskiej i międzynarodowej” – powiedział Sikorski. Jak podkreślił, nie oznacza to, że we wszystkim będziemy się zgadzali, bo między sąsiadami zawsze są jakieś różnice interesów. Zapewnił jednak, że „można do tego mieć podejście konstruktywne i przede wszystkim pozbawione konfrontacyjnej retoryki”.

Baerbock podczas wspólnej konferencji prasowej z Sikorskim podkreśliła, że „Niemcy i Polska są całkowicie zgodne, stoimy w dalszym ciągu mocno u boku Ukrainek i Ukraińców w ich walce o wolność, wsparcie dla Ukrainy jest dalej udzielane tak długo, jak będzie to konieczne”. „Dzisiaj dla nas wszystkich jest jasne – bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo państw bałtyckich jest naszym bezpieczeństwem, nas wszystkich, i tego bezpieczeństwa bronimy wspólnie jako sojusznicy w NATO” – podkreśliła niemiecka minister.

4. Zmiana konstytucji odblokuje Trybunał Konstytucyjny?

Premier Donald Tusk poinformował na wtorkowej konferencji prasowej, że rozpoczęły się prace w zespole międzyresortowym z inicjatywy ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Ich efektem będzie propozycja „prostej zmiany konstytucji”. Szef rządu dodał, że „ta zmiana musi być tak skrojona, by uratować fundamenty ładu prawnego przez np. uznawane przez wszystkich wybory do Trybunału Konstytucyjnego”.

„Bardzo chcielibyśmy – i to w niczyim interesie – zmienić konstytucję tylko po to, by móc wybrać na nowo te instytucje, np. Trybunał Konstytucyjny. Żeby wszystkie strony politycznych konfliktów i wszystkie państwowe instytucje powiedziały: OK, tak, będziemy respektować, szanujemy tak wybrany Trybunał” – podkreślił Tusk.

„Stąd propozycja, żeby np. zmienić konstytucję i jak najszybciej przegłosować nowy kształt Trybunału Konstytucyjnego większością, która gwarantuje, że udział w tym ma zarówno rządząca koalicja, jak i opozycja” – zapowiedział premier. „By bez porozumienia między opozycją a rządzącymi taka zmiana nie była możliwa”.

5. Nie żyją dwie osoby, które spadły ze zbocza Śnieżki

Do wypadku doszło ok. godz. 14 na północnym zboczu Śnieżki. Adam Tkocz, p.o. naczelnika grupy karkonoskiej GOPR, powiedział PAP, że ratownicy otrzymali zgłoszenie o trzech osobach, które idąc zboczem, zsunęły się do Kotła Łomniczki tzw. rynną śmierci. „Na miejsce zdarzenia wysłaliśmy ratowników, pomagają nam też ratownicy z czeskiej Horskiej Służby” – powiedział Tkocz.

Po godz. 16 rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze podinspektor Edyta Bagrowska poinformowała, że ratownicy znaleźli ciała dwóch osób. „To mężczyźni, obywatele Polski” – powiedziała. Ratownicy szukali jeszcze trzeciej osoby, ponieważ z informacji przekazanych przez zgłaszających wypadek wynikało, że ze zbocza Śnieżki zsunęły się trzy osoby. Do akcji ratunkowej skierowano m.in. trzy śmigłowce.