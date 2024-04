Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Na wyjątkowo długą majówkę przygotowaliśmy wiele aktualnych tematów i dwa specjalne dodatki. W numerze między innymi: co ujawniają komisje śledcze, rozmowa z Radosławem Sikorskim, kto w Polsce kradnie rowery, co to jest pokolenie Erasmusa, czy Kościół może się sam naprawić. A następny numer w środę 8 maja. Miłego czytania!