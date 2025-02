Ruszyło śledztwo ws. „dwóch wież”. Do Polski wraca zima. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Ruszyło śledztwo ws. Srebrnej i „dwóch wież”; prokurator od „zamachu stanu” zawieszony; rosyjski samolot wleciał w polską przestrzeń powietrzną; Trump nie chce kupować Strefy Gazy, a po prostu ją „mieć”; do Polski wraca zima.

1. Ruszyło śledztwo ws. Srebrnej i „dwóch wież”

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież, czyli planowanej budowy dwóch wieżowców na działce należącej do spółki Srebrna. Śledztwo dotyczy podejrzenia wprowadzenia w błąd austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera i doprowadzenia go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, w kwocie nie mniejszej niż 1,3 mln euro.

Jak poinformował rzecznik prokuratury, śledztwo ma na celu wyjaśnienie, czy osoba działająca w imieniu spółki Srebrna wprowadziła Birgfellnera w błąd co do posiadania uprawnień do podejmowania decyzji i zamiaru wywiązania się z zapłaty za zlecone prace. Chodzi o działania związane z przygotowaniem inwestycji budowlanej.

Przypomnijmy, że w 2019 r. prokuratura prowadziła już postępowanie w tej sprawie. Zostało ono umorzone z powodu braku dokumentów potwierdzających poniesione przez Birgfellnera koszty. Pełnomocnicy austriackiego biznesmena uważali tę decyzję za niesłuszną.

Tym razem sprawę prowadzi prokurator Ewa Wrzosek. Zgodnie z zapowiedziami prokuratury wśród osób wezwanych na przesłuchania może znaleźć się prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński, pytany o wszczęcie śledztwa, stwierdził, że jest to „walka” przeciwko niemu i że cała sprawa dotyczy „fikcyjnych spraw”. Dodał, że budowa „wysokiego budynku” była w sferze zamiarów i nie jest przestępstwem, a działania spółki Srebrna były zgodne z kodeksem handlowym. Kaczyński zadeklarował, że stawi się w prokuraturze, jeśli zostanie wezwany, ale zaznaczył, że uważa obecną prokuraturę za „nielegalną”.

2. Prokurator od „zamachu stanu” zawieszony

Prokurator generalny Adam Bodnar zawiesił swojego zastępcę prok. Michała Ostrowskiego, który z inicjatywy prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego wszczął śledztwo w sprawie „zamachu stanu”. Ostrowski został zawieszony w obowiązkach na okres sześciu miesięcy. Prokuratura Krajowa zarzuca mu „oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa”, m.in. wszczęcie i prowadzenie śledztwa bez rejestracji w systemie ewidencyjnym prokuratury.

Sam prok. Ostrowski twierdzi, że nie popełnił żadnego przewinienia dyscyplinarnego, a Prokurator Generalny był informowany o wszystkich jego działaniach.

Adam Bodnar uzasadniał, że nie ma zgody na łamanie podstawowych zasad funkcjonowania prokuratury. Działania wobec Ostrowskiego zostały podjęte w ramach dbania o „zaufanie społeczeństwa do prokuratury oraz o zasady prowadzenia postępowań”.

Decyzja o zawieszeniu prok. Ostrowskiego nie jest prawomocna, ale jest natychmiast wykonalna. Ostrowskiemu przysługuje prawo odwołania się do sądu dyscyplinarnego.

Po zawiadomieniu Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez prok. Ostrowskiego.

3. Rosyjski samolot nad Polską

We wtorek 11 lutego o godz. 14:09 rosyjski samolot Su-24MR naruszył polską przestrzeń powietrzną nad wodami terytorialnymi RP we wschodniej części Zatoki Gdańskiej. Samolot, który wystartował z obwodu królewieckiego, przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej przez 1 min. i 12 s, wnikając na maksymalną głębokość 6,5 km.

Zdarzenie zostało zaobserwowane przez systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP. Po interwencji nawigatora Sił Zbrojnych FR samolot zmienił kurs i opuścił polską przestrzeń powietrzną.

Polskie służby dyżurne monitorujące przestrzeń powietrzną nawiązały kontakt ze stroną rosyjską, która potwierdziła naruszenie i poinformowała, że przyczyną była awaria systemu nawigacyjnego samolotu Su-24MR.

„Obsada systemu obrony powietrznej RP prowadzi całodobową obserwację polskiej przestrzeni powietrznej, pozostając w ciągłej gotowości do zapewnienia jej bezpieczeństwa” – zapewniło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie na portalu X.

4. Trump chce „mieć” Strefę Gazy

Podczas spotkania z goszczącym w Waszyngtonie królem Jordanii Abdullahem II amerykański prezydent oświadczył, że nie zamierza kupować Strefy Gazy, a po prostu ją „mieć”. Część mieszkańców ma zostać według Donalda Trumpa przesiedlona do Jordanii.

Prezydent USA wyraził przekonanie, że jego plan aneksji i wysiedlenia Palestyńczyków cieszy się dużym poparciem i zbagatelizował obawy o opór, oskarżenia o czystkę etniczną i destabilizację regionu. Zapowiedział stworzenie dla Palestyńczyków „pięknego miejsca” z nowymi domami, opieką medyczną i bezpieczeństwem.

Na briefingu prasowym król Jordanii unikał bezpośredniej oceny wypowiedzi Trumpa, przekazał natomiast, że wraz z Egiptem i innymi państwami arabskimi przedstawi alternatywny plan. Zapowiedział przyjęcie 2 tys. chorych palestyńskich dzieci i współpracę z innymi państwami w opiece nad kolejnymi.

„Pomysł Trumpa, jeden z najbardziej nierealistycznych i najgłupszych jego pomysłów (a konkurencja jest duża), odrzucony przez wszystkie kraje arabskie, spotyka się z powszechnym potępieniem” – referuje sprawę prosto z Waszyngtonu Tomasz Zalewski. Przypomina też słowa Josha Rogina z „Washington Post”, że „próba przymusowego przesiedlenia ludności to czystka etniczna, zbrodnia wojenna”.

5. Do Polski wraca zima. Na tydzień?

W najbliższych dniach Polskę czeka ochłodzenie. Temperatura w nocy może spaść poniżej –10 st. C, a w niektórych regionach nawet do –15 st. C. W ciągu dnia również będzie zimno, z temperaturami poniżej zera.

Na wschodzie i północnym wschodzie kraju utrzyma się słoneczna pogoda, ale w pozostałych regionach zachmurzenie wzrośnie i możliwe są słabe, przelotne opady śniegu.

Szczególnie mroźnie będzie między 15 a 20 lutego, kiedy to do Polski napłynie arktyczne powietrze. W niektórych regionach temperatura może spaść nawet poniżej –25 st. C, a lokalnie nawet do –40 st. C.

Fala mrozu potrwa prawdopodobnie do połowy przyszłego tygodnia, czyli do 19–20 lutego. Wtedy to nastąpi ocieplenie, a temperatura zacznie przekraczać 0 st. C. Pod koniec lutego możliwe są nawet temperatury powyżej 10 st. C.