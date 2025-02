Pożegnaliśmy Mariana Turskiego. Niemcy zagłosowali. Wojna w Ukrainie trwa już trzy lata. Pięć tematów na dziś

Pożegnaliśmy Mariana Turskiego; CDU wygrała wybory w Niemczech; dziś mijają trzy lata od wybuchu wojny w Ukrainie; Izrael wysłał czołgi na Zachodni Brzeg; papież nadal w stanie krytycznym.

1. Pożegnaliśmy Mariana Turskiego

Marian Turski, Ocalony i jeden z ostatnich świadków Zagłady, historyk, dziennikarz, działacz społeczny, inicjator i współzałożyciel Muzeum Polin, spoczął na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie żegnany przez bliskich, ludzi polityki i kultury. Przybyli przedstawiciele władz, rodzina, przyjaciele, wśród nich prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Uroczystości pogrzebowe zainaugurował naczelny rabin Polski Michael Schudrich, który po hebrajsku odmówił Psalm 23.

Po modlitwie głos zabrali m.in. wnuczka Turskiego Klaudia Siczek i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. „Mimo że przeżył piekło Auschwitz, nie pozwolił, by nienawiść zatruła jego serce” – podkreślił w swoim przemówieniu przewodniczący Stowarzyszenia ŻIH Piotr Wiślicki. „Marianie, tak bardzo byłby potrzebny teraz twój głos, komentarz i ty. Pytany, jak długo można mówić o Holokauście, odpowiadał: jeśli wy nie zapomnicie, ja będę milczeć. Teraz milczysz, Marianie, ale my nie zapomnimy świadectwa twojego życia. Jesteśmy twoimi uczniami i dłużnikami. »Polin« w języku hebrajskim oznacza też: »tu odpoczniesz«. To była deklaracja nadziei dla osób osiedlających się na tej ziemi. Twój lud, polscy Żydzi, zostali z tej ziemi brutalnie wyrwani, ale dzięki tobie pozostaną na zawsze częścią Polski, a ich los będzie wieczną przestrogą. Tu odpoczniesz, Marianie, po długim, bolesnym i pięknym życiu” – żegnał Turskiego Jerzy Baczyński, redaktor naczelny „Polityki”, której działowi historycznemu Turski szefował niemal 70 lat.