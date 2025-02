Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Żegnamy Mariana Turskiego; o „negocjacjach pokojowych” Trumpa z Putinem; nowa faza kampanii: jakie są szanse kandydatów; dobrzy psychoterapeuci i pseudoterapeuci; rozmowa z Danielem Olbrychskim; kariera tłumacza migowego; Pomorze nowym Śląskiem? To wszystko i jeszcze więcej w nowej „Polityce”.

• Michał Fiszer , który we współpracy z synem Jackiem opisuje na portalu Polityka.pl wojnę w Ukrainie od jej pierwszego dnia – w rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem mówi o jej militarnym przebiegu, fazach, ofensywach, a także o prognozach rozwoju sytuacji na froncie.

• O „negocjacjach pokojowych” Trumpa z Putinem w sprawie Ukrainy , co się wydarzyło w Arabii Saudyjskiej, jaki może być ciąg dalszy tych kontrowersyjnych rozmów – pisze Łukasz Wójcik.

• Zaczyna się nowa faza kampanii prezydenckiej w Polsce, już widać, jak działają strategie, wizerunki kandydatów, pomysły: jak zatem wyglądają szanse pretendentów, co mówią sondaże, co się sprawdza w kampaniach, a co nie – analizuje Mariusz Janicki.

• O porwaniach i próbach uprowadzenia dzieci, a takich przypadków jest ostatnio dużo, oraz o tym, czy organy ścigania przywiązują do takich zdarzeń wystarczającą wagę – pisze Violetta Krasnowska.

• Psycholożka kliniczna prof. Barbara Józefik i psychiatra prof. Bogdan de Barbaro w rozmowie z Ewą Wilk mówią o tym, czym się różni dobry psychoterapeuta od pseudoterapeuty, i o tym, jak właściwe terapie mogą pomóc młodym ludziom, a źle prowadzone zaszkodzić.

• W naszym cyklu „Odchodzić po ludzku” tym razem reportaż Marcina Kołodziejczyka o starości i odchodzeniu na wsi.

• Daniel Olbrychski, legendarny aktor grający w kilku z najważniejszych polskich filmów, z okazji 80. urodzin opowiada o swoim życiu, graniu, sukcesach i rozterkach – rozmowę przeprowadził Janusz Wróblewski.

• Tłumacze języka migowego robią czasami medialne kariery; jak wygląda praca tłumaczy, jak poznali język migowy, jakie ich spotykają trudności i satysfakcje – o tym w tekście Norberta Frątczaka.

• Czy polskie porty staną się kołem zamachowym gospodarki, a Pomorze nowym Śląskiem – takim rządowym planom przyjrzał się Adam Grzeszak.

• Co się dzieje w Ukrainie w tym gorącym okresie, kiedy zapewne ważą się losy tego kraju – pisze o tym z miejsca wydarzeń Paweł Reszka.

I jeszcze w nowej „Polityce: • jak Szwedki odwracają się od feminizmu; • kim byli kanibale z Ojcowa; • jakie były dzieje Grenlandii, na którą zakusy ma prezydent Trump; • jak wyglądała ciągnąca się przez wieki historia przesiedleń.

