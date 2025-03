Izrael zaatakował Gazę. Jest kolejny chory z objawami błonicy. 5 ważnych tematów na dziś

Izrael wznowił ataki w Strefie Gazy; Trump z Putinem porozmawiają o „podziale pewnych aktywów”; USA i Izrael chcą przesiedlić Gazańczyków do Syrii; hucpa PiS nad grobem Barbary Skrzypek; błonica w Polsce – jakie są objawy, jakie możliwe scenariusze we Wrocławiu?

1. Izrael zaatakował Gazę

W nocy z poniedziałku na wtorek Izrael przeprowadził serię nalotów w Strefie Gazy, a izraelska armia i agencja bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet nazwały je „rozległymi atakami na cele terrorystyczne” Hamasu. W komunikacie podkreślono też, że uderzenia są wymierzone w cywilną i wojskową hierarchię organizacji i są następstwem „wielokrotnej odmowy uwolnienia zakładników”. „Siły Obronne Izraela uderzają obecnie w cele organizacji terrorystycznej Hamas w całej Strefie Gazy, dążąc do osiągnięcie założeń wojennych ustalonych przez przywódców politycznych, w tym uwolnienia wszystkich naszych zakładników – zarówno żywych, jak i poległych” – dodano w oświadczeniu.

Według pierwszych doniesień palestyńskich zaatakowano kilkadziesiąt celów w całej Gazie, co spowodowało śmierć co najmniej 220 osób, w tym dzieci.

Tło decyzji premiera Beniamina Netanjahu o wznowieniu ataków przeciwko Hamasowi po niemal dwumiesięcznym rozejmie przedstawia dla nas Agnieszka Zagner.

2. Trump z Putinem o „podziale aktywów”

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że we wtorek planuje odbyć rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Jak to zreferował dziennikarzom na pokładzie Air Force One, „chcemy zobaczyć, czy możemy zakończyć tę wojnę. Może możemy, może nie, ale myślę, że mamy na to bardzo duże szanse”.

Rozmowa o rozejmie między Rosją a Ukrainą ma dotyczyć „podziału pewnych aktywów”. „Będziemy rozmawiać o ziemi. Będziemy rozmawiać o elektrowniach” – wyliczał prezydent USA.

Wspólne stanowisko przed rozmową przywódców USA i Rosji omówili także prezydenci Ukrainy i Francji. Emmanuel Macron oświadczył na X po spotkaniu, że „akceptując propozycję USA dotyczącą 30-dniowego zawieszenia broni, prezydent Zełenski wykazał się odwagą. Teraz Rosja musi udowodnić, że naprawdę chce pokoju”. Zełenski w swoim codziennym nagraniu zauważył tymczasem, że „zaraz minie tydzień”, a Rosja wciąż nie mówi „tak” dla rozejmu. „Dla wszystkich na świecie jest oczywiste, że Putin przeciąga tę wojnę”.

3. USA i Izrael przesiedlą Gazańczyków do Syrii?

USA i Izrael rozważają przesiedlenie mieszkańców Strefy Gazy do Syrii, Sudanu i Somalii – poinformowały stacja CBS i agencja AP. Biały Dom miał kontaktować się w tej sprawie z nowym rządem Syrii. Urzędnicy w Damaszku zaprzeczają jednak, by prowadzono takie rozmowy.

Doniesienia AP potwierdzają, że USA i Izrael sondowały także możliwość relokacji Gazańczyków w Sudanie i Somalii. Władze Sudanu odrzuciły propozycję, a przedstawiciele Somalii twierdzą, że nic im o niej nie wiadomo. Jako miejsce przesiedlenia rozważano również Somaliland.

Prezydent USA Donald Trump zaproponował oddanie Strefy Gazy pod amerykańską kontrolę i przesiedlenie Palestyńczyków do krajów arabskich, m.in. Egiptu i Jordanii. Kraje te odrzuciły ten plan, w zamian proponując odbudowę Gazy i utworzenie państwa palestyńskiego.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu określił plan Trumpa mianem „jedynego realnego rozwiązania”.

4. Hucpa PiS nad grobem Barbary Skrzypek

„Mamy pierwszą ofiarę śmiertelną demokracji walczącej” – oświadczył w poniedziałek przed budynkiem Prokuratury Okręgowej w Warszawie Jarosław Kaczyński, odnosząc się do śmierci Barbary Skrzypek. Prezes PiS łączy ją z wcześniejszym o kilka dni przesłuchaniem swojej współpracowniczki – w charakterze świadka – w śledztwie dotyczącym spółki Srebrna i tzw. dwóch wież. To prokuratorzy, na czele z referentką sprawy prok. Ewą Wrzosek, mają być według Kaczyńskiego winni śmierci kobiety.

„Świadek nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń co do formy i długości przesłuchania w charakterze świadka, a prócz problemów z czytaniem nie zgłaszała żadnych dolegliwości zdrowotnych” – kontrowała w poniedziałek wieczorem warszawska prokuratura okręgowa. Prok. Wrzosek zapewniła, że pełnomocnik Skrzypek także nie zgłosił żadnych uwag co do przebiegu przesłuchania, a obecny na nim mec. Jacek Dubois, pełnomocnik pokrzywdzonego Geralda Birgfellnera, podkreślał w wypowiedziach dla mediów, że spełniało ono najwyższe standardy, a sama przesłuchiwana była w dobrym humorze i nie wyrażała chęci, by w przesłuchaniu uczestniczył jej przedstawiciel. Fakt, że nie pozwolono mu na towarzyszenie swojej klientce, to główny motyw oskarżeń formułowanych przez środowisko PiS wobec prokuratury.

A ta – jak zauważa na naszych łamach Ewa Siedlecka – „jest od tego, żeby przesłuchiwać, zaś procedury służą do tego, żeby nie było nadużyć”. Jak przekonuje, „w tej sprawie nie wiadomo nic o tym, by nie były przestrzegane”, jednak partia Kaczyńskiego już rozpoczęła tworzenie wokół niej mitu według znanego schematu. Siedlecka objaśnia, jak przenikają się tu aspekt polityczny z prawnym. I podkreśla, że hucpę polityczną uprawianą przez PiS na śmierci Skrzypek „trzeba zwalczać politycznie”.

Jak PiS rozegra politycznie śmierć Barbary Skrzypek i czy Jarosław Kaczyński nie przeszarżuje, zastanawia się z kolei prof. Jan Hartman. Politycy z pewnością wykorzystają to smutne i tragiczne zdarzenie w kampanii wyborczej, ale jak daleko się posuną?

5. Błonica w Polsce – co dalej?

Błonica we Wrocławiu to coś więcej niż medyczna ciekawostka. To ostrzeżenie, które musimy wziąć sobie do serca. Szczególnie że hospitalizowane od kilku dni dziecko może nie być jedynym zakażonym. W trakcie diagnozowania jest osoba dorosła, która kontaktowała się wcześniej z chorym dzieckiem, a obecnie ma objawy ciężkiej anginy.

Ponieważ rodzina (prawdopodobnie już) zakażonego dziecka podróżowała do Polski z wakacji w Afryce dwoma lub trzema samolotami, Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wszczął dochodzenie epidemiologiczne, próbując ustalić, kto miał z nimi kontakt. Czy wśród pasażerów samolotów, którzy mieli miejsca najbliżej, znalazły się osoby, które również mogły być nieodporne?

Jakie są objawy błonicy, co wiemy o tej chorobie, a przede wszystkim – jakie są możliwe scenariusze sytuacji we Wrocławiu, tłumaczy Paweł Walewski.