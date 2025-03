„Treściwa i szczera” rozmowa Trump–Zełenski. Piesiewicz gra na zwłokę. 5 tematów na dziś

Przywódcy USA i Ukrainy rozmawiali przez godzinę; szczyt unijny w Brukseli; Radosław Piesiewicz gra na zwłokę; weszło w życie wcześniakowe; rozpoczął się turniej tenisowy w Miami.

1. „Fantastyczna”, „treściwa i szczera” rozmowa

We wspólnym komunikacie sekretarza stanu USA Marco Rubio i doradcy Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Mike’a Waltza telefoniczną rozmowę Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego określono mianem „fantastycznej”. Przywódcy mieli być na łączach przez ponad godzinę. Poprzednie ich spotkanie zakończyło się awanturą w Gabinecie Owalnym.

W czwartek prezydent Ukrainy podziękował Trumpowi za „owocny początek” prac zespołów negocjacyjnych z obu krajów na rzecz zakończenia wojny. Przywódcy zgodzili się na „częściowe zawieszenie broni” dotyczące ataków na infrastrukturę energetyczną. Na takie porozumienie przystał Putin we wtorkowej rozmowie z Trumpem.

„Treściwa i szczera” – napisał na portalu X po rozmowie z amerykańskim przywódcą Wołodymyr Zełenski. Jak zaznaczył, amerykańskie i ukraińskie zespoły negocjacyjne są gotowe, by ponownie spotkać się w Arabii Saudyjskiej w najbliższym czasie i uzgodnić dalsze kroki. Na razie w Rijadzie spotkają się – bez Ukrainy – przedstawiciele USA i Rosji.

2. Szczyt UE w Brukseli

Kolejne posiedzenie Rady Europejskiej ma dotyczyć konkurencyjności i budżetu. W środę, dzień przed szczytem, Komisja Europejska przedstawiła tzw. białą księgę. W dokumencie wskazano siedem obszarów, których wypełnienie jest kluczowe dla wzmocnienia obronności Unii Europejskiej. To m.in. obrona powietrzna i przeciwrakietowa, systemy artyleryjskie, „strategiczne czynniki wspomagające, zdolności bojowe i ochrona infrastruktury krytycznej”. Chodzi m.in. o powstającą na wschodniej granicy Polski Tarczę Wschód.

W Brukseli mają też być omawiane ramy finansowe obejmujące lata 2028–35.

O godz. 11:30 w czwartek liderzy połączą się online z Wołodymyrem Zełenskim. O 13:30 spotkają się z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem.

3. Piesiewicz gra na zwłokę

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz znów przełożył pierwsze w tym roku posiedzenie zarządu, które miało się odbyć 25 marca. Tym razem nie podał zastępczego terminu. Jak tłumaczył, decyzja podyktowana jest brakiem wyników kontroli prowadzonych w PKOl przez NIK i Krajową Administrację Skarbową. Przekazał, że kontrola NIK potrwa do końca marca.

Pierwsze w 2025 r. spotkanie zarządu było zaplanowane na 24 lutego, ale Piesiewicz postanowił przesunąć je o miesiąc pod wpływem listu podpisanego przez przedstawicieli ok. 40 związków sportowych, w którym apelowano do niego o podanie się do dymisji. Od marca zeszłego roku prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem wystawiania przez Piesiewicza faktur bez pokrycia, fikcyjnej działalności pośrednika umów sponsorskich i narażenia koszykarskich podmiotów, na czele których stał, na szkodę wielkich rozmiarów. Konkretnie: 7,3 mln zł, czyli tyle, ile Piesiewicz wypłacił sobie w ramach prowizji od umów sponsorskich ze spółkami skarbu państwa tylko w latach 2022–24.

„Miał przy tym tupet: inkasował prowizje, wystawiając po prostu faktury na swoją jednoosobową działalność gospodarczą, obnosił się z zamiłowaniem do luksusu, a z PKOl zrobił sobie prywatny folwark” – pisze w nowej „Polityce” Marcin Piątek.

4. Weszło w życie wcześniakowe

Od 19 marca rodzice wcześniaków i dzieci wymagających hospitalizacji tuż po narodzinach mogą skorzystać z dodatkowego urlopu. Wydłużony urlop macierzyński przysługuje konkretnie rodzicom dzieci urodzonych przed 28. tygodniem ciąży lub tych, które w dniu narodzin ważyły nie więcej niż 1000 g. W takim przypadku chodzi o tydzień uzupełniającego urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu. Maksymalnie do 15 tygodni.

Do ośmiu tygodni dodatkowego urlopu przysługuje z kolei rodzicom dzieci, które przyszły na świat po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, ale przed ukończeniem 37. tygodnia. Z zasiłku będą mogli skorzystać oboje rodzice.

Wiceprezes Fundacji Koalicja dla Wcześniaka Elżbieta Brzozowska oceniła, że wydłużony urlop dla rodziców wcześniaków był długo wyczekiwanym rozwiązaniem: „To jest zniesienie absurdu, o które przez wiele lat apelowaliśmy”. Według niej nowe przepisy są sprawiedliwe i satysfakcjonujące.

5. Teraz Miami

Z Indian Wells tenisistki i tenisiści przenieśli się do Miami. Tutaj również rozgrywa się turniej rangi WTA 1000, więc stawka jest wysoka. W polskich barwach grają Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette i Hubert Hurkacz. Naszej najlepszej zawodniczce nie udało się obronić tytułu w Indian Wells, a przedtem w Dosze. W Ameryce w złości odbiła piłkę w publiczność, co nie umknęło uwadze kibiców i tenisowego świata.

Polka opublikowała oświadczenie w swoich social mediach. Pisze w nim m.in.: „To prawda – wyraziłam swoją frustrację w sposób, z którego nie jestem dumna. Moja intencją nigdy nie było wycelowanie piłki w kogokolwiek, ale jedynie wyładowanie frustracji przez odbicie jej o ziemię. Od razu przeprosiłam chłopca od podawania piłek, złapaliśmy kontakt wzrokowy i kiwnęliśmy do siebie głowami, gdy okazywałam swój żal związany z tym, do czego doszło zaraz obok niego. Widziałam wielu zawodników odbijających piłki dla wyładowania frustracji i, szczerze, nie spodziewałam się tak surowego osądu. Zazwyczaj kontroluję takie impulsy, więc półżartem mogę powiedzieć, że mój brak doświadczenia sprawił, że nie wycelowałam piłki odpowiednio w ferworze chwili”.

Iga Świątek pierwszy mecz w Miami rozegra w piątek z Caroline Garcią. Grały przeciw sobie w Indian Wells i Francuzka na pewno zechce wypaść lepiej (Polka wygrała pewnie 6:2, 6:0). Tytułu broni Amerykanka Danielle Collins. Kolejne turnieje będą rozgrywane już na mączce.