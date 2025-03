Sprytny rozejm. Zełenski: Rosja już manipuluje. Brutalne morderstwo nauczycielki. 5 tematów na dziś

Zawieszenie broni na Morzu Czarnym; desant na Grenlandię; nie będzie referendum we Wrocławiu; brutalne morderstwo nauczycielki; Iga Świątek walczy o półfinał w Miami.

1. Sprytny rozejm w Rijadzie

Druga runda rozmów w stolicy Arabii Saudyjskiej zakończyła się porozumieniem w sprawie zawieszenia broni na Morzu Czarnym. Według Wołodymyra Zełenskiego wchodzi ono w życie natychmiast, wraz z osiągniętym wcześniej 30-dniowym memorandum na atakowanie sektora energetycznego. Rosja opublikowała listę pięciu kategorii obiektów, rosyjskich i ukraińskich, objętych tymczasową ochroną. Tymczasem według ostatnich komunikatów Kremla zawieszenie broni zacznie obowiązywać dopiero po zniesieniu szeregu sankcji na rosyjskich armatorów i sektor rolniczy.

„Już teraz próbują zniekształcić porozumienia i faktycznie oszukać zarówno naszych mediatorów, jak i cały świat. Biały Dom opublikował absolutnie jasne oświadczenia. Każdy może zobaczyć, co mówią. I jest coś, o czym Kreml znowu kłamie: że rzekoma cisza na Morzu Czarnym zależy od kwestii sankcji i że rzekoma data rozpoczęcia ciszy w sprawie energii to 18 marca. Moskwa zawsze kłamie” – oświadczył ukraiński prezydent. „Przyglądamy się rosyjskim warunkom dotyczącym rozejmu na Morzu Czarnym, w tym zniesieniu sankcji” – zapowiedział z kolei prezydent USA Donald Trump.

„To dopiero lista warunków wstępnych. Gdy zostaną spełnione, Rosja łaskawie zasiądzie do dalszych rozmów” – zapowiadają w swoim codziennym raporcie z wojny Michał i Jacek Fiszerowie.

2. Desant na Grenlandię

Wiceprezydent J.D. Vance zapowiedział, że uda się z żoną w najbliższy piątek z wizytą na Grenlandię. Jak wyjaśniał, zapowiadana wizyta jego żony Ushy wzbudziła tyle podekscytowania, że „nie chce, by bawiła się tak dobrze sama”. Dlatego postanowił do niej dołączyć.

Vance odwiedzi amerykańską bazę na wyspie i „sprawdzi, co się dzieje z bezpieczeństwem na Grenlandii”. W bazie Pituffik (dawniej Thule) na północno-zachodnim wybrzeżu stacjonuje ok. 150 żołnierzy sił kosmicznych i powietrznych USA. Baza prowadzi działania związane z ostrzeganiem przed rakietami, nadzorem przestrzeni kosmicznej, dowodzeniem i kontrolą amerykańskich satelitów.

USA wywierają „nieakceptowalną presję” na Grenlandię – tak premier Danii Mette Frederiksen skomentowała wizytę, którą wkrótce na Grenlandii złoży amerykańska delegacja. Vance’owi prócz żony będą towarzyszyć m.in. Mike Waltz, doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego, oraz Chris Wright, sekretarz ds. energii.

3. Nie będzie referendum we Wrocławiu

Organizatorom zabrakło 10 tys. podpisów pod wymaganą liczbą 46 tys. Zgodnie z przepisami zbiórka podpisów mieszkańców popierających ideę referendum może trwać maksymalnie 60 dni. Ten czas upłynął w poniedziałek.

Kampania, w którą zaangażowały się różne struktury, aktywiści, ludzie związani z Konfederacją, ruchami antyszczepionkowymi, otrzymała oficjalne wsparcie PiS, który ograniczył się do deklaracji, nie angażując sił do zbierania podpisów pod wnioskiem. Twarzami kampanii stali się radni, którzy mandaty zdobyli w ostatnich wyborach samorządowych z list Koalicji Obywatelskiej, układanych pod patronatem Michała Jarosa, posła i wiceministra, który od kilku lat mniej lub bardziej formalnie deklarował chęć startu w wyborach na prezydenta miasta.

Maciej Słobodzian, prawnik, członek Rady Krajowej Zielonych kandydujący w ostatnich wyborach do rady miasta – cytowany przez Katarzynę Kaczorowską – napisał: „Zwycięzców jest dwóch: Jacek Sutryk oraz środowiska skrajnej prawicy”. Sutryk pozostanie prezydentem Wrocławia do 2029 r., chyba że zostanie skazany.

4. Brutalne morderstwo nauczycielki

„To była egzekucja. (...) Wiem, że to mocne słowa, ale adekwatne. Sprawca przyjechał z innego miasta, żeby z zimną krwią zabić bezbronną osobę. Zasadził się na nią, zaskoczył w bramie, nie dał szans na obronę lub ucieczkę” – w ten sposób Piotr Żytnicki w poznańskiej „Gazecie Wyborczej” opisuje brutalne morderstwo młodej nauczycielki z Szamotuł, które wstrząsnęło opinią publiczną.

Do zbrodni doszło 19 marca. Kobieta przed godz. 7 wychodziła z domu w Obrzycku do samochodu. Tam czekał napastnik. Zginęła na oczach sąsiadów, którzy zapamiętali jej ostatnie słowa.

Polonistkę zamordował 34-letni Paweł S., niekarany i nienotowany przez policję jej były uczeń. Ewelina była jego wychowawczynią w liceum ogólnokształcącym w latach 2006–09. Z powodu nieobecności chłopak nie ukończył trzeciej klasy. Nie wiadomo, co skłoniło go do zbrodni.

5. Iga Świątek walczy o półfinał w Miami

Ten turniej wieńczy sezon na kortach twardych, zawodniczki i zawodnicy przeniosą się wkrótce na mączkę (ulubioną nawierzchnię Igi Świątek). Ale przedtem czekają nas jeszcze kluczowe fazy rozgrywek w Miami. Rozstrzyga się właśnie skład półfinalistek. Już niestety wiadomo, że nie znajdzie się w nim Magda Linette, która w walce o ćwierćfinał sensacyjnie wyeliminowała Coco Gauff, trzecią rakietę świata i zawodniczkę gospodarzy. Polkę pokonała bez większych kłopotów Włoszka Jasmine Paolini, ale trzeba docenić, że drugi raz w karierze dobrnęła do tego etapu turnieju rangi 1000.

Iga Świątek swoje spotkanie rozegra w środę. Jej rywalką będzie Alexandra Eala, 19-latka z Filipin, 140. w rankingu WTA. W turnieju gra z dziką kartą i zaskakuje: jej wyższość musiały uznać już Madison Keys czy Paula Badosa. Mecz jest zaplanowany na godz. 18. O ile, tak jak we wtorek, w Miami nie spadnie deszcz.