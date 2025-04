Debata prezydencka w Końskich rozszerzona. Prawicowe telewizje zrobiły swoją na rynku miasta

Od rana trwało zamieszanie z debatą Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego w Końskich. Na koneckim rynku swoją zorganizowały sympatyzujące z PiS prawicowe telewizje. Do Końskich wyruszyli też inni kandydaci, choć nie wszyscy.

Po godz. 18 Trzaskowski opublikował oświadczenie. Stwierdził, że skoro do miasta zmierzają na debatę inni politycy, to „przez szacunek do nich, ale też wyborców, trzeba ją rozszerzyć”. „Będę czekał o godz. 20 w Końskich, mam nadzieję, że będzie to debata o Polsce, poważna i z szacunkiem dla wszystkich, którzy wezmą w niej udział” – dodał.

Od piątkowego poranka nie było jasne, czy dojdzie dziś do debaty w Końskich między kandydatem KO Rafałem Trzaskowskim a popieranym przez PiS Karolem Nawrockim w miejscowej hali o godz. 20. W ciągu dnia okazało się, że debatować w Końskich chcą kolejni zarejestrowani kandydaci na prezydenta i jadą do miasta (choć nie wszyscy).

Pytanie pierwsze dotyczyło paktu migracyjnego. Stanowski najpierw… wygłosił pochwałę dla TV Republika, na koniec zdążył dodać, że „jest przeciw”. Nawrocki mówił o „cyrku z debatami, który przyniósł Trzaskowski”, nazwał kandydata KO tchórzem. Hołownia stwierdził, że jest przeciwko paktowi, ponieważ Polacy przyjęli wielu Ukraińców po wywołaniu wojny przez Rosję. „Ale też trzeba jasno powiedzieć „nie!” szczuciu”. Przypomniał, że za rządów PiS przybywało do Polski znacznie więcej migrantów, niż obecnie. Kolejna była Senyszyn, która opowiedziała się za paktem migracyjnym, który „zapewni porządek”.

Drugie pytanie dotyczyło wizji przyszłego prezydenta na transformację energetyczną. Pierwszy głos zabrał Stanowski, który stwierdził, że rozpoczęło się „składanie bezsensownych obietnic bez pokrycia”. Kandydat zapowiedział, że dzisiaj obieca jedno, a w następnej debacie sobie zaprzeczy: 6 elektrowni atomowych w 6 miesięcy. Senyszyn wyraziła zdziwienie: „Aż pół roku? 100 dni to jest odpowiedni termin. Nie lękajcie się! – zakrzyknęła. Nawrocki zapowiedział wsparcie dla rozwoju atomu przy jednoczesnym zachowaniu wykorzystywania węgla. Poparł do Marek Jakubiak. Hołownia z zadowoleniem przyjął entuzjazm kontrkandydatów wobec budowy elektrowni atomowej. Zwrócił uwagę, że od 11 lat żaden rząd nie zrobił nic w tej sprawie.

Kolejne pytanie o sytuację gospodarczą. Nawrocki (razem z prawicowymi dziennikarzami) mówił o upadającej gospodarce za rządów Tuska, a jeśli chodzi o szczegóły, wymienił zerowy VAT na artykuły spożywcze zarzucając Hołowni, że nie wprowadza jego projektu pod obrady. Marszałek Sejmu był kolejny: „Pan chce być prezydentem, a nie wie, jak działa Sejm? Pana projekt jest w komisji sejmowej, proszę nie kłamać”. Dalej mówił o inwestycjach w zbrojenia, odwróceniu pisowskiego Polskiego Ładu, który „zarżnął wiele firm” i obniżeniu stóp, które „utrzymuje na wysokim poziomie Adam Glapiński”.

Bezpieczeństwo, a konkretnie militarna przyszłość Unii Europejskiej była następnym zagadnieniem poruszonym w debacie. Karol Nawrocki kategorycznie sprzeciwił się „poparciu przez Polskę planów budowy europejskiej armii”. Nazwał to zagrożeniem i tworzeniem „NATO bis”. Marszałek Hołownia ostro zadeklarował: „alternatywy dla NATO nie ma”. Joanna Senyszyn wskazała na konieczność uniezależnienia się od „nieodpowiedzialnego i nieprzewidywalnego Trumpa”.

Przedostatnie pytanie dotyczyło lasów państwowych i kupowania przez obcy kapitał polskiej ziemi. Według Hołowni zagraniczni kupujący muszą być powstrzymani, ale zaraz przeszedł do krytyki PiS za dopłaty do kredytów, na których zarobili deweloperzy, przypomniał, jak pisowski MON „wyrzucił do kosza zakup śmigłowców Caracal z 11 miliardowym offsetem”. Nawrocki mówił m.in. o ekoterrorystach z Europy i polskiego Ministerstwa Klimatu. Senyszyn przypomniała, że drugim co do wielkości właścicielem ziemskim w Polsce jest Kościół i czas pomyśleć o sekularyzacji. Stanowski: „Dobrze byłoby pojechać populizmem, ale sam mam nieruchomość w Hiszpanii. Ponadto dwa razy kupiłem las od Lasów Państwowych, więc nieswojo czułbym się z takim mówieniem”.

Ostatnie zagadnienie poświęcono praworządności. Pytanie dość zawiłe, lecz z oczywistą tezą: „Nielegalne przejęcia TVP i prokuratury, Polska zaczyna przypominać Białoruś”. Hołownia podkreślił, że trudno zliczyć „ilość bzdur w pytaniu”. Zaapelował jednocześnie do koalicjantów o przedstawienie w Sejmie ustawy naprawiające organy państwa. Tymczasem Karol Nawrocki obiecał „zatrzymać jednowładztwo Donalda Tuska”, który „chce zainstalować w Pałacu Rafała Trzaskowskiego”.

Jadą kandydaci do Końskich. Mentzen i Zandberg nie

Kiedy przez cały dzień sztaby dwóch głównych konkurentów w wyborach prezydenckich 2025 przerzucały się ustaleniami o oświadczeniami, rosła liczba kandydatów, którzy zaczęli kierować się w stronę miasteczka w Świętokrzyskiem.

Szymon Hołownia ogłosił rano, że obiera kurs na to województwo. Na X lider Polski 2050 przekonywał, że zamierza wziąć udział w obu wydarzeniach: „Sytuacja się zmieniła. Nie pozwolę wykluczyć połowy Polski z wyborów. O ich wyniku mają rozstrzygać ludzie, nie kandydaci z TV na telefon. Telewizja publiczna ma obowiązek bronić zasad wolnych i uczciwych wyborów. Jadę dziś do Końskich, by wystąpić w debacie”.

Hołownia już wcześniej zgłaszał wątpliwości wobec organizacji debaty przez media publiczne tylko między dwoma kandydatami na prezydenta. Przekonywał, że „organizacja przez TVP debaty dwóch wybranych kandydatów przed pierwszą turą to absolutny skandal i złamanie demokratycznych procedur, który nie miał miejsca nawet za rządów PiS”.

„Rozporządzenie KRRiT zobowiązuje TVP do przeprowadzenia przynajmniej jednej debaty z udziałem wszystkich kandydatów na Prezydenta RP, ale wcale nie zakazuje TVP transmitowania, a nawet organizowania innych debat z udziałem tylko części kandydatów, już poza trybem rozporządzenia. Nie zakazuje tego również Kodeks Wyborczy” – odpowiadał marszałkowi Sejmu w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Krzysztof Luft, który w 2011 r. pracował nad rozporządzeniem KRRiT.

Również przebywająca w Oleśnicy kandydatka Lewicy Magdalena Biejat poinformowała o zmianie dalszej trasy w kampanijnym GPS-ie: „Do zobaczenia w Końskich. A jeśli PO i PiS uznają, że chcą się zamykać na demokrację, proponuję drugą debatę. Porozmawiajmy w Końskich o naszych wizjach Polski”. Wcześniej polityczka odmówiła udziału w planowanej na najbliższy poniedziałek debacie TV Republiki (podobnie uczynił Rafał Trzaskowski), co może oznaczać, że wicemarszałkini Senatu wybiera się na spotkanie o godz. 20. Podobną decyzję o zmianie planów na wieczór podjął Krzysztof Stanowski czy Marek Jakubiak.

Głos w dyskusji zabrał były premier z PiS Mateusz Morawiecki. Polityk wskazał ubitą ziemię świętokrzyską na rynku w Końskich, gdzie o 18:50 Karol Nawrocki ma oczekiwać na rywala. „Prezydent musi być odważnym człowiekiem” – stwierdził.

Do Końskich nie wybrał się kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen. „Wiele osób namawia mnie, żebym zmienił plany i jechał dziś do Końskich. Nie zrobię tego” – napisał na X. Podobnie zdecydował Adrian Zandberg.

Rozmnożenie debat

Przez cały piątek trwające ustalenia przynosiły z godziny na godzinę więcej pytań niż odpowiedzi. Na X-owych profilach szefowie obu sztabów twardo stoją przy swoich stanowiskach. „Uwaga! Dementuję pojawiające się w mediach informacje. Debata prezydencka w formule przedstawionej przez TVP, TVN i Polsat nie została przez nas zaakceptowana. Formuła tej debaty wyklucza miliony Polaków. Chcemy debaty 5 telewizji! Nikogo nie wykluczamy! Chcemy debaty fair play!” – napisał Paweł Szefernaker ze sztabu Karola Nawrockiego. Polityk kilkukrotnie podkreślił, że warunek jest jeden: obecność pięciu telewizji (TVN, Polsat, TVP oraz TV Republika i wPolsce24).

Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego Wioletta Paprocka-Ślusarska przekazała, że otrzymała od trzech największych telewizji propozycję scenariusza debaty – bloków tematycznych, czasu, formuły – który zaakceptowała bez dodatkowych warunków. Wcześniej wskazała, że kandydat PiS nie potwierdził udziału w debacie, lecz Rafał Trzaskowski stawi się w Końskich. Z kolei Szefernakerowi przypomniała, że „w 2023 r. nie płakała po mediach” podczas ustaleń przed debatą parlamentarną.

Wtedy do gry postanowiły wejść również prawicowe telewizje. Telewizja Republika zapowiedziała konkurencyjny program: „Już 11 kwietnia o godzinie 18:50 zapraszamy na otwartą debatę prezydencką, w której mamy nadzieję wezmą udział kandydaci: Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski. Zaproszenia zostały wysłane do sztabów. Głównymi tematami ma być: demokracja, wolność słowa, bezpieczeństwo, sprawy społeczne i przyszłość naszego kraju”. Stacja Tomasza Sakiewicza zaprosiła do udziału pozostałe cztery stacje – ubiegającą się o udział wPolsce24 oraz TVN, TVP i Polsat.

W czwartek pracownicy Republiki, m.in. Michał Rachoń i Jarosław Olechowski, próbowali wedrzeć się na spotkanie dotyczące debaty między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockiem. Grupa została zatrzymana przez ochronę, lecz dopiero przyjazd policji ostudził nastroje zgromadzonych.