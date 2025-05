Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Kto zostanie papieżem; szanse na ostatniej prostej kampanii; fan Putina i Białorusi Maciej Maciak; kto dziś idzie do wojska; śledztwo „Polityki”: co się stało z białoruską opozycjonistką Anżeliką Mielnikawą; dzieje dzielnych kobiet; polskie piosenki po angielsku. Tyle i jeszcze więcej w nowej „Polityce”.

W najnowszej „Polityce” proponujemy wiele interesujących tematów, w tym tyczących zbliżających się wyborów prezydenckich, a także innych wyborów – papieża, bo właśnie rusza konklawe. Oto wybór tekstów z najnowszego numeru:

• Kto stanie na czele Kościoła katolickiego, czy następca Franciszka będzie kontynuował jego styl i treść czy też nastąpi wielka zmiana, jak przebiega konklawe – o tym wszystkim w tekście Adama Szostkiewicza.

• Kampania wyborcza znalazła się na ostatniej prostej przed pierwszą turą, jak wyglądają szanse kandydatów, kto o co walczy, a kto statystuje, co się może wydarzyć między pierwszą a drugą turą – pisze Mariusz Janicki.

• Fałszowane, kupowane, kopiowane – cała prawda o podpisach na listach poparcia dla kandydatów na prezydenta, co może sprawdzić PKW, a czego nie, co należy zmienić w przepisach, aby nie dochodziło tu do patologii – pisze Anna Dąbrowska.

• Kim jest Maciej Maciak, nieoczekiwany kandydat na prezydenta, fan Putina i Białorusi – zbadała Katarzyna Kaczorowska.