Są oficjalne wyniki wyborów. Trump rozmawiał z Putinem. 5 ważnych tematów na dziś

Są oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów; Trump rozmawiał z Putinem i Zełenskim; z Brukseli powiało pesymizmem; do Gazy wjechały ciężarówki z pomocą; „Polityka” nadaje z Cannes.

1. Oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów

W poniedziałek o godz. 10:45 PKW podała oficjalne wyniki wyborów prezydenckich. Nie różnią się zasadniczo od wyników exit poll. Zwycięzcami pierwszej tury są kandydat KO Rafał Trzaskowski (31,36 proc.) i popierany przez PiS Karol Nawrocki (29,54 proc.). Oni zmierzą się 1 czerwca w dogrywce.

Na kolejnych miejscach uplasowali się: Sławomir Mentzen (14,81 proc.), Grzegorz Braun (6,34 proc.), Szymon Hołownia (4,99 proc.), Adrian Zandberg (4,86 proc.), Magdalena Biejat (4,23 proc.), Krzysztof Stanowski (1,24 proc.), Joanna Senyszyn (1,09 proc.), Marek Jakubiak (0,77 proc.), Artur Bartoszewicz (0,49 proc.), Maciej Maciak (0,19 proc.) i Marek Woch (0,09 proc.). Do głosowania uprawnionych było 29,2 mln Polaków, ważnych głosów oddano ok. 19,6 mln. O zaskakująco wysokim poparciu dla Grzegorza Brauna pisze w serwisie „Polityki” Mateusz Mazzini.

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki zabiegają teraz o głosy kandydatów, którym nie udało się wejść do drugiej tury. Jeszcze w niedzielę Trzaskowskiego poparł Szymon Hołownia, a w poniedziałek PSL. We wtorek głos w sprawie ewentualnego przekazania poparcia mają zabrać Sławomir Mentzen i Magdalena Biejat.

2. Trump rozmawiał z Putinem

Po dwugodzinnej rozmowie z Władimirem Putinem Donald Trump w serwisie Truth Social napisał, że poszła bardzo dobrze, a Rosja i Ukraina natychmiast rozpoczną negocjacje zmierzające do zawieszenia broni i zakończenia wojny. Jak dodał, po wojnie Rosja chce handlować z USA na dużą skalę, a potencjał ma „nieograniczony”.

Rządowa rosyjska agencja podała, że rozmowa była „pożyteczna”. Putin miał powiedzieć prezydentowi USA, że Rosja jest gotowa wypracować memorandum. „Jesteśmy na właściwym szlaku”, stwierdził. Powtórzył jednak, że najpierw muszą zostać wyeliminowane „pierwotne przyczyny konfliktu”. Dla Rosji oznacza to m.in. wymianę władz w Kijowie. Trump przed telefonem do Putina i po nim rozmawiał również z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

„Ta zabawa w ciuciubabkę Trumpowi się znudzi. Jego cierpliwość wobec Rosji jest już i tak niewiarygodna. Niewykluczone, że czeka tylko, aż Amerykanie zapomną o jego obietnicy doprowadzenia do zawarcia pokoju w Ukrainie. Zostawi ją i całą Europę Rosji, a sam zajmie się nowymi wyzwaniami” – piszą Michał i Jacek Fiszerowie.

3. Z Brukseli powiało pesymizmem

Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB dla Polski na 2025 r. z 3,6 proc. do 3,3 proc. Według szacunków wzrost gospodarczy w przyszłym roku wyniesie nad Wisłą 3 proc., natomiast inflacja ma się obniżać. W tym roku wzrost cen ma się ukształtować na poziomie 3,6 proc., choć jeszcze w listopadzie unijni urzędnicy szacowali, że inflacja osiągnie poziom 4,7 proc. W przyszłym roku ma wyhamować do 2,8 proc.

Wzrost PKB w tym roku ma napędzać głównie prywatna konsumpcja i inwestycje, także te z udziałem środków unijnych. Zatrudnienie jest oceniane jako stabilne i wzrośnie w przyszłym roku. Stopa bezrobocia ma wynieść 2,8 proc. zarówno w tym, jak i przyszłym roku. Spadek inflacji spowolni wzrost nominalnych wynagrodzeń.

4. Ciężarówki z pomocą wjechały do Gazy

W poniedziałek izraelska armia poinformowała o wjeździe do Strefy Gazy pięciu ciężarówek z pomocą humanitarną, m.in. mąką, materiałami medycznymi i jedzeniem dla dzieci. To pierwszy transport od marca: Izrael zastosował blokadę, oskarżając Hamas o rozkradanie pomocy. Teraz chce, by jej dystrybucją zajęły się prywatne firmy i fundacje wspierane przez USA. Izrael do tej pory ignorował ostrzeżenia przed pogłębiającym się kryzysem m.in. głodu.

W niedzielę izraelska armia rozpoczęła rozszerzoną operację pod kryptonimem „Rydwany Gideona”. W poniedziałek zaleciła cywilom ewakuację z Chan Junis, drugiego pod względem wielkości miasta półenklawy.

Izrael kontroluje około połowy terytorium Gazy. W ostatnich dniach rząd Beniamina Netanjahu zasygnalizował gotowość do podjęcia negocjacji z Hamasem w Katarze. Na stole leży propozycja uwolnienia połowy z żyjących zakładników i ciał w zamian za dwumiesięczne zawieszenie broni. Według palestyńskich źródeł od początku wojny liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 53 tys.

5. „Polityka” nadaje z Cannes

Miłośników kina zapraszamy na Polityka.pl – krytyk Janusz Wróblewski zdaje regularnie relacje z Cannes. W ostatniej korespondencji recenzuje film „Zgiń, kochanie” z Jennifer Lawrence w roli popadającej w psychozę świeżo upieczonej matki. „To jedno z mniej przyjemnych, za to bardzo pozytywnych zaskoczeń konkursu. Jeśli Lawrence nie otrzyma nagrody aktorskiej, może być pewna nominacji oscarowej” – pisze Wróblewski.

W poprzednich relacjach pisaliśmy m.in. o nowym filmie Richarda Linklatera, twórcy „Boyhood”, oraz „Eddington”, jednym z najgorętszych i najbardziej wyczekiwanych tytułów w tym sezonie. „Zbiera mieszane recenzje, nie ulega jednak wątpliwości, że to najlepsza jak dotąd diagnoza choroby, jaka dotknęła podzieloną Amerykę pod rządami Trumpa” – ocenia Wróblewski.