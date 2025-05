Dziś wieczorem debata Trzaskowski-Nawrocki

Debata przed drugą turą wyborów prezydenckich rozpocznie się o godz. 20 w studiu TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. To na razie jedyne potwierdzone starcie między kandydatami Koalicji Obywatelskiej i PiS. Moderatorem spotkania będzie Jacek Prusinowski z „Super Expressu”.

Podobnie jak w moderowanej przez niego wcześniej debacie przed pierwszą turą kandydaci mają zadawać pytania sobie nawzajem. „Zamierzam być przezroczysty, by stworzyć równe warunki dla kandydatów. To będzie ich wieczór, a ja zrobię wszystko, żeby mieli możliwość zaprezentowania się wyborcom, a widzowie z przyjemnością mogli obejrzeć to widowisko” – powiedział Prusinowski w rozmowie z Wirtualną Polską.

Debata potrwa 90 min. Będzie podzielona na sześć bloków tematycznych: bezpieczeństwo, gospodarka, polityka społeczna, polityka międzynarodowa, zdrowie i światopogląd. W każdej rundzie kandydaci zadadzą sobie po trzy pytania, a o kolejności zdecyduje losowanie. Na koniec Trzaskowski i Nawrocki będą mieli po 2 min na wygłoszenie podsumowania.

Transmisję można oglądać na głównych antenach: TVP1, TVP Info, Polsat News, Polsat News Polityka i TVN24, a także na kanale „Super Expressu” na YouTube.

Debata miała się pierwotnie odbyć w środę wieczorem, ale z powodu protestów PiS przesunięto ją na piątek 23 maja. Karol Nawrocki i wspierająca go partia chcieli rozszerzenia grona prowadzących i dopuszczenia do udziału stacji TV Republika i wPolsce24 (debatę organizują wspólnie TVP, TVN24 i Polsat). „Wszystko uzgodnione. Nagle telefon i koniec rozmów. Tak to wygląda” – skomentowała postawę konkurentów szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego Wioletta Paprocka w mediach społecznościowych.

Nawrocki u Mentzena

W niedzielę 1 czerwca Polki i Polacy wybiorą nowego prezydenta Polski. I turę wyborów wygrał Rafał Trzaskowski, który zdobył 31,36 proc. Niewiele mniej – 29,54 proc. – uzyskał Karol Nawrocki. Zaskoczeniem było duże poparcie, którym wyborcy obdarzyli pozostałych prawicowych kandydatów: Sławomira Mentzena (14,8 proc. głosów) i Grzegorza Brauna (6,34 proc.).

Mentzen nie poparł żadnego z kandydatów, zamiast tego zaprosił ich na swój kanał na YouTube do podpisania ośmiu postulatów jego środowiska. Obaj kandydaci przyjęli zaproszenie, ale Rafał Trzaskowski uda się na nie dopiero w sobotę o godz. 19. Spotkanie z Karolem Nawrockim odbyło się w czwartek wczesnym popołudniem.

Spotkanie odbyło się pod nazwą „Mentzen grilluje”. „Grilla może nie było, ale lekkie podpiekanie to i owszem” – komentował prof. Jan Hartman. Sygnał transmitowały TVP Info, Polsat News i TVN 24. Oglądalność była gigantyczna. Na samym kanale na żywo widzów było ok. 350 tys. Kandydat PiS musiał robić uniki i kluczyć, lecz nie było to jakoś bardzo rażące. „Patrząc oczami przysłowiowego młodego wyborcy Konfederacji, widziało się w miarę szczerego, w miarę kompetentnego i zrównoważonego kandydata” – stwierdził prof. Hartman.

Ten wizerunek znalazł odzwierciedlenie w ankiecie internetowej ad hoc, w której wzięło udział 81 tys. oglądających program. 61 proc. widzów zadeklarowało, że Nawrocki ich przekonał.