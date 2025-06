Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Wojna na Bliskim Wschodzie; rzecznicy rządu: jacy byli, co osiągnęli; dlaczego to już meta dla Trzeciej Drogi; czy da się rządzić bez ustaw; celebryci w stanie nietrzeźwości; ile trzeba mieć na emeryturę pod palmami; kto ma broń jądrową i może jej użyć. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”.

W najnowszej „Polityce” sprawy światowe, ale także polskie. Dużo się dzieje na arenie globalnej, ale i nasza polityka nie wyjechała jeszcze na wakacje i zapewne szybko nie wyjedzie. Przygotowaliśmy wiele atrakcyjnych, aktualnych tematów, między innymi: • Bliski Wschód w ogniu, czy i kiedy zakończy się konflikt między Izraelem a Iranem, na ile mocno w tę wojnę zaangażują się Stany Zjednoczone, czy jest bliżej negocjacji czy eskalacji – pisze Łukasz Wójcik. • Od Urbana do Szłapki, czyli o rzecznikach rządu teraz i w minionych dekadach, ile znaczyli, w jakim stylu pełnili swoje funkcje, czy zrobili większe polityczne kariery – o tym w tekście Rafała Kalukina. • Dlaczego nastąpił koniec Trzeciej Drogi, czy rozwodu bardziej chcieli ludowcy czy partia Szymona Hołowni, co to oznacza dla tych ugrupowań i całej koalicji rządzącej – analizuje Joanna Sawicka. • Trwa gorący spór o wybory, czy należy przeliczyć ponownie wszystkie głosy, czy tylko te z części komisji, jakie argumenty mają zwolennicy przeliczenia, a skąd opór wobec tego, co zrobić z problemem kwestionowanej przez międzynarodowe trybunały izby Sądu Najwyższego, która będzie rozpatrywać wyborcze protesty – pisze Anna Dąbrowska.