Urszula Kozioł nie żyje. Podejrzenie cholery w Stargardzie. Kaczyński krytykuje Brauna. 5 ważnych tematów na dziś

Mieszkanka Stargardu z podejrzeniem cholery; nie żyje wybitna poetka Urszula Kozioł; Jarosław Kaczyński krytykuje Grzegorza Brauna; coraz bliżej zaprzysiężenia Karola Nawrockiego; dym w kokpicie: awaryjne lądowanie polskiego samolotu.

1. Nie żyje poetka Urszula Kozioł

20 lipca zmarła Urszula Kozioł, wybitna poetka związana z Wrocławiem i pismem „Odra”. Miała 94 lata. Urodziła się w 1931 r. w Rakówce pod Biłgorajem, skończyła liceum w Zamościu i polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim.

W 2024 r. Urszula Kozioł zdobyła Nagrodę Literacką „Nike” za tom „Raptularz”. Justyna Sobolewska pisze na Polityka.pl: „Na czym polega swoistość tej poezji? W jej wierszach płynął rytm życia, historii, na którą rzucała cień śmierć. (...) Wiersz okazywał się ucieczką, ukryciem, ratunkiem, znakiem danym od życia, z którym ta poetka była w bliskim kontakcie. Mówiła: „Wiersze robimy z tych samych słów, które są w obiegu, ale zestawienie tych słów, dźwięku i znaczenia powoduje, że jest on czymś tajemniczym, jakbyśmy dzięki niemu mogli przejść na drugą stronę lustra, wprowadza nas w całkiem inną przestrzeń”.

Krytyczka literacka „Polityki” wspomina: „Został mi w pamięci obraz, który pokazywał, jak bardzo blisko żyła z polską poezją. Ileś lat temu w Paryżu, podczas międzynarodowych targów książki, przy stoisku miast Krakowa i Wrocławia, które właśnie odwiedzała francuska minister kultury, w tłumie gości i fotografów nagle Urszula Kozioł razem z Ludwikiem Flaszenem (współpracownikiem Grotowskiego) zaczęli recytować sobie dla przyjemności „Lilie” Mickiewicza. Chcieli się przekonać, czy pamiętają je w całości. I pamiętali”.

2. Bakteria cholery wykryta w Polsce

„Mamy pacjentkę, u której wykryto cholerę” – poinformował w niedzielę w telewizji TVN24 główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Dowiedzieliśmy się też, że zakażoną jest starsza kobieta, mieszkanka Stargardu. Szef GIS dodał, że podjęto decyzję o izolacji chorej, która została umieszczona na specjalistycznym oddziale zakaźnym w Szczecinie. Kwarantannie domowej poddano też kilkadziesiąt osób kontaktujących się z nią w jakikolwiek sposób (także personel szpitala).

Ani pacjentka, ani prawdopodobnie żadna z kontaktujących się z nią osób nie wyjeżdżała z kraju. Cholera jest niebezpieczną chorobą, bo bardzo zakaźną, choć – jak tłumaczył dr Grzesiowski – w krajach rozwiniętych śmiertelność z jej powodu jest rzadka, bo mają one wysokorozwiniętą medycynę i nowoczesne środki leczenia.

Po kilku godzinach nowe światło na sytuację rzucił konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Miłosz Parczewski. Sprecyzował, że na razie to wciąż podejrzenie cholery. „Przyjęliśmy pacjentkę z podejrzeniem cholery. Jest w stanie stabilnym, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo” – stwierdził. Tłumaczył, że tzw. przecinkowce cholery to bakterie, które mają wariant z toksyną i bez toksyny. „U tej pacjentki (…) mamy wyłącznie wykrycie bakterii. Nie mamy wykrytej toksyny. Badania w kierunku wykrycia toksyny są w toku”.

Ryzyka epidemii nie ma, ale co trzeba wiedzieć i na co się przygotować? Pisze o tym na Polityka.pl Paweł Walewski. „Dziś jeszcze wiele plag odbija się echem kolonializmu, niesprawiedliwości i nierówności. Ale choć można wiele z nich leczyć, a nawet łatwo im zapobiegać, pozostają czymś więcej niż chorobą zakaźną. Są przypomnieniem, że globalne bezpieczeństwo zdrowotne jest iluzją – i że bakteria Vibrio cholerae może powrócić nie dlatego, że nie umiemy z nią walczyć, ale dlatego, że jest w stanie zaadaptować się do każdych warunków”.

3. Kaczyński krytykuje Brauna

Prezes PiS Jarosław Kaczyński był w niedzielę w Lublinie, gdzie mówił m.in. o ostatnich wypowiedziach europosła Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, który podważał istnienie komór gazowych w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz.

„To, co robi Braun, to jest uderzenie w nasze najbardziej elementarne interesy. Mówienie, że nie było Holokaustu, po pierwsze, jest haniebnym kłamstwem historycznym, ale też niszczy nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi” – stwierdził prezes PiS. „To są rzeczy nie tylko haniebne, ale także skrajnie szkodliwe i chyba robione jednak z pewnym przemyśleniem, z pewną koncepcją” – dodał.

4. Zaprzysiężenie Nawrockiego blisko

Karol Nawrocki złoży prezydencką przysięgę 6 sierpnia 2025 r. Ostatecznym przecięciem spekulacji w tej sprawie jest sobotnia publikacja decyzji marszałka Sejmu w rządowym „Monitorze Polskim”. 1 lipca Sąd Najwyższy podjął uchwałę o stwierdzeniu ważności wyboru Karola Nawrockiego. Tego samego dnia Szymon Hołownia poinformował o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego. Trzy dni później uchwała SN znalazła się w Dzienniku Ustaw.

Choć nieuznawana za sąd Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie dopatrzyła się w wyborczych protestach istotnych naruszeń, to minister Adam Bodnar skierował do marszałka Hołowni list z informacją o „nieprawidłowościach i wątpliwościach prawnych”. Marszałek zapowiedział, że do 12-punktowego pisma odniesie się podczas posiedzenia rozpoczynającego się 22 lipca.

5. Awaryjne lądowanie samolotu z Poznania

Maszyna Wizz Air, która w niedzielę leciała z Poznania do Londynu, musiała awaryjnie lądować w Amsterdamie po tym, jak w kokpicie pojawił się dym. Piloci wysłali sygnał „mayday”.

Samolotem leciało ok. 200 pasażerów, wszyscy zostali ewakuowani, choć samo lądowanie przebiegło tak, jak je zaplanowano. Na miejscu czekały – zgodnie z procedurą – wozy strażackie, karetki pogotowia i medyczny śmigłowiec. Nikt z pasażerów nie wymagał dłuższej opieki, podobnie jak piloci. Na razie nie podano, co było powodem zadymienia w ich kabinie.