Reklama
Redakcja „Polityki”
Kraj

Trump dociska Indie, Nawrocki powołuje gabinet, jest wreszcie ChatGPT-5. 5 ważnych tematów na dziś

8 sierpnia 2025
Donald Trump Donald Trump Brian Jason / Shutterstock
Trump wprowadza cła; Nawrocki zebrał gabinet; Izrael chce kontroli nad Gazą; PiS wyprzedza PO; OpenAI prezentuje ChatGPT-5.

1. Cła Donalda Trumpa wchodzą w życie

Donald Trump nie ustaje w przebudowie świata przy pomocy taryf celnych. Dziś w życie wchodzą zapowiedziane już 2 kwietnia radykalne podwyżki amerykańskich ceł dla 70 krajów, których listę Trump opublikował w słynnym „dniu wyzwolenia”. Najnowszy ruch prezydenta USA dotyczy zaś Indii.

Ponieważ na zapowiedziane wiosną nowe taryfy – ich wysokość zależała od wielkości nadwyżki danego kraju w handlu z USA – gwałtownie zareagowały rynki, Trump zawiesił podwyżki na czas wypracowania porozumień handlowych z największymi gospodarkami świata. Ta strategia negocjacyjna nie w każdym przypadku przyniosła pożądany rezultat. Państwa UE otrzymały ostatecznie stawkę 15-procentową, ale już Szwajcaria pozostała z narzuconymi 39 proc. Indie Trump obłożył cłem w wysokości 25 proc., ale teraz postanowił dodatkowo ukarać Deli za kupowanie rosyjskiej ropy i broni. Presja na partnerów Kremla ma oczywiście skłonić Rosję ku bardziej efektywnym negocjacjom pokojowym z Ukrainą.

Indyjski eksport na rynek USA tym samym podrożeje o kolejne 25 proc. A z 50-procentową stawką Indie dołączą do Brazylii, która obłożona jest cłem na takim samym poziomie. „W obu przypadkach cło służy do osiągnięcia celu politycznego. Brazylia została ukarana za pociągnięcie do odpowiedzialności byłego prezydenta Bolsonaro za próbę zamachu stanu. Zdaniem Trumpa Bolsonaro jest niewinny i zamierza to uniewinnienie wymusić” – tłumaczy na naszych łamach Adam Grzeszak.

2. Karol Nawrocki powołał członków swojej kancelarii

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim na szefa KPRP powołany został Zbigniew Bogucki, a jego zastępcą został Adam Andruszkiewicz. Szefem gabinetu głowy państwa został Paweł Szefernaker, który był szefem sztabu wyborczego Nawrockiego. Jego zastępcą będzie z kolei dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski, a rzecznikiem prasowym Kancelarii Prezydenta – Rafał Leśkiewicz.

Za sprawy międzynarodowe w kancelarii Nawrockiego odpowiadać będzie dotychczasowy poseł PiS Marcin Przydacz, który już w czasie prezydentury Andrzeja Dudy był szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Szefem BBN został Sławomir Cenckiewicz, a jego zastępcami będą dwaj generałowie: Andrzej Kowalski oraz Mirosław Bryś.

W czwartek Nawrocki spotkał się również z mieszkańcami Kalisza, gdzie ogłosił swoją pierwszą inicjatywę ustawodawczą dotyczącą powrotu do realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego w pierwotnym wariancie. „Nigdy jako prezydent Polski nie zgodzę się na to, aby eliminować miasta średnie, ale także Polskę powiatową, z dystrybuowania tych wszystkich dóbr, które razem wypracowujemy” – zapewniał na wiecu.

3. Izrael chce przejąć kontrolę nad Strefą Gazy

W rozmowie z amerykańską stacją Fox News Benjamin Netanjahu zapowiedział, że Izrael zamierza przejąć pełną kontrolę wojskową nad Strefą Gazy, a następnie „przekazać ją rządowi cywilnemu”.

Jak stwierdził, rozmawiał o swoich planach z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który miał poprzeć izraelskie działania. Sam Trump, pytany o możliwość przejęcia kontroli nad całą Gazą przez Izrael, podkreślił, że obecnie skupia się na zapewnieniu pomocy humanitarnej Palestyńczykom, a Izrael „zrobi, co musi”.

Z kolei Agencja Reutera dotarła do kopii dokumentu libańskiego rządu, z którego wynika, że Stany Zjednoczone przedstawiły Libanowi propozycję rozbrojenia Hezbollahu do końca roku, a także zakończenia izraelskich działań wojskowych w tym kraju i wycofania wojsk z pozycji w południowym Libanie.

4. Najnowszy sondaż: PiS przed PO

Po raz pierwszy od stycznia 2024 r. Prawo i Sprawiedliwość wyprzedza Koalicję Obywatelską – wynika z sondażu Opinia24 przeprowadzonego w dniach 4–6 sierpnia. Na PiS chciałoby zagłosować 29 proc. wyborców, na KO 28,2 proc.

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 14,2, na czwartym kierowana przez Grzegorza Brauna Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 6,0 proc. i Lewica z poparciem na poziomie 5,9 proc. Poniżej progu plasują się Razem (4,1 proc.), Polska 2050 (3,4 proc.) i PSL (1,4 proc.).

Jednocześnie aż 75 proc. Polaków deklaruje, że poszłoby zagłosować w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę.

5. OpenAI udostępniło ChatGPT-5

OpenAI oficjalnie udostępniło długo oczekiwaną wersję ChatGPT-5, którą prezes Sam Altman określa jako „dramatyczny skok” względem wersji poprzednich. Nowy model ma charakteryzować się wyższą inteligencją, szybkością działania oraz znacznie rzadszymi halucynacjami, czyli błędnymi odpowiedziami generowanymi przez AI.

„GPT-5 to pierwsze narzędzie, które naprawdę sprawia wrażenie konwersacji z ekspertem na poziomie doktoranckim” – przekonywał Altman podczas czwartkowej prezentacji online.

Technologicznie ChatGPT-5 składa się z dwóch modeli – przy bardziej złożonych zadaniach router automatycznie przełącza na potężniejszą wersję „rozumującą”, po przekroczeniu limitu promptów w opcji darmowej aktywuje się wersja „mini”. Wprowadzono także mechanizm „bezpiecznych uzupełnień”, który ma chronić przed wykorzystywaniem AI do szkodliwych celów.

Premiera następuje w obliczu rosnącej konkurencji ze strony Google′a (Gemini 2.5), Anthropic (Claude) czy xAI Elona Muska (Grok). Eksperci podkreślają jednak, że branża AI wchodzi w fazę dojrzałości, gdzie spektakularne przełomy stają się rzadsze. O najnowszej wersji flagowego modelu językowego OpenAI napisał dla nas na gorąco Marcin Rotkiewicz.

Redakcja „Polityki”

Reklama

Czytaj także

null
Rynek

Fikcyjni doradcy w PZU. Dotarliśmy do raportów i dokumentów, skala nadużyć zatrważa

Raporty Biura Bezpieczeństwa PZU na temat doradców stały się podstawą złożenia zawiadomień do prokuratury. Zawierają jeden wspólny wniosek: „Brak jakichkolwiek dowodów na wykonywane działania, zadań czy świadczonej pracy na rzecz PZU SA”. Czy ktoś to rozliczy?

Anna Dąbrowska, Violetta Krasnowska
01.08.2025
null
Kultura

12 zdolnych ludzi. „Polityka” typuje najlepszych scenarzystów w Polsce. Trzeba ich znać

W epoce platform streamingowych skrzydła rozwijają zawodowi scenarzyści. Oto dwunastka najlepszych dziś polskich opowiadaczy filmowych i serialowych historii.

Aneta Kyzioł, Janusz Wróblewski
03.08.2025
null
Kultura

Miejscowi się wynieśli, zanikły ciche rozmowy. Jeśli nic się nie zmieni, Gdańsk może upaść

Przy takiej niezrównoważonej eksploatacji miasta ryzykujemy jego upadek – mówi architekt Jacek Dominiczak, komentując turystyczne przemiany krajobrazu Gdańska.

Aleksander Świeszewski
27.07.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
null
Społeczeństwo

Polska bieda-kuchnia robi światową karierę. Dzięki Idze Świątek. Co jeszcze mieliśmy w menu?

Makaron z truskawkami, który Iga Świątek nazwała smakiem dzieciństwa, stał się globalnym kulinarnym hitem. W Polsce kojarzy się raczej ze smakiem PRL: kuchni siermiężnej, pogrążonej w niedoborach i „przejściowych” trudnościach z zaopatrzeniem.

Joanna Podgórska
26.07.2025
null
Ludzie i style

Komu przeszkadza Dino, komu przeszkadza Wilanów

Najwyraźniej bardzo łatwo nienawidzi się Warszawę. Nie zawsze zasłużenie, ale czasem sama się prosi.

Michał R. Wiśniewski
01.08.2025
null
Społeczeństwo

Jak fałszywi duchowni drenują Fundusz Kościelny. Kreatywność ludzi nie zna granic

W naszym kraju każdy może udawać duchownego dowolnego Kościoła. Nie po to, żeby udzielać ślubów i chować zmarłych, ale korzystać z Funduszu Kościelnego. A jak się jest misjonarzem z zagranicy – to zdobyć polską wizę.

Zbigniew Borek
01.08.2025
null
Rynek

Kraj raj, czyli patent „na fundację”. Tak to robią rodziny Obajtka, Mentzena i inni zamożni Polacy

Niemiecka rodzina Porsche-Piech poprzez swoją fundację zbudowała globalne marki samochodów. Polska rodzina – Daniela Obajtka i jego syna – żadnej marki nie buduje, po prostu dzięki prawu o fundacjach nie płaci podatków od zysków, jakie przynoszą 22 nieruchomości oraz udziały w firmie deweloperskiej. Podobnie czyni rodzina Mentzenów. I inne.

Joanna Solska
21.07.2025
null
Kraj

Kaczyńskiego plan zemsty. Ma trzy części. Gotowy jest na moralnie wątpliwe rozwiązania

Prawica chce wykorzystać osłabione po wyborach morale w obozie władzy, aby ostatecznie pokonać swoich wrogów. Grozi procesami i więzieniem, głosząc dokończenie antyliberalnej rewolucji. To ma być odwet nie tylko na przeciwnikach, ale też na ich wyborcach. Co z tym zrobi druga strona?

Mariusz Janicki
16.07.2025
null
Społeczeństwo

Chude lata dla otyłych. Czy Ozempic to naprawdę Święty Graal? Jesteśmy świadkami rewolucji

Jesteśmy świadkami jednej z największych rewolucji społecznych ostatnich lat. Leki takie jak semaglutyd (Ozempic, Wegovy) lub tirzepatyd (Mounjaro, Zepbound) okazały się – wreszcie? – skuteczne w walce z otyłością. I już zmieniają świat: od półek sklepowych po relacje intymne.

Paweł Walewski
01.07.2025
null
Kraj

Trzaskowski mocno się uaktywnił po przegranych wyborach. Co się za tym kryje? Sprawdzamy

Nie tylko w partii odnotowano wzmożoną aktywność Rafała Trzaskowskiego. Zupełnie jakby kampania trwała i trzeba było zabiegać o głosy wyborców. Sprawdziliśmy, co się za tym kryje.

Malwina Dziedzic, Anna Dąbrowska
13.07.2025
null
Społeczeństwo

Kanał z tym tunelem. Centrum Łodzi stoi na ruchomych piaskach, końca nie widać

Drążenie tunelu kolejowego pod łódzkim śródmieściem mieli przeczekać dwa tygodnie w hotelach. A odkąd opuścili swoje mieszkania, właśnie mija dziesięć miesięcy. Końca nie widać, bo prace na budowie całkowicie stanęły.

Marcin Piątek
23.07.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną