Trump dociska Indie, Nawrocki powołuje gabinet, jest wreszcie ChatGPT-5. 5 ważnych tematów na dziś

Trump wprowadza cła; Nawrocki zebrał gabinet; Izrael chce kontroli nad Gazą; PiS wyprzedza PO; OpenAI prezentuje ChatGPT-5.

1. Cła Donalda Trumpa wchodzą w życie

Donald Trump nie ustaje w przebudowie świata przy pomocy taryf celnych. Dziś w życie wchodzą zapowiedziane już 2 kwietnia radykalne podwyżki amerykańskich ceł dla 70 krajów, których listę Trump opublikował w słynnym „dniu wyzwolenia”. Najnowszy ruch prezydenta USA dotyczy zaś Indii.

Ponieważ na zapowiedziane wiosną nowe taryfy – ich wysokość zależała od wielkości nadwyżki danego kraju w handlu z USA – gwałtownie zareagowały rynki, Trump zawiesił podwyżki na czas wypracowania porozumień handlowych z największymi gospodarkami świata. Ta strategia negocjacyjna nie w każdym przypadku przyniosła pożądany rezultat. Państwa UE otrzymały ostatecznie stawkę 15-procentową, ale już Szwajcaria pozostała z narzuconymi 39 proc. Indie Trump obłożył cłem w wysokości 25 proc., ale teraz postanowił dodatkowo ukarać Deli za kupowanie rosyjskiej ropy i broni. Presja na partnerów Kremla ma oczywiście skłonić Rosję ku bardziej efektywnym negocjacjom pokojowym z Ukrainą.

Indyjski eksport na rynek USA tym samym podrożeje o kolejne 25 proc. A z 50-procentową stawką Indie dołączą do Brazylii, która obłożona jest cłem na takim samym poziomie. „W obu przypadkach cło służy do osiągnięcia celu politycznego. Brazylia została ukarana za pociągnięcie do odpowiedzialności byłego prezydenta Bolsonaro za próbę zamachu stanu. Zdaniem Trumpa Bolsonaro jest niewinny i zamierza to uniewinnienie wymusić” – tłumaczy na naszych łamach Adam Grzeszak.

2. Karol Nawrocki powołał członków swojej kancelarii

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim na szefa KPRP powołany został Zbigniew Bogucki, a jego zastępcą został Adam Andruszkiewicz. Szefem gabinetu głowy państwa został Paweł Szefernaker, który był szefem sztabu wyborczego Nawrockiego. Jego zastępcą będzie z kolei dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski, a rzecznikiem prasowym Kancelarii Prezydenta – Rafał Leśkiewicz.

Za sprawy międzynarodowe w kancelarii Nawrockiego odpowiadać będzie dotychczasowy poseł PiS Marcin Przydacz, który już w czasie prezydentury Andrzeja Dudy był szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Szefem BBN został Sławomir Cenckiewicz, a jego zastępcami będą dwaj generałowie: Andrzej Kowalski oraz Mirosław Bryś.

W czwartek Nawrocki spotkał się również z mieszkańcami Kalisza, gdzie ogłosił swoją pierwszą inicjatywę ustawodawczą dotyczącą powrotu do realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego w pierwotnym wariancie. „Nigdy jako prezydent Polski nie zgodzę się na to, aby eliminować miasta średnie, ale także Polskę powiatową, z dystrybuowania tych wszystkich dóbr, które razem wypracowujemy” – zapewniał na wiecu.

3. Izrael chce przejąć kontrolę nad Strefą Gazy

W rozmowie z amerykańską stacją Fox News Benjamin Netanjahu zapowiedział, że Izrael zamierza przejąć pełną kontrolę wojskową nad Strefą Gazy, a następnie „przekazać ją rządowi cywilnemu”.

Jak stwierdził, rozmawiał o swoich planach z prezydentem USA Donaldem Trumpem, który miał poprzeć izraelskie działania. Sam Trump, pytany o możliwość przejęcia kontroli nad całą Gazą przez Izrael, podkreślił, że obecnie skupia się na zapewnieniu pomocy humanitarnej Palestyńczykom, a Izrael „zrobi, co musi”.

Z kolei Agencja Reutera dotarła do kopii dokumentu libańskiego rządu, z którego wynika, że Stany Zjednoczone przedstawiły Libanowi propozycję rozbrojenia Hezbollahu do końca roku, a także zakończenia izraelskich działań wojskowych w tym kraju i wycofania wojsk z pozycji w południowym Libanie.

4. Najnowszy sondaż: PiS przed PO

Po raz pierwszy od stycznia 2024 r. Prawo i Sprawiedliwość wyprzedza Koalicję Obywatelską – wynika z sondażu Opinia24 przeprowadzonego w dniach 4–6 sierpnia. Na PiS chciałoby zagłosować 29 proc. wyborców, na KO 28,2 proc.

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 14,2, na czwartym kierowana przez Grzegorza Brauna Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 6,0 proc. i Lewica z poparciem na poziomie 5,9 proc. Poniżej progu plasują się Razem (4,1 proc.), Polska 2050 (3,4 proc.) i PSL (1,4 proc.).

Jednocześnie aż 75 proc. Polaków deklaruje, że poszłoby zagłosować w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę.

5. OpenAI udostępniło ChatGPT-5

OpenAI oficjalnie udostępniło długo oczekiwaną wersję ChatGPT-5, którą prezes Sam Altman określa jako „dramatyczny skok” względem wersji poprzednich. Nowy model ma charakteryzować się wyższą inteligencją, szybkością działania oraz znacznie rzadszymi halucynacjami, czyli błędnymi odpowiedziami generowanymi przez AI.

„GPT-5 to pierwsze narzędzie, które naprawdę sprawia wrażenie konwersacji z ekspertem na poziomie doktoranckim” – przekonywał Altman podczas czwartkowej prezentacji online.

Technologicznie ChatGPT-5 składa się z dwóch modeli – przy bardziej złożonych zadaniach router automatycznie przełącza na potężniejszą wersję „rozumującą”, po przekroczeniu limitu promptów w opcji darmowej aktywuje się wersja „mini”. Wprowadzono także mechanizm „bezpiecznych uzupełnień”, który ma chronić przed wykorzystywaniem AI do szkodliwych celów.

Premiera następuje w obliczu rosnącej konkurencji ze strony Google′a (Gemini 2.5), Anthropic (Claude) czy xAI Elona Muska (Grok). Eksperci podkreślają jednak, że branża AI wchodzi w fazę dojrzałości, gdzie spektakularne przełomy stają się rzadsze. O najnowszej wersji flagowego modelu językowego OpenAI napisał dla nas na gorąco Marcin Rotkiewicz.