Wraca sprawa immunitetu Manowskiej. Siemoniak: to była nasza rakieta. 5 ważnych tematów na dziś

TS o immunitecie I prezes Sądu Najwyższego; Siemoniak potwierdza, że w Wyrykach spadła polska rakieta; Nawalny został otruty; deportacja obywatela Ukrainy; Warszawa zadecyduje o nocnej prohibicji.

1. TS o immunitecie Manowskiej

W czwartek w Trybunale Stanu zostanie rozpatrzona kwestia uchylenia immunitetu Małgorzaty Manowskiej, I prezes Sądu Najwyższego i jednocześnie przewodniczącej Trybunału Stanu. Wniosek w tej sprawie skierowała Prokuratura Krajowa w związku z podejrzeniem niedopełnienia przez nią obowiązków. Chodzi o niezwołanie posiedzenia TS w celu uchylenia jego obecnego regulaminu oraz uchwalenia nowego.

Trybunał Stanu miał zająć się sprawą 3 września, ale doszło wtedy do awantury na sali rozpraw. Sędziowie wykluczeni z rozpatrywania sprawy Manowskiej złożyli do Piotra Andrzejewskiego – jako wiceprzewodniczącego TS – wniosek o zwołanie pełnego składu Trybunału, żeby rozstrzygnąć zagadnienie prawne związane z interpretacją przepisu, na podstawie którego ich wyłączono. Na posiedzenie przyszli w togach i zasiedli za stołem – uznali, że pełny skład TS najpierw zajmie się ich sprawą, a potem kwestią immunitetu.

2. Siemoniak: w Wyrykach spadła nasza rakieta

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak pytany w wywiadzie dla TVN24, co spadło w Wyrykach, odpowiedział: „Będzie na pewno komunikat w tej sprawie. Wszystko na to wskazuje, że była to rakieta wystrzelona przez nasz samolot w obronie Polski, w obronie ojczyzny, w obronie naszych obywateli. I wojsko zadeklarowało, że te straty pokryje”. „Trwa postępowanie, to nie jest tak, że po pierwszej godzinie, po trzech godzinach wszystko jest jasne. Te części dronów są w tej chwili badane przez naszych specjalistów bardzo uważnie, bardzo dokładnie – przez służby, przez ekspertów” – zaznaczył.

„Rzeczpospolita” napisała jako pierwsza, że wedle jej źródeł w wojsku na dom spadła polska rakieta powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM, odpalona z myśliwca F-16. Pocisk (wart ok. 1 mln dol.) miał mieć awarię systemu sterowania.

„Sytuacja, w jakiej znalazło się wojsko, jest na pewno bardzo nieprzyjemna, ale nie powinna nikogo zaskakiwać. Sprzęt wojskowy – tak jak każdy inny – nie jest odporny na awarie, usterki ani wady fabryczne, mimo szczególnych standardów jakości przykładanych zarówno do produkcji, serwisu i utrzymania. Pechowa rakieta AMRAAM, jeśli to na pewno ona przebiła dach w Wyrykach, mogła po prostu być uszkodzona lub od początku mieć defekt” – pisze na Polityka.pl Marek Świerczyński.

3. Nawalny został otruty?

Badania przeprowadzone w zachodnich laboratoriach wykazały, że Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej w 2024 r. na skutek otrucia – oświadczyła wdowa po opozycjoniście Julia Nawalna. „Twierdzę, że Władimir Putin jest winny zabójstwa mojego męża Aleksieja Nawalnego. Oskarżam rosyjskie agencje wywiadowcze o opracowanie zakazanej broni chemicznej i biologicznej. Żądam, aby laboratoria, które przeprowadziły badania, opublikowały swoje wyniki” – powiedziała Nawalna w nagraniu opublikowanym na YouTubie.

Nawalny został aresztowany w Rosji w 2021 r., gdy wrócił do kraju z leczenia w Niemczech po wcześniejszej próbie otrucia go, przypisywanej rosyjskim władzom. Otrzymał w sumie karę ponad 30 lat pozbawienia wolności. Zmarł 16 lutego 2024 r.

4. Deportacja obywatela Ukrainy

21-letni Ukrainiec, który wypuścił drona nad budynki rządowe przy ul. Parkowej i nad Belweder, usłyszał zarzut złamania prawa lotniczego. O incydencie poinformował w poniedziałek wieczorem premier Donald Tusk.

21-latek zostanie przetransportowany na jedno z przejść granicznych i zobowiązany do przekroczenia granicy. Otrzyma także zakaz wjazdu do Polski i innych krajów strefy Schengen przez pięć lat.

W sprawie zatrzymana została również 17-letnia Białorusinka. Nie postawiono jej zarzutów. „Została przesłuchana w charakterze świadka zdarzenia. Nie było podstaw do stawiania jej zarzutu, ponieważ to nie ona sterowała dronem. Po zakończeniu czynności 17-latka została wypuszczona” – poinformowała prokuratura.

5. Warszawa zdecyduje o nocnej prohibicji

W czwartek odbędzie się sesja, na której radni zagłosują nad dwoma projektami dotyczącymi zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Jeden autorstwa Rafała Trzaskowskiego ogranicza sprzedaż alkoholu w godz. 23–6, drugi, bardziej restrykcyjny, klubu Lewica-Miasto Jest Nasze, w godz. 22–6. Kilka dni temu warszawskie komisje – Polityki Społecznej i Rodziny, Komisja Rozwoju Gospodarczego oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zaopiniowały oba projekty negatywnie.

Radni KO swój sprzeciw tłumaczą tym, że startowali do wyborów z innym programem niż nocny zakaz sprzedaży alkoholu (powtarzał to m.in. Jarosław Szostakowski, przewodniczący klubu radnych KO) oraz że zakaz jest w stolicy niepotrzebny, bo to bezpieczne miasto. Obawiają się także spadku wpływów z koncesji, choć większość sprzedaży i tak odbywa się w ciągu dnia. Wiceprezydent Jacek Wiśnicki, pochodzący ze środowisk miejskich aktywistów i mający rekomendację Polski 2050, na antenie RDC mówił z kolei tak: „[Uchwała] była szeroko konsultowana, uzgadniana z garnizonem warszawskim, z gminami ościennymi. Wydawało się, że idzie to w kierunku szerokiego, choć chłodnego porozumienia. Teraz takiej pewności nie ma. Najwyraźniej stało się to sprawą polityczną”.