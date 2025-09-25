Drony znów latają nad lotniskami w Danii. Stellantis wstrzymuje produkcję w Tychach. 5 ważnych tematów

Wołodymyr Zełenski wystąpił w ONZ; nad duńskimi lotniskami znów latają drony; grupa Stellantis wstrzymuje produkcję w Tychach; zmierzająca do Gazy Globalna Flotylla Sumud została zaatakowana dronami; Aleksandra Mirosław z rekordem i mistrzostwem świata.

1. Zełenski w ONZ: tylko broń i sojusznicy zapewniają bezpieczeństwo

Wołodymyr Zełenski wystąpił na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W swoim wystąpieniu prezydent Ukrainy zwrócił m.in. uwagę na słabość prawa międzynarodowego. Stwierdził, że w dzisiejszym świecie to broń i sojusznicy, a nie instytucje międzynarodowe decydują o przetrwaniu państw. „Nie prawo międzynarodowe ani współpraca, a tylko broń decyduje o tym, kto przetrwa” – powiedział ukraiński przywódca, dodając, że „prawo międzynarodowe nie działa w pełni, jeśli nie ma się wpływowych przyjaciół”.

Zełenski wskazał na przykłady naruszania suwerenności krajów NATO: 19 rosyjskich dronów w polskiej przestrzeni powietrznej i naruszenie estońskiego terytorium przez rosyjskie myśliwce. Ostrzegł przed intensywnie rozprzestrzeniającą się technologią dronową.

„Dziesiątki tysięcy ludzi wiedzą teraz, jak profesjonalnie zabijać dronami” – alarmował i przekonywał, że powstrzymanie agresji jest tańsze niż późniejsze inwestycje w bezpieczeństwo.

W Nowym Jorku przed Zełenskim wystąpili także m.in. Donald Trump i Karol Nawrocki.

2. Drony nad duńskimi lotniskami. Aalborg zamknięte

Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Aalborgu została w środę wieczorem zamknięta z powodu pojawienia się w jego okolicach nieautoryzowanych dronów. Co najmniej cztery samoloty pasażerskie przekierowano do Kopenhagi.

Lokalna policja przekazała dziennikarzom, że „dronów mogło być kilka” i nie wykluczyła ich zestrzelenia. Komendant główny duńskiej policji porównał z kolei incydent do poniedziałkowego zdarzenia w Kopenhadze, gdzie z powodu dronów przez cztery godziny zamknięte było lotnisko Kastrup.

Premierka Mette Frederiksen nazwała wydarzenia „najpoważniejszym jak dotąd atakiem na duńską infrastrukturę krytyczną” i nie wykluczyła operacji obcego państwa. Policja otrzymała też zgłoszenia o dronach nad kolejnymi lotniskami, w tym nad bazą myśliwców F-16 i F-35.

Tymczasem nieoficjalne źródła podają, że dom w Wyrykach uszkodził pocisk z holenderskiego F-35, a nie – jak spekulowały dotąd media – z polskiego F-16.

3. Stellantis tymczasowo wstrzymuje produkcję w Tychach

Koncern Stellantis, jeden z liderów europejskiego rynku motoryzacyjnego, ogłosił przestoje produkcyjne w sześciu europejskich fabrykach, w tym w zakładzie w Tychach. Przerwa w polskiej fabryce ma potrwać osiem dni. Najdłuższy przestój obejmie francuską fabrykę w Poissy (3 tygodnie). Produkcja zostanie również wstrzymana w zakładach w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii na okresy od 5 do 15 dni. Przerwy zostaną wykorzystane na konserwację i szkolenia pracowników, część z nich przejdzie na przymusowe urlopy.

Decyzja koncernu wynika z malejącego popytu na nowe samochody w Europie. „Zakład w Tychach planuje postój z końcem października, żeby dostosować poziom produkcji do zapotrzebowania rynku europejskiego” – przekazała rzeczniczka tyskiej fabryki Agnieszka Brania.

Koncern zmaga się ze spadkiem sprzedaży o 8,1 proc. w pierwszych siedmiu miesiącach roku, podczas gdy konkurenci notują wzrosty. Stellantis planuje odblokować przepełnione place składowe i przygotować się do wprowadzenia nowych modeli z segmentów B i C.

4. Globalna Flotylla Sumud zaatakowana dronami

Międzynarodowa flotylla humanitarna płynąca do Strefy Gazy została w nocy z wtorku na środę zaatakowana dronami na wodach międzynarodowych u wybrzeży Grecji. Uszkodzonych zostało kilka jednostek, w tym statek pod polską banderą.

„13 dronów zrzuciło 13 bomb hukowych na dziesięć statków; na szczęście nikt nie został ranny, trzy statki zostały uszkodzone” – relacjonował uczestniczący w akcji poseł KO Franciszek Sterczewski.

W składającej się z blisko 50 jednostek misji pokojowej pod nazwą Globalna Flotylla Sumud biorą udział aktywiści z ponad 40 krajów, w tym Polacy. Celem inicjatywy jest przełamanie izraelskiej blokady Gazy i dostarczenie pomocy humanitarnej.

Polskie MSZ potwierdziło, że polscy obywatele uczestniczący we Flotylli Global Sumud są bezpieczni. Włoskie ministerstwo obrony wysłało w jej kierunku fregatę wielozadaniową, która w razie potrzeby ma udzielić aktywistom pomocy, misji będzie także towarzyszył hiszpański okręt wojenny. Izrael zapowiedział, że nie pozwoli, by Globalna Flotylla Sumud dopłynęła do Gazy i nazywa ją „flotyllą Hamasu”.

5. Mirosław ponownie mistrzynią świata. I to z nowym rekordem

Aleksandra Mirosław zdobyła złoty medal mistrzostw świata we wspinaczce sportowej na czas w Seulu. 31-letnia Polka pokonała w finale Chinkę Lijuan Deng, osiągając czas 6,03 s i ustanawiając kolejny rekord świata.

To już dziesiąty z rzędu rekord świata należący do polskiej wspinaczki oraz trzeci tytuł mistrzyni świata w karierze. Poprzedni rekord (6,06 s) Mirosław ustanowiła podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie zdobyła złoto.

W fazie finałowej uczestniczyła także Natalia Kałucka, która odpadła w ćwierćfinale. Za zwycięstwo Mirosław otrzyma nagrodę w wysokości zaledwie ok. 31,5 tys. zł.