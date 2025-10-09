Porozumienie Izraela z Hamasem. Polacy z flotylli już w Warszawie. Konkurs Chopinowski. 5 ważnych tematów na dziś

Bliżej pokoju w Strefie Gazy; Rosja o Tomahawkach dla Ukrainy; donos na Ziobrę; Polacy z flotylli już w Warszawie; drugi etap Konkursu Chopinowskiego.

1. Porozumienie Izraela i Hamasu

W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu prezydent USA Donald Trump poinformował w swoim serwisie społecznościowym Truth Social, że obie strony zatwierdziły pierwszy etap jego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Jak dodał, „cały świat zjednoczył się wokół porozumienia dotyczącego Strefy Gazy” i jest ono „dobre dla Izraela, dla krajów arabskich, muzułmańskich oraz dla USA”. „To pokój na Bliskim Wschodzie. To coś niesamowitego” – stwierdził.

Premier Izraela Beniamin Netanjahu w reakcji oświadczył, że „z boską pomocą sprowadzimy ich [zakładników] do domu”. Na czwartek zwołał posiedzenie z udziałem ministrów i oficjalnie zatwierdzone zostanie porozumienie.

W pierwotnej wersji plan Trumpa przewidywał wydanie przez Hamas wszystkich izraelskich zakładników – z 48 żyje prawdopodobnie tylko 20 – porwanych podczas ataku z 7 października 2023 r. w zamian za wypuszczenie z izraelskich więzień ok. 2 tys. Palestyńczyków. Hamas ma się również całkowicie rozbroić, jego liderzy, którzy zostaną objęci amnestią, mają wyjechać ze Strefy Gazy. Kontrolę nad nią przejmie „Rada Pokoju” na czele z Trumpem.

2. Rosja o Tomahawkach dla Ukrainy

Rosja zareaguje ostro, jeśli USA dostarczą dla Ukrainy rakiety Tomahawk – ostrzegł szef Komisji Obrony Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu Rosji, Andriej Kartapołow. „Nasza odpowiedź będzie ostra, zróżnicowana, przemyślana i asymetryczna. Znajdziemy sposoby, żeby zabolało tych, którzy robią nam nieprzyjemności” – dodał i zagroził, że jeśli Rosja zauważy, by Ukraina przygotowywała stanowiska dla wyrzutni Tomahawków, natychmiast zniszczy je przy użyciu dronów i pocisków.

Również Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, oświadczył, że dostarczenie Tomahawków dla Ukrainy będzie „poważną eskalacją konfliktu”. „Oczywiście jest to bzdura. Eskalacja to wkroczenie konfliktu na nowy, wyższy poziom, czyli zastosowanie takich narzędzi, które nie są jeszcze stosowane. Tymczasem Rosjanie od trzech lat stosują pociski manewrujące, ich własne odpowiedniki Tomahawków” – wyjaśniają w swoim codziennym raporcie z wojny Michał i Jacek Fiszerowie.

Prezydent USA powiedział w niedzielę, że podjął już decyzję w sprawie przekazania pocisków manewrujących Tomahawk dla Ukrainy. Pociski te mają zasięg 2,5 tys. km i mogłyby razić cele strategiczne w Rosji.

3. Donos na Ziobrę

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa złożyła do prokuratury doniesienie na Zbigniewa Ziobrę. To efekt zeszłotygodniowego przesłuchania. Doniesienie komisji zawiera dwa zarzuty. Pierwszy: niedopełnienia obowiązków jako dysponenta Funduszu Sprawiedliwości poprzez wydatkowanie go na cele inne niż pomoc ofiarom przestępstw i pomoc postpenitencjarną (grozi za to kara do dziesięciu lat więzienia). I drugi: pomocnictwa w przestępstwie ujawnienia informacji niejawnych na rzecz podmiotu zagranicznego (kara do ośmiu lat więzienia) – dane zbierane dzięki inwigilacji za pośrednictwem Pegasusa trafiały na izraelskie serwery.

„Mijają prawie dwa lata rządów koalicji. Jeśli jest materiał do postawienia Ziobrze za to zarzutów, to warto, żeby stało się to szybko. Tak by przed ewentualną zmianą władzy po wyborach w 2027 r. udało się przynajmniej posłać do sądu akt oskarżenia” – komentuje Ewa Siedlecka.

4. Polacy z flotylli już w Warszawie

Polscy uczestnicy flotylli humanitarnej do Strefy Gazy – Omar Faris, Nina Ptak, Franciszek Sterczewski i brytyjska dziennikarka polskiego pochodzenia Ewa Jasiewicz – wylądowali w środę na lotnisku Chopina w Warszawie.

W Globalnej Flotylli Sumud wzięło w sumie udział ponad 470 osób z 47 państw. Konwój humanitarny został przechwycony w nocy z 1 na 2 października przez izraelską marynarkę wojenną.

„Oczekujemy, żeby minister Sikorski nie wystawiał nam rachunków za to, że staramy się robić wszystko, co w naszej mocy jako cywile, jako aktywiści. Oczekujemy, że skoro Sikorski potrafi wypominać Putinowi jego zbrodnie wojenne, oczekujemy, żeby był konsekwentny i takie same zbrodnie albo jeszcze gorsze wypominał Benjaminowi Netanjahu” – mówił po wylądowaniu w Warszawie poseł Franciszek Sterczewski. Przyznał, że jest rozczarowany postawą wicepremiera.

5. Drugi etap Konkursu Chopinowskiego

40 pianistów – decyzją jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona – zakwalifikowało się do II etapu XIX Konkursu Chopinowskiego. W tym gronie znalazło się czterech Polaków: Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz. Przesłuchania II etapu rozpoczną się w czwartek o godz. 10 i potrwają do 12 października. Rozpocznie je Jacky Zhang z Wielkiej Brytanii.

Uczestnicy wykonają 40–50-minutowe recitale, w programie których znaleźć się muszą wybrane preludia, jeden z następujących polonezów: Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22; Polonez fis-moll op. 44; Polonez As-dur op. 53 albo oba polonezy z op. 26, a także inny dowolny utwór lub utwory Fryderyka Chopina.

„(...) pozostało na placu boju wiele znakomitych osobowości, a walka będzie pasjonująca” – zapowiada na swoim blogu Dorota Szwarcman.