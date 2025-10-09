Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
9 października 2025
Kraj

Porozumienie Izraela z Hamasem. Polacy z flotylli już w Warszawie. Konkurs Chopinowski. 5 ważnych tematów na dziś

9 października 2025
Reakcje w Izraelu po ogłoszeniu porozumienia z Hamasem Reakcje w Izraelu po ogłoszeniu porozumienia z Hamasem Ronen Zvulun / Reuters / Forum / Forum
Bliżej pokoju w Strefie Gazy; Rosja o Tomahawkach dla Ukrainy; donos na Ziobrę; Polacy z flotylli już w Warszawie; drugi etap Konkursu Chopinowskiego.

1. Porozumienie Izraela i Hamasu

W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu prezydent USA Donald Trump poinformował w swoim serwisie społecznościowym Truth Social, że obie strony zatwierdziły pierwszy etap jego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Jak dodał, „cały świat zjednoczył się wokół porozumienia dotyczącego Strefy Gazy” i jest ono „dobre dla Izraela, dla krajów arabskich, muzułmańskich oraz dla USA”. „To pokój na Bliskim Wschodzie. To coś niesamowitego” – stwierdził.

Premier Izraela Beniamin Netanjahu w reakcji oświadczył, że „z boską pomocą sprowadzimy ich [zakładników] do domu”. Na czwartek zwołał posiedzenie z udziałem ministrów i oficjalnie zatwierdzone zostanie porozumienie.

W pierwotnej wersji plan Trumpa przewidywał wydanie przez Hamas wszystkich izraelskich zakładników – z 48 żyje prawdopodobnie tylko 20 – porwanych podczas ataku z 7 października 2023 r. w zamian za wypuszczenie z izraelskich więzień ok. 2 tys. Palestyńczyków. Hamas ma się również całkowicie rozbroić, jego liderzy, którzy zostaną objęci amnestią, mają wyjechać ze Strefy Gazy. Kontrolę nad nią przejmie „Rada Pokoju” na czele z Trumpem.

2. Rosja o Tomahawkach dla Ukrainy

Rosja zareaguje ostro, jeśli USA dostarczą dla Ukrainy rakiety Tomahawk – ostrzegł szef Komisji Obrony Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu Rosji, Andriej Kartapołow. „Nasza odpowiedź będzie ostra, zróżnicowana, przemyślana i asymetryczna. Znajdziemy sposoby, żeby zabolało tych, którzy robią nam nieprzyjemności” – dodał i zagroził, że jeśli Rosja zauważy, by Ukraina przygotowywała stanowiska dla wyrzutni Tomahawków, natychmiast zniszczy je przy użyciu dronów i pocisków.

Również Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, oświadczył, że dostarczenie Tomahawków dla Ukrainy będzie „poważną eskalacją konfliktu”. „Oczywiście jest to bzdura. Eskalacja to wkroczenie konfliktu na nowy, wyższy poziom, czyli zastosowanie takich narzędzi, które nie są jeszcze stosowane. Tymczasem Rosjanie od trzech lat stosują pociski manewrujące, ich własne odpowiedniki Tomahawków” – wyjaśniają w swoim codziennym raporcie z wojny Michał i Jacek Fiszerowie.

Prezydent USA powiedział w niedzielę, że podjął już decyzję w sprawie przekazania pocisków manewrujących Tomahawk dla Ukrainy. Pociski te mają zasięg 2,5 tys. km i mogłyby razić cele strategiczne w Rosji.

3. Donos na Ziobrę

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa złożyła do prokuratury doniesienie na Zbigniewa Ziobrę. To efekt zeszłotygodniowego przesłuchania. Doniesienie komisji zawiera dwa zarzuty. Pierwszy: niedopełnienia obowiązków jako dysponenta Funduszu Sprawiedliwości poprzez wydatkowanie go na cele inne niż pomoc ofiarom przestępstw i pomoc postpenitencjarną (grozi za to kara do dziesięciu lat więzienia). I drugi: pomocnictwa w przestępstwie ujawnienia informacji niejawnych na rzecz podmiotu zagranicznego (kara do ośmiu lat więzienia) – dane zbierane dzięki inwigilacji za pośrednictwem Pegasusa trafiały na izraelskie serwery.

„Mijają prawie dwa lata rządów koalicji. Jeśli jest materiał do postawienia Ziobrze za to zarzutów, to warto, żeby stało się to szybko. Tak by przed ewentualną zmianą władzy po wyborach w 2027 r. udało się przynajmniej posłać do sądu akt oskarżenia” – komentuje Ewa Siedlecka.

4. Polacy z flotylli już w Warszawie

Polscy uczestnicy flotylli humanitarnej do Strefy Gazy – Omar Faris, Nina Ptak, Franciszek Sterczewski i brytyjska dziennikarka polskiego pochodzenia Ewa Jasiewicz – wylądowali w środę na lotnisku Chopina w Warszawie.

W Globalnej Flotylli Sumud wzięło w sumie udział ponad 470 osób z 47 państw. Konwój humanitarny został przechwycony w nocy z 1 na 2 października przez izraelską marynarkę wojenną.

„Oczekujemy, żeby minister Sikorski nie wystawiał nam rachunków za to, że staramy się robić wszystko, co w naszej mocy jako cywile, jako aktywiści. Oczekujemy, że skoro Sikorski potrafi wypominać Putinowi jego zbrodnie wojenne, oczekujemy, żeby był konsekwentny i takie same zbrodnie albo jeszcze gorsze wypominał Benjaminowi Netanjahu” – mówił po wylądowaniu w Warszawie poseł Franciszek Sterczewski. Przyznał, że jest rozczarowany postawą wicepremiera.

5. Drugi etap Konkursu Chopinowskiego

40 pianistów – decyzją jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona – zakwalifikowało się do II etapu XIX Konkursu Chopinowskiego. W tym gronie znalazło się czterech Polaków: Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz. Przesłuchania II etapu rozpoczną się w czwartek o godz. 10 i potrwają do 12 października. Rozpocznie je Jacky Zhang z Wielkiej Brytanii.

Uczestnicy wykonają 40–50-minutowe recitale, w programie których znaleźć się muszą wybrane preludia, jeden z następujących polonezów: Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22; Polonez fis-moll op. 44; Polonez As-dur op. 53 albo oba polonezy z op. 26, a także inny dowolny utwór lub utwory Fryderyka Chopina.

„(...) pozostało na placu boju wiele znakomitych osobowości, a walka będzie pasjonująca” – zapowiada na swoim blogu Dorota Szwarcman.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Stan prawoskrętny. Kanał Zero powoli staje się zapleczem medialnym prawicy i biznesem politycznym

    Rafał Kalukin

  2. Czwarta droga. Będą nowe partie? Trwają podchody. Dwie kwestie muszą rozstrzygnąć się tej jesieni

    Rafał Kalukin

  3. Totalne wku. Dlaczego rząd wciąż ulega hurapatriotycznemu szantażowi prawicy?

    Jerzy Baczyński

  4. Czy Orka się wreszcie wynurzy. Chcemy okrętów podwodnych. Będzie bardzo drogo, ale wyjścia nie ma

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  5. Farewell, panie Szymonie. Hołownia znika z polityki, następna będzie jego partia. Co z rządem?

    Michał Danielewski

Czytaj także

null
Kraj

Państwo z lukru i tektury. Gen. Tomasz Drewniak demaskuje kłamstwa o polskiej obronności

Rozmowa z gen. Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych, o tym, jak kultura kłamstwa osłabia armię i państwo oraz czy rosyjskie drony otrzeźwią wreszcie polityków.

Juliusz Ćwieluch
24.09.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
null
Społeczeństwo

Nie wyrzucamy, nie zgniatamy. Rusza system kaucyjny za butelki i puszki. Uwaga na pułapki!

1 października startuje w Polsce nowy system kaucyjny za butelki i puszki. Stopniowo przy sklepach pojawią się zwrotomaty lub butelkomaty, ale teraz czeka nas niezłe zamieszanie.

Cezary Kowanda
24.09.2025
null
Kultura

Na jakie koncerty pójdziemy w 2026? Sezon będzie mocny, ruszył wyścig po bilety

Lato się skończyło, a już trzeba snuć muzyczne plany na przyszły rok. 2026 zapowiada się jako jeden z najmocniejszych sezonów w historii rodzimego rynku koncertowego. Polska będzie gościć zarówno ikony sprzed dekad, jak i artystów, którzy dziś wyznaczają światowe trendy.

Jakub Knera
28.09.2025
null
Społeczeństwo

Niebezpieczne związki partnerskie? Polacy żyją na kocią łapę. Zostaje wyjazd albo „niestety ślub”

Pary w związkach nieformalnych odczuwają żal do Polski za to, że ich dyskryminuje i zachowuje się tak, jakby nie istniały. I nie chodzi tylko o pary jednopłciowe.

Zbigniew Borek
27.09.2025
null
Nauka

Całun Turyński: cud czy jednak wielkie oszustwo? Wyrok zapadł z 95-proc. pewnością

Od wielu dekad niektórzy naukowcy próbują uwiarygadniać legendę Całunu Turyńskiego, inni chcą poznać jego prawdziwą historię. Ostatnio jedni i drudzy wykorzystują w tym celu – jakżeby inaczej – sztuczną inteligencję.

Marcin Rotkiewicz
29.09.2025
null
Kraj

BOB ratowniczy. Spodziewaj się najlepszego, szykuj na najgorsze. Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego?

Rząd radzi obywatelom, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Brzmi alarmująco, ale też adekwatnie do niespokojnej rzeczywistości.

Marcin Piątek
16.09.2025
null
Świat

Rosyjska fabryka śmierci. Drony z Tatarstanu lecą nad Polskę. Czym to zniszczyć?

Rosyjskie drony, które przyleciały do Polski, wyprodukowano w Tatarstanie. To tam pełną parą działa ich fabryka, w której pracują egzotyczne cudzoziemki i patriotyczna młodzież.

Paweł Reszka, Timur Olevskiy
23.09.2025
null
Nauka

Spór o pochodzenie Słowian robi się coraz ciekawszy. Czy historię naprawdę trzeba pisać na nowo?

„Historię trzeba napisać na nowo”, „A jednak migracja”, „Badacze rozwikłali trudną zagadkę”. Takie nagłówki pojawiają się w mediach. Tymczasem „sensacyjne” badania wyjaśniające pochodzenie Słowian jedynie odświeżyły toczony od XIX w. spór.

Agnieszka Krzemińska
20.09.2025
null
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
null
Kultura

Niezłomny Robert Redford. Zostawił po sobie więcej niż aktorski dorobek

Był aktorem, reżyserem, mecenasem niezależnego kina i politycznym aktywistą. Niezrównanym w każdej z tych ról.

Jakub Demiańczuk
23.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną